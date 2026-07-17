Scaloni đấu người thầy cũ

Lionel Scaloni sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 với người từng dạy mình những bài học đầu tiên trên băng ghế huấn luyện - HLV Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha.

Scaloni đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026.

Chung kết World Cup 2026 không chỉ là màn so tài giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu. Trên băng ghế chỉ đạo, đây còn là cuộc hội ngộ đầy thú vị giữa Luis de la Fuente và Lionel Scaloni, hai người từng gắn bó với nhau trong một lớp học huấn luyện gần 10 năm trước.

Tây Ban Nha giành vé vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Pháp. Một ngày sau, Argentina lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1 để tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Nếu tiếp tục đăng quang, "Albiceleste" sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha đứng trước cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ hai trong lịch sử, sau kỳ tích tại Nam Phi năm 2010.

Bên cạnh cuộc đua tới ngôi vô địch, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt với Scaloni.

Cuộc gặp lại sau gần một thập kỷ

Năm 2017, khi vừa khép lại sự nghiệp cầu thủ, Scaloni theo học khóa đào tạo HLV của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tại trung tâm Las Rozas. Một trong những giảng viên trực tiếp hướng dẫn ông khi đó chính là Luis de la Fuente, người đang phụ trách các đội tuyển trẻ của xứ sở bò tót.

Ít ai nghĩ rằng chưa đầy một thập kỷ sau, người thầy và cậu học trò ngày nào sẽ gặp lại nhau trong trận đấu quyết định ngôi vô địch thế giới.

Scaloni và De la Fuente dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt, nhưng mọi tình cảm sẽ được gác lại khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào cuộc chiến vì cúp vàng World Cup.

Scaloni chưa bao giờ giấu sự ngưỡng mộ dành cho De la Fuente. Ông nhiều lần nhắc đến HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha như một trong những người có ảnh hưởng lớn đến tư duy huấn luyện của mình.

Nhà cầm quân Argentina cũng đánh giá cao cách người thầy cũ xây dựng tập thể đoàn kết và tạo được niềm tin tuyệt đối từ các học trò. Theo Scaloni, việc các cầu thủ Tây Ban Nha luôn chiến đấu hết mình vì De la Fuente là điều mà bất kỳ HLV nào cũng mong muốn.

Sự tôn trọng ấy đến từ cả hai phía. De la Fuente từng gọi Scaloni là một "bậc thầy", bất chấp việc HLV Argentina từng là học viên của ông. Đó là lời khen dành cho người đã đưa Argentina vô địch World Cup, hai lần đăng quang Copa America và giờ tiếp tục góp mặt ở trận chung kết thế giới.

Gác tình cảm để hướng tới cúp vàng

Scaloni có mối gắn bó sâu sắc với Tây Ban Nha. Ông từng thi đấu nhiều mùa giải tại La Liga trong màu áo Deportivo La Coruna, Racing Santander và Mallorca. Gia đình ông hiện cũng sinh sống tại Mallorca, nơi vợ của Scaloni là người bản địa.

Bởi vậy, nhà cầm quân 48 tuổi luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi mối quan hệ cá nhân sẽ phải nhường chỗ cho mục tiêu cao nhất.

Luis de la Fuente từng hướng dẫn Lionel Scaloni tại khóa đào tạo HLV ở Las Rozas năm 2017. Gần một thập kỷ sau, họ tái ngộ trong trận chung kết World Cup.

Trước trận bán kết của Argentina, De la Fuente từng bày tỏ hy vọng được gặp Scaloni ở chung kết. Không phải vì ông đánh giá thấp đối thủ, mà bởi đó sẽ là dịp để hai người bạn cũ tái ngộ trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Scaloni cũng không giấu sự vui mừng khi chứng kiến người thầy cũ đưa Tây Ban Nha tiến vào trận đấu cuối cùng. Dẫu vậy, ông hài hước cho biết sẽ chưa gọi điện chúc mừng De la Fuente nếu hai đội phải gặp nhau, bởi mọi cuộc trò chuyện chỉ nên diễn ra sau khi trận chung kết khép lại.

Chỉ trong vài năm, cả hai đã vươn lên hàng ngũ những HLV thành công nhất bóng đá thế giới. De la Fuente đưa Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 rồi tiến vào chung kết World Cup, còn Scaloni giúp Argentina thống trị Nam Mỹ và đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu thế giới.

Tại sân khấu lớn nhất của bóng đá, người thầy và cậu học trò sẽ tạm gác tình cảm sang một bên. Chỉ một người được nâng cúp, nhưng bất kể kết quả ra sao, cuộc tái ngộ tại World Cup 2026 vẫn sẽ là một trong những câu chuyện đẹp nhất của trận chung kết.