Cựu VĐV trượt tuyết thành 'ác mộng' của Brazil tại World Cup

Tỏa sáng giúp Na Uy loại Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026, thủ thành Orjan Nyland hiện là cái tên thu hút sự chú ý từ truyền thông.

Orjan Nyland góp phần giúp Na Uy đánh bại Brazil.

Trong cuộc chạm trán Brazil, Nyland thực hiện tổng cộng 4 pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là tình huống cản phá thành công quả phạt đền của Bruno Guimaraes, góp công lớn giúp đại diện Bắc Âu giành chiến thắng với tỷ số 2-1 chung cuộc để tiến vào tứ kết.

Dù vừa kết thúc hợp đồng với Sevilla và chưa có bến đỗ mới, phong độ ấn tượng của thủ môn 35 tuổi sẽ giúp anh thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ. Xuyên suốt chiến dịch vòng bảng và vòng 32 đội, Nyland bắt chính 3 trận, thực hiện 6 pha cứu thua xuất sắc. Tình huống chiến thắng Guimaraes trên chấm 11 m là lần cản phá phạt đền thứ 8 trong sự nghiệp của anh.

Tính đến nay, Nyland bỏ túi 75 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ khi ra mắt vào năm 2013, xếp thứ 16 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Na Uy.

Trước khi gặt hái thành công với bóng đá, thủ thành 35 tuổi từng là một vận động viên đa năng. Năm 13 tuổi, anh là thành viên của đội tuyển trượt tuyết đổ đèo quốc gia Na Uy và từng thi đấu bóng ném ở cấp độ cao thời niên thiếu. Sự nghiệp câu lạc bộ của anh chủ yếu gắn liền với bóng đá Anh trong màu áo các đội như Norwich, Aston Villa, Bournemouth và Reading.

Với kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu hàng đầu như Premier League, La Liga và bản lĩnh được chứng minh sau trận thắng Brazil, Nyland được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất hợp đồng với một đội bóng tên tuổi ngay sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc.

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