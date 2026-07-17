Tuyển Argentina gặp sự cố thời tiết

Những diễn biến bất thường từ thời tiết đang đe dọa quá trình chuẩn bị của tuyển Argentina cho trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Quá trình chuẩn bị cho chung kết World Cup 2026 của tuyển Argentina bị ảnh hưởng.

Đội tuyển Argentina đang phải đối mặt với những trở ngại lớn từ thời tiết trên hành trình tiến đến trận chung kết World Cup 2026. Không chỉ bị trì hoãn di chuyển do giông bão, "Albiceleste" còn phải đối diện với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại địa điểm thi đấu.

Chiều 16/7, một cơn bão lớn tại khu vực Atlanta khiến chuyến bay của thầy trò Lionel Scaloni đến New York bị chậm trễ nhiều giờ. Trong thời gian chờ đợi sự cho phép từ các nhà chức trách, các cầu thủ phải trú ẩn tại khách sạn trong khu huấn luyện.

Thách thức về khí hậu chưa dừng lại ở đó khi chất lượng không khí tại New Jersey bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khói bụi từ các vụ cháy rừng tại Canada. Những ngày cuối cùng của giải đấu đang diễn ra trong điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, buộc chính quyền địa phương phải ban hành cảnh báo sức khỏe, khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời.

Tình trạng ô nhiễm này đang đặt ban huấn luyện Argentina vào thế khó trong việc đảm bảo cường độ tập luyện và duy trì thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ. Hiện tại, đại diện Nam Mỹ phải nỗ lực thích nghi với các biến số thời tiết khắc nghiệt để có được sự chuẩn bị tối ưu nhất cho trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 20/7 tới.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.