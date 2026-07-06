Brazil bị loại vì không còn sản sinh ra trung phong như Haaland

Thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 phơi bày điểm yếu lớn nhất của Selecao hiện tại: thiếu một trung phong đẳng cấp thế giới.

Neymar không thể cứu rỗi Brazil.

Carlo Ancelotti tạo ra một thế trận đủ để chiến thắng, nhưng khi các chân sút liên tục bỏ lỡ cơ hội còn Erling Haaland biết cách kết liễu trận đấu, khác biệt giữa hai đội đã được định đoạt.

Ancelotti không đáng bị chỉ trích sau thất bại trước Na Uy

Brazil bước vào vòng 1/8 với vị thế của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới và xếp hạng 6 FIFA, trong khi Na Uy chỉ đứng thứ 30. Vì vậy, thất bại 1-2 của Selecao được xem là một trong những cú sốc lớn nhất tại World Cup 2026.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 1990, Brazil không thể góp mặt ở vòng tứ kết. Với một nền bóng đá vốn luôn đặt mục tiêu vô địch, kết quả này chắc chắn sẽ kéo theo những cuộc mổ xẻ sâu rộng.

Thông thường, mỗi khi Brazil thất bại ở các giải đấu lớn, HLV trưởng là người đầu tiên trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy nhiên, trong lần này, rất khó để quy trách nhiệm cho Carlo Ancelotti.

Nhà cầm quân người Italy xây dựng một lối chơi thực dụng hơn, khác hẳn hình ảnh Brazil kiểm soát bóng và tấn công dồn dập mà thiếu hiệu quả trong quá khứ. Trước Na Uy, Selecao chỉ cầm bóng 34%, thấp hơn rất nhiều so với 66% của đối thủ, nhưng đó không phải dấu hiệu của một thế trận lép vế.

Ngược lại, Brazil tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn. Họ tung ra 14 cú dứt điểm, so với chỉ 9 của Na Uy; có 5 cơ hội ngon ăn, nhiều hơn 3 của đối phương; đặc biệt, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,75, trong khi Na Uy chỉ đạt 0,84.

Những con số này cho thấy kế hoạch chiến thuật của Ancelotti phát huy hiệu quả. Brazil đưa được bóng đến những vị trí thuận lợi, tạo ra đủ cơ hội để ghi ít nhất hai hoặc ba bàn thắng.

Nếu Bruno Guimaraes không đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một, hoặc các chân sút tận dụng tốt hơn những cơ hội đối mặt thủ môn, cục diện trận đấu có thể hoàn toàn khác. Thất bại của Brazil không đến từ việc chơi kém hơn đối thủ, mà đến từ việc họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ancelotti cũng không thể nào cứu nổi Brazil đã sa sút.

Brazil thiếu một "sát thủ" thực thụ

Nếu Brazil phung phí cơ hội, thì Na Uy lại làm điều ngược lại. Đội bóng Bắc Âu chỉ tạo ra lượng cơ hội tương đương 0,84 xG nhưng Erling Haaland ghi tới hai bàn thắng, biến gần như mọi cơ hội rõ ràng thành bàn. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội.

Brazil hiện sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, giàu tốc độ và khả năng rê dắt, nhưng lại thiếu một trung phong có thể quyết định trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Trong lịch sử, những giai đoạn thành công nhất của Selecao đều gắn với các tiền đạo cắm xuất sắc.

World Cup 1994 có bộ đôi Romario – Bebeto, những chân sút lạnh lùng đưa Brazil trở lại đỉnh cao sau 24 năm chờ đợi. Đến World Cup 2002, Ronaldo "béo" ghi 8 bàn thắng để trở thành Vua phá lưới và là nhân tố quan trọng nhất giúp Brazil lần thứ năm vô địch thế giới.

Còn các World Cup gần đây, Brazil thật sự thiếu những sát thủ để tiến xa và World Cup này cũng vậy. Neymar từ lâu không phải trung phong đúng nghĩa, trong khi tuổi tác và chấn thương khiến anh không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Vinicius Junior là ngôi sao hàng đầu của Brazil, nhưng sở trường của anh vẫn là hoạt động ở cánh trái là chính. Tiền đạo của Real Madrid thiếu khả năng làm tường, tranh chấp trong vòng cấm cũng như bản năng săn bàn của một số 9 thực thụ.

Bốn bàn thắng của Vinicius ở vòng bảng phần nào tạo ra kỳ vọng, nhưng ba trong số đó được ghi trước các đối thủ yếu như Haiti và Scotland. Khi bước vào vòng knock-out với áp lực cao hơn và hàng thủ chắc chắn hơn, anh hoàn toàn mất hút.

Sự tương phản càng rõ khi đặt Vinicius cạnh những tiền đạo như Kylian Mbappe hay Erling Haaland. Cả hai đều có khả năng tự tạo khác biệt ở những trận cầu lớn, trong khi Brazil không còn một chân sút đủ sức "định đoạt số phận" của đội tuyển.

Có thể nói, Carlo Ancelotti mang đến cho Brazil một hệ thống thi đấu hợp lý và tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng chiến thuật dù hay đến đâu cũng cần một người kết thúc.

Nếu trên hàng công Brazil hiện giờ có một tiền đạo sở hữu bản năng săn bàn như Haaland của Na Uy hay như Adriano của họ trước đây, có lẽ câu chuyện của Selecao tại World Cup 2026 đã không kết thúc ngay từ vòng 1/8. Với đội tuyển từng sản sinh ra những Romario, Ronaldo hay Adriano, bài toán lớn nhất lúc này không còn là chiến thuật, mà là tìm lại một trung phong đẳng cấp để đưa Brazil trở về vị thế vốn có của mình.