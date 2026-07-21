Tranh cãi vì hành động khó hiểu của Giuliano Simeone

Giuliano Simeone bất ngờ dừng lại chỉnh tất ngay trước khi Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Simeone gây tranh cãi ở bàn thua của Argentina.

Một tình huống trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Đoạn video được chia sẻ cho thấy Giuliano Simeone đứng ngay phía sau Ferran Torres khi đội bóng châu Âu triển khai tấn công bên cánh phải.

Thay vì tiếp tục bám theo đối thủ, cầu thủ Argentina bất ngờ dừng lại và cúi xuống kéo tất. Torres nhờ đó thoát khỏi sự theo kèm, di chuyển vào khoảng trống trước khi ghi bàn giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn 1-0.

Khoảnh khắc của Simeone nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều cổ động viên cho rằng việc một cầu thủ ngừng phòng ngự giữa pha bóng nguy hiểm là khó hiểu, nhất là khi anh đang đứng gần người sau đó trực tiếp ghi bàn. Tài khoản SantinoCripto, nơi đăng lại đoạn video, còn đưa ra cáo buộc trận đấu diễn ra “theo kịch bản”. Người này viện dẫn tình huống của Simeone cùng việc Argentina không tạo được cú sút trúng đích nào để đặt nghi vấn về trận chung kết.

Tuy nhiên, một đoạn video ngắn không đủ để chứng minh cầu thủ Argentina cố tình buông phòng ngự, càng không thể trở thành cơ sở kết luận trận đấu bị dàn xếp. Hành động của Simeone có thể xuất phát từ vấn đề với trang phục thi đấu hoặc sự mất tập trung trong thời điểm quyết định.

Dù nguyên nhân là gì, sai sót ấy vẫn phải trả giá đắt. Simeone ở vị trí có thể theo sát Torres, nhưng vài giây dừng lại khiến Argentina mất người trong vùng nguy hiểm và để tiền đạo Tây Ban Nha ghi bàn quyết định trận chung kết.