Khoảnh khắc Cucurella 'làm phép' trước chung kết World Cup 2026

Trước trận chung kết World Cup 2026, Marc Cucurella đã thực hiện một "nghi thức" đặc biệt theo lời khuyên của huyền thoại Joan Capdevila.

Cucurella thực hiện "nghi thức" may mắn theo lời Capdevilla.

Ngay trước khi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra trên sân MetLife thuộc bang New Jersey (Mỹ), Marc Cucurella có một hành động khiến nhiều người tò mò. Hậu vệ trái của Real Madrid lặng lẽ lấy một đồng xu giấu trong tất, đào một lỗ nhỏ trên mặt cỏ rồi chôn xuống sân sau nghi thức chào cờ và quốc ca.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau trận, cựu hậu vệ Joan Capdevila tiết lộ chính ông là người đề nghị Cucurella thực hiện nghi thức trên, bởi đây là "lá bùa may mắn" từng đồng hành cùng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010.

Capdevila chia sẻ trong bài đăng của mình trên mạng xã hội X: "Năm 2010, tôi cũng chôn một đồng xu xuống sân trước trận đấu. Tôi đã kể câu chuyện đó rất nhiều lần. Hôm qua, tôi bảo Cucurella hãy làm điều tương tự. Marc, tôi yêu cậu. Cậu là nhà vô địch thế giới".

Không ai có thể khẳng định nghi thức ấy mang lại may mắn, nhưng kết quả lại hoàn toàn đứng về phía "La Roja". Sau 120 phút căng thẳng, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 nhờ pha lập công của Ferran Torres trong hiệp phụ để lần thứ hai đăng quang World Cup.

Ở trận đấu này, Cucurella tiếp tục là nhân tố không thể thay thế bên hành lang trái. Anh thi đấu trọn vẹn mọi phút tại World Cup 2026, đóng góp 3 pha kiến tạo và trở thành mắt xích quan trọng trong hàng phòng ngự chỉ thủng lưới đúng một bàn suốt giải đấu.

Ngay sau khi nâng cúp vàng thế giới, hậu vệ 27 tuổi còn khiến người hâm mộ thích thú khi nhắc lại lời hứa trước trận chung kết. Anh từng tuyên bố sẽ xăm gương mặt HLV Luis de la Fuente lên cơ thể nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup. Với chiến tích vừa đạt được, lời hứa đặc biệt ấy nhiều khả năng sẽ sớm trở thành hiện thực.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.