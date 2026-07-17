Cuộc đua Quả bóng vàng đảo chiều chóng mặt

Kết quả trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina ngày 20/7 có thể định đoạt chủ nhân Quả bóng vàng 2026.

Messi là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu QBV nếu vô địch World Cup 2026.

Theo AS, Lionel Messi là ứng viên số một cho Quả bóng vàng nếu Argentina đăng quang. Ở tuổi 39, siêu sao của Inter Miami đứng trước cơ hội mang về danh hiệu World Cup thứ 2 trong sự nghiệp cùng đội tuyển Argentina. Thành tích đó đủ sức tạo nên lợi thế vượt trội trước mọi đối thủ.

Đáng chú ý, tài khoản mạng xã hội của Quả bóng vàng vừa đăng tải thông điệp nhấn mạnh rằng một cầu thủ thi đấu ngoài châu Âu hoàn toàn có thể giành danh hiệu này. Đây được xem là lời khẳng định xóa bỏ mọi nghi ngờ về việc Messi đang chơi cho Inter Milan ở MLS.

Từ chỗ không được đánh giá cao vì thi đấu ngoài châu Âu, Messi bất ngờ khiến cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 đảo chiều chóng mặt với tín hiệu đặc biệt từ ban tổ chức, cùng màn trình diễn đẳng cấp hàng đầu thế giới ở World Cup 2026.

Trường hợp Tây Ban Nha vô địch, cuộc đua trở nên khó đoán hơn. Lamine Yamal nổi lên như ứng viên hàng đầu sau mùa giải thành công ở cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Rodri cũng được đánh giá rất cao nhờ tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi và uy tín từ giới chuyên môn, đặc biệt sau khi từng giành Quả bóng vàng cách đây hai năm.

Ngược lại, hy vọng của những Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận chung kết. Nếu Messi nâng cao cúp vàng thế giới, cơ hội cạnh tranh của các ngôi sao này sẽ giảm đáng kể.

Thông điệp từ ban tổ chức Quả bóng vàng được xem như tín hiệu quan trọng trước giờ bóng lăn. Trong bối cảnh hiện tại, chỉ cần cùng Argentina chinh phục World Cup 2026, Messi hoàn toàn có thể tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục Quả bóng vàng thứ 9.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.