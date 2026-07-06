Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cựu VĐV trượt tuyết thành 'ác mộng' của Brazil tại World Cup

  • Thứ hai, 6/7/2026 05:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tỏa sáng giúp Na Uy loại Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026, thủ thành Orjan Nyland hiện là cái tên thu hút sự chú ý từ truyền thông.

Orjan Nyland góp phần giúp Na Uy đánh bại Brazil.

Trong cuộc chạm trán Brazil, Nyland thực hiện tổng cộng 4 pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là tình huống cản phá thành công quả phạt đền của Bruno Guimaraes, góp công lớn giúp đại diện Bắc Âu giành chiến thắng với tỷ số 2-1 chung cuộc để tiến vào tứ kết.

Dù vừa kết thúc hợp đồng với Sevilla và chưa có bến đỗ mới, phong độ ấn tượng của thủ môn 35 tuổi sẽ giúp anh thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ. Xuyên suốt chiến dịch vòng bảng và vòng 32 đội, Nyland bắt chính 3 trận, thực hiện 6 pha cứu thua xuất sắc. Tình huống chiến thắng Guimaraes trên chấm 11 m là lần cản phá phạt đền thứ 8 trong sự nghiệp của anh.

Tính đến nay, Nyland bỏ túi 75 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ khi ra mắt vào năm 2013, xếp thứ 16 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Na Uy.

Trước khi gặt hái thành công với bóng đá, thủ thành 35 tuổi từng là một vận động viên đa năng. Năm 13 tuổi, anh là thành viên của đội tuyển trượt tuyết đổ đèo quốc gia Na Uy và từng thi đấu bóng ném ở cấp độ cao thời niên thiếu. Sự nghiệp câu lạc bộ của anh chủ yếu gắn liền với bóng đá Anh trong màu áo các đội như Norwich, Aston Villa, Bournemouth và Reading.

Với kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu hàng đầu như Premier League, La Liga và bản lĩnh được chứng minh sau trận thắng Brazil, Nyland được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất hợp đồng với một đội bóng tên tuổi ngay sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc.

Hành động đẹp của các tuyển thủ Brazil Khoảnh khắc Alisson và Weverton tiến lại an ủi, động viên các cầu thủ Nhật Bản sau trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6 đang thu hút sự chú ý trên X.

Neymar khóc

Neymar khép lại trận đấu với Na Uy bằng những giọt nước mắt, trong khoảnh khắc được nhiều người dự đoán có thể là lần cuối anh xuất hiện tại một kỳ World Cup.

2 giờ trước

Brazil đã sai khi để Bruno đá phạt đền

Antonio Valencia cho rằng Brazil mắc sai lầm khi để Bruno Guimarães thực hiện quả phạt đền trong trận gặp Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026.

3 giờ trước

Haaland rực sáng, tiễn Brazil rời World Cup

Rạng sáng 6/7, Erling Haaland ghi 2 bàn ở phút 79 và 90, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội.

5 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup na uy orjan nyland Tuyển Brazil Tuyển Na Uy world cup na uy orjan nyland

    Đọc tiếp

    Tran Mexico - Anh bi hoan khan cap hinh anh

    Trận Mexico - Anh bị hoãn khẩn cấp

    25 phút trước 06:27 6/7/2026

    0

    Trận đấu giữa Mexico và Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026 buộc phải hoãn khẩn cấp một giờ do thời tiết xấu và nguy cơ sét đánh quanh sân vận động Azteca.

    Neymar noi gi voi thu mon Na Uy? hinh anh

    Neymar nói gì với thủ môn Na Uy?

    44 phút trước 06:08 6/7/2026

    0

    Màn đấu khẩu giữa Neymar và thủ môn Orjan Nyland ngay trước quả phạt đền ở những phút cuối trận Brazil gặp Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 được quan tâm.

    Dien bien Mexico vs Anh hinh anh

    Diễn biến Mexico vs Anh

    52 phút trước 06:00 6/7/2026

    0

    Theo lịch mới, màn so tài giữa Mexico và Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 8h ngày 6/7, thay vì 7h như kế hoạch ban đầu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý