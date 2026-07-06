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Thể thao World Cup 2026

Phản ứng của Haaland sau trận thắng Brazil

  • Thứ hai, 6/7/2026 07:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau cú đúp giúp Na Uy loại Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026, Erling Haaland tiếp tục gây chú ý với thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Haaland toả sáng trước Brazil. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/7, Erling Haaland trở thành tâm điểm sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026. Không chỉ tỏa sáng với cú đúp quyết định, chân sút sinh năm 2000 còn khiến người hâm mộ bàn tán khi đăng tải dòng trạng thái mang tính trêu chọc đối thủ ngay sau trận đấu.

Trên trang Instagram cá nhân, Haaland chia sẻ bức ảnh chụp trong phòng thay đồ cùng các đồng đội và chỉ viết ba từ: "Well, Well, Well..." (tạm dịch: "Chà chà...."). Dòng chú thích ngắn ngủi nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý, được đồn đoán là lời mỉa mai hoặc thách thức dành cho Brazil sau khi đội bóng Nam Mỹ phải dừng bước.

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Bài đăng của Haaland sau trận.

Trước đó trên sân, tiền đạo của Na Uy trải qua hiệp một không quá nổi bật. Tuy nhiên, anh bùng nổ ở hiệp hai khi tận dụng hoàn hảo hai cơ hội đáng chú ý nhất. Bàn mở tỷ số đến từ một pha đánh đầu chính xác, trước khi Haaland ấn định chiến thắng bằng cú sút xa đầy uy lực ở phút 89, không cho thủ môn Brazil cơ hội cản phá.

Chiến thắng này giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ với đội bóng Bắc Âu sau 28 năm mới trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau trận, Haaland không giấu được sự phấn khích. Ngoài bài đăng mang tính châm chọc Brazil, tiền đạo 25 tuổi còn chia sẻ thêm một thông điệp khác để nhắc về hành trình dài chờ đợi của tuyển Na Uy trước khi trở lại World Cup. Trước đó, anh cũng gọi màn đánh bại Brazil là "trận đấu vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Na Uy".

Ở vòng tứ kết, Na Uy sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh. Với phong độ chói sáng của Haaland, đại diện Bắc Âu đang đứng trước cơ hội tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.

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Đào Trần

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