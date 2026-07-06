Ba ngôi sao Brazil bị vạch tội

Truyền thông Brazil bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của Vinicius Junior, Endrick và Bruno Guimaraes sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Vinicius là một trong ba ngôi sao Brazil bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife, hàng loạt tờ báo lớn tại Brazil đưa ra những đánh giá gay gắt về màn trình diễn của đội nhà. Globoesporte giật tít "Hành trình khép lại", đồng thời nhấn mạnh đây là kỳ World Cup tệ nhất của Brazil kể từ năm 1990. Tờ báo cũng chỉ ra rằng Brazil đã có lần thứ sáu bị loại sau khi để thua một đại diện châu Âu tại World Cup.

Globoesporte cho rằng hai quả phạt đền, một thành công, một thất bại, đã định đoạt số phận tuyển Brazil ở World Cup 2026.

Trong phần chấm điểm cầu thủ, Globoesporte đánh giá Vinicius Junior thi đấu dưới kỳ vọng. Dù vẫn có một số tình huống xử lý tích cực, ngôi sao của Real Madrid không tạo được khác biệt như ở những trận đấu trước tại giải.

Endrick cũng trở thành tâm điểm chỉ trích sau pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn Orjan Nyland. Tờ báo nhận xét tiền đạo trẻ đã được Vinicius tạo điều kiện ghi bàn bằng một đường chuyền hoàn hảo nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác.

HLV Carlo Ancelotti cũng vấp tranh cãi. Truyền thông Brazil cho rằng chiến lược gia người Italy bộc lộ sự thiếu phương án tấn công khi đội nhà rơi vào thế bám đuổi. Những điều chỉnh chiến thuật không mang lại hiệu quả, khiến Brazil ngày càng bế tắc và phải chấp nhận dừng bước.

Endrick bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tờ Folha de S.Paulo chạy dòng tít "Giấc mơ về ngôi sao thứ sáu khép lại". Còn tạp chí Placar thẳng thừng nhận định: "Brazil lại thất bại".

ESPN Brazil lựa chọn Erling Haaland của tuyển Na Uy làm tâm điểm. Trang này cho rằng ngôi sao của Man City chỉ mất 10 phút để định đoạt trận đấu bằng màn trình diễn bùng nổ.

Ngoài ra, quả phạt đền hỏng ăn của Bruno Guimaraes ở đầu trận cũng bị xem là bước ngoặt quan trọng. Nhiều tờ báo nhấn mạnh tiền vệ này trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên sút hỏng phạt đền tại World Cup kể từ năm 1986.

Brazil khép lại kỳ World Cup được xem là tệ nhất kể từ năm 1990. Báo chí nước này kêu gọi một cuộc cải tổ toàn diện, với nhiều thay đổi lớn cần sớm được thực hiện.

Na Uy nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.