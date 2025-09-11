Laporte là tù nhân trong 'chiếc lồng vàng'

Ở tuổi 31, Aymeric Laporte - trung vệ từng là trụ cột của Athletic Club và nhà vô địch châu Âu cùng tuyển Tây Ban Nha - đang rơi vào tình cảnh trớ trêu.

Tương lai của Laporte bị treo lơ lửng giữa một bên là hợp đồng kếch xù tại Al Nassr, một bên là khát vọng trở lại Bilbao, nơi anh trưởng thành. Và lúc này, cả hai cánh cửa đều khép hờ, biến Laporte thành “tù nhân” của chính mức lương khổng lồ và những ràng buộc pháp lý phức tạp.

Cánh cửa khép lại ở Saudi Arabia

Thương vụ trở lại Athletic tưởng như hoàn tất vào cuối kỳ chuyển nhượng hè. Bilbao sẵn sàng nâng trần lương để đón lại đứa con xứ Basque. Nhưng phút chót, FIFA từ chối đăng ký và Athletic buộc phải chờ tới phán quyết của CAS. Trong khi đó, ở Riyadh, Al Nassr cũng chốt xong 10 suất ngoại binh, bao gồm cả tân binh Inigo Martinez - sự thay thế trực tiếp cho Laporte.

Danh sách ấy đủ “khóa” tương lai của trung vệ gốc Pháp tại giải VĐQG Saudi Arabia lẫn Cúp Quốc gia. Anh chỉ còn hợp đồng trị giá 25 triệu euro ròng mỗi mùa, biến thành một “chiếc lồng vàng” xa hoa nhưng bó buộc.

Laporte chưa bao giờ giấu giếm khát khao trở lại San Mames. Athletic cũng chấp nhận phá vỡ giới hạn lương truyền thống để đưa anh lên mức cao nhất trong nội bộ CLB. Một bản hợp đồng ba năm nằm sẵn trên bàn, nhưng mọi thứ bị đóng băng khi FIFA ngăn chặn. Nếu CAS không đảo ngược quyết định, Laporte sẽ phải chờ ít nhất đến năm 2026 để được khoác lại màu áo đỏ-trắng.

Theo báo Correo Vasco, Laporte hiện ở Bilbao, không tập luyện cùng đội hình của HLV Jorge Jesus và cũng chẳng có tên trong danh sách thi đấu quốc nội. Anh có thể ra sân ở Asian Champions League 2 - giải đấu được ví như “Europa League châu Á” - nhưng đó rõ ràng không phải là nơi để một trung vệ từng vô địch EURO duy trì phong độ đỉnh cao.

Trước đó, Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) và một số đội Hy Lạp từng đưa ra lời mời, nhưng Laporte đều từ chối. Với anh, Athletic mới là đích đến duy nhất. Sự kiên định ấy càng khiến thực tại trở nên nghịch lý: anh khao khát được chơi bóng, nhưng lại bị mắc kẹt trong vòng xoáy hợp đồng và chính sách đăng ký cầu thủ.

Hệ lụy cho tuyển Tây Ban Nha

Laporte chưa khoác áo tuyển Tây Ban Nha từ tháng 11/2024. Chấn thương cơ cộng thêm việc không còn chỗ đứng ở Al Nassr khiến anh bị loại khỏi các đợt tập trung gần nhất, từ Nations League Final Four đến chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

HLV Luis de la Fuente thậm chí phải lên tiếng bày tỏ sự lo lắng trên chương trình El Larguero (SER): “Laporte là tài sản của bóng đá Tây Ban Nha, và tôi muốn cậu ấy được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Ở Saudi Arabia, cậu ấy từng chơi rất tốt, là trung vệ xuất sắc nhất EURO. Giờ tôi muốn thấy cậu ấy hạnh phúc, vì hiện tại rõ ràng cậu ấy không như vậy. Về chuyên môn, cậu ấy vẫn nằm trong số những trung vệ hay nhất thế giới”.

Những lời động viên ấy mang lại chút hy vọng, nhưng sự thật là hàng thủ Tây Ban Nha đang có ba gương mặt chắc suất: Huijsen, Cubarsi và Le Normand. Vị trí còn lại hoàn toàn có thể thuộc về Laporte, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải tìm lại nhịp thi đấu thường xuyên.

Tương lai của Laporte lúc này giống như một bàn cờ bế tắc. Al Nassr không còn chỗ, Athletic chưa thể mở cửa, còn đội tuyển quốc gia thì chờ đợi trong sốt ruột. Thời gian trôi đi, World Cup 2026 đang đến gần, và từng tuần vắng bóng trên sân cỏ càng làm cơ hội của Laporte nhỏ lại.

Ở tuổi 31, lẽ ra anh đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp. Nhưng thay vì được tung hoành tại San Mames hay cùng La Roja chinh phục giấc mơ World Cup, Laporte lại đang ngồi trong “chiếc lồng vàng” xa hoa ở Riyadh - một minh họa rõ nét cho bi kịch của bóng đá hiện đại, nơi tiền bạc có thể vừa nâng tầm, vừa giam hãm một sự nghiệp.