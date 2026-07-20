Shakira làm bùng nổ chung kết World Cup 2026

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Trong lịch sử World Cup, có rất ít nghệ sĩ gắn bó với giải đấu như Shakira. Và trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife, siêu sao người Colombia tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành tâm điểm của chương trình biểu diễn giữa giờ.
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Shakira xuất hiện cùng ca khúc "Dai Dai", bài hát chính thức của World Cup 2026 được cô hợp tác thực hiện với ngôi sao Afrobeats người Nigeria Burna Boy. Bao quanh bởi hàng chục vũ công trong trang phục vàng rực, nữ ca sĩ 49 tuổi khiến cả sân vận động hòa mình vào những giai điệu sôi động ngay từ những nhịp nhạc đầu tiên.
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Màn trình diễn không chỉ được đầu tư công phu mà còn mang đậm dấu ấn cộng đồng. Trước trận chung kết nhiều tuần, Shakira kêu gọi người hâm mộ trên toàn thế giới gửi video nhảy theo "Dai Dai" để có cơ hội xuất hiện trên sân khấu.
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Đặc biệt, cô còn mời nhóm nhảy thiếu nhi nổi tiếng Ghetto Kids đến từ Uganda góp mặt. Với các em nhỏ từng lớn lên trong khu ổ chuột Katwe ở Kampala, được biểu diễn cùng Shakira là "giấc mơ trở thành hiện thực".
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Trước giờ diễn, Shakira thừa nhận cô xem đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Nữ ca sĩ muốn tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân Azteca (Mexico). Ở đó, cô và Burna Boy lần đầu giới thiệu "Dai Dai" tới khán giả.
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Đây cũng là cột mốc đặc biệt trong hành trình gần 20 năm gắn bó giữa Shakira và World Cup. Sau màn biểu diễn ở lễ bế mạc năm 2006, bản hit huyền thoại "Waka Waka (This Time for Africa)" tại World Cup 2010 đưa tên tuổi cô trở thành biểu tượng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Đến năm 2026, Shakira tiếp tục viết nên lịch sử khi sáng tác và trình diễn ca khúc chủ đề mới, đồng thời xuất hiện ở cả lễ khai mạc lẫn trận chung kết cùng một kỳ World Cup. Trước khi vang lên trên sân khấu, "Dai Dai" cũng vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Global.
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Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, Shakira còn thu hút mọi ánh nhìn với bộ trang phục được nhà thiết kế Fausto Puglisi thực hiện riêng cho thương hiệu Roberto Cavalli. Thiết kế mang tông cam hoàng hôn và hồng rực rỡ, lấy cảm hứng từ những gam màu đặc trưng của khu La Condesa (Mexico City), kết hợp đường cắt táo bạo và phần tua vải chuyển động theo từng bước nhảy.
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Điểm nhấn của bộ trang phục là hơn 200.000 viên pha lê Swarovski được đính thủ công trong suốt 120 giờ, tạo nên hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Theo Shakira, cô muốn bộ đồ vừa tôn vinh ý nghĩa của World Cup, vừa gợi nhớ đến bộ trang phục màu neon từng mặc khi trình diễn "Waka Waka" năm 2010.
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Shakira một lần nữa chứng minh vì sao cô là biểu tượng âm nhạc của World Cup, với màn trình diễn làm bùng nổ sân khấu giữa giờ và chinh phục hàng triệu người hâm mộ.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.