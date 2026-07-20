Khoảnh khắc ám ảnh Messi được tái hiện sau 12 năm

Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi bức ảnh anh lặng lẽ bước ngang cúp vàng được tái hiện ở trận chung kết World Cup 2026.

Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha rạng sáng 20/7, khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền và gợi lại ký ức buồn cách đây 12 năm.

Tại World Cup 2014 trên đất Brazil, Messi từng để lại hình ảnh mang tính biểu tượng khi lặng lẽ đi ngang chiếc cúp vàng sau thất bại 0-1 trước Đức trong trận chung kết. Gương mặt thất thần cùng ánh mắt hướng về chiếc cúp mà anh không thể chạm tới đã trở thành một trong những bức ảnh ám ảnh nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Bức ảnh Messi nhìn cúp vàng World Cup 2014 từng rất viral.

Mười hai năm sau, lịch sử dường như lặp lại. Sau khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha trên sân MetLife, Messi thêm một lần bước ngang chiếc cúp vàng với vẻ mặt trầm ngâm. Dù từng chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất thế giới tại World Cup 2022, hình ảnh mới nhất năm 2026 vẫn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa bởi nó gợi nhớ đến nỗi tiếc nuối từng theo anh suốt nhiều năm.

Khoảnh khắc Messi ngoái nhìn cúp vàng World Cup 2026 gợi lại ký ức buồn. Ảnh: Reuters.

Hai bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và gây nhiều bàn tán. Nhiều CĐV nhận xét thời gian đã để lại dấu ấn rõ rệt trên gương mặt của Messi, nhưng cảm xúc tiếc nuối khi bỏ lỡ chiếc cúp vàng ở hai thời điểm thì gần như không thay đổi.

World Cup 2026 có thể là lần cuối Messi góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Dù không thể giúp Argentina bảo vệ ngôi vương, siêu sao 39 tuổi vẫn khép lại giải đấu bằng những màn trình diễn đáng nhớ, dù cái kết không trọn vẹn như kỳ vọng của người hâm mộ.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.