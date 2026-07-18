Tuyển Tây Ban Nha không chỉ đứng trước cơ hội lần thứ hai vô địch World Cup mà còn có thể nhận khoản thưởng kỷ lục.

Tây Ban Nha treo thưởng kỷ lục cho chức vô địch World Cup. Ảnh: Reuters.

Sau 16 năm kể từ chức vô địch lịch sử tại Nam Phi năm 2010, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente trở lại trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích này giúp Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chắc chắn nhận khoản tiền thưởng tối thiểu gần 29 triệu euro, bất kể kết quả trận chung kết.

Theo thỏa thuận giữa ban cán sự đội tuyển và RFEF trước giải đấu, 40% tiền thưởng từ FIFA sẽ được chia cho các cầu thủ nếu đội chỉ giành ngôi á quân. Điều đó đồng nghĩa khoảng 11,6 triệu euro sẽ được phân bổ cho 26 tuyển thủ, tương đương hơn 440.000 euro trước thuế cho mỗi người.

Tuy nhiên, con số này sẽ tăng đáng kể nếu Tây Ban Nha đánh bại Argentina để giành chức vô địch. Khi đó, FIFA sẽ trao cho RFEF khoản tiền thưởng lên tới gần 44 triệu euro. Theo thỏa thuận đã ký, tỷ lệ chia thưởng cho các cầu thủ cũng được nâng từ 40% lên 45%.

Tây Ban Nha đang rất tự tin trước trận chung kết. Ảnh: Reuters.

Nếu đăng quang, tổng số tiền các cầu thủ được nhận sẽ vào khoảng 19,67 triệu euro. Chia đều cho 26 thành viên trong danh sách tham dự World Cup, mỗi tuyển thủ sẽ bỏ túi khoảng 756.000 euro trước thuế, mức thưởng cao nhất mà một đội tuyển Tây Ban Nha từng nhận được ở một kỳ World Cup.

Bên cạnh việc thưởng cho các cầu thủ, RFEF cũng sẽ giữ lại phần lớn khoản tiền từ FIFA để trang trải chi phí tổ chức, di chuyển và các hoạt động liên quan trong suốt chiến dịch World Cup 2026.

Việc FIFA tăng quỹ thưởng thêm 50% so với các kỳ trước khiến giải đấu năm nay trở thành kỳ World Cup có giá trị tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng 20/7.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.