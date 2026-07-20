Shakira làm bùng nổ chung kết World Cup 2026

Trước giờ diễn, Shakira thừa nhận cô xem đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Nữ ca sĩ muốn tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân Azteca (Mexico). Ở đó, cô và Burna Boy lần đầu giới thiệu "Dai Dai" tới khán giả.