Nhìn Diaz, Liverpool đã sáng mắt chưa

Chứng kiến Luis Diaz tỏa sáng, CĐV Liverpool càng có lý do để tiếc nuối.

Diaz để lại màn trình diễn chói sáng. Ảnh: Reuters.

Thương vụ để Luis Diaz rời Liverpool đang bị xem là một trong những quyết định sai lầm lớn nhất của đội bóng vùng Merseyside trong những năm gần đây, đặc biệt khi tiền đạo người Colombia bùng nổ trong màu áo Bayern Munich.

Sau màn trình diễn chói sáng của Diaz trước PSG tại bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4, làn sóng chỉ trích hướng về Liverpool ngày càng gia tăng. Cựu danh thủ Jamie Carragher thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu. Ông cho rằng Diaz là mẫu cầu thủ không nên bị bán đi, bởi những phẩm chất đặc biệt của anh là thứ rất khó tìm trên thị trường chuyển nhượng.

“Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi xem 90 phút có Diaz trên sân. Cậu ấy luôn mang lại sự khác biệt”, Carragher nhận định.

Diaz làm khó hàng thủ PSG. Ảnh: Reuters.

Thực tế đang chứng minh nhận định đó hoàn toàn có cơ sở. Trong trận đấu với PSG, Diaz hoạt động năng nổ với 67 lần chạm bóng, 16 lần xuất hiện trong vùng cấm, thực hiện 6 pha đi bóng (thành công 5 lần), cùng 1 bàn thắng. Không chỉ đóng góp trực tiếp vào mặt trận tấn công, anh còn tích cực hỗ trợ phòng ngự với 4 lần thu hồi bóng và kiếm về 4 quả phạt.

Tính riêng tại Champions League mùa này, Diaz đạt mốc 10 lần đóng góp vào bàn thắng, trong đó có 7 pha lập công. Trên mọi đấu trường, con số còn ấn tượng hơn rất nhiều: 26 bàn thắng, 17 kiến tạo sau 46 trận, góp công lớn giúp Bayern giành 2 danh hiệu và tiếp tục cạnh tranh ở cả cúp quốc nội lẫn châu Âu.

Điều đáng nói là Diaz không chỉ duy trì phong độ ổn định mà còn thường xuyên tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Anh đã ghi dấu ấn từ chung kết Siêu cúp Đức, các vòng đấu cúp quốc nội cho đến Champions League, bao gồm cả những màn đối đầu với các đối thủ hàng đầu như Real Madrid.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc Liverpool để mất một cầu thủ như Diaz là “không thể chấp nhận”. Không ít CĐV thậm chí kêu gọi ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cho quyết định này, khi đội bóng đã đánh mất một ngôi sao có thể tạo ra khác biệt ở đẳng cấp cao nhất.

Ở tuổi 29, Diaz không chỉ khẳng định vị thế trong hàng ngũ những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới mà còn được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Những gì anh đang thể hiện tại Bayern là lời khẳng định đanh thép: Liverpool đã sai khi để anh ra đi.

