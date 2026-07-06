Sai lầm khi kèm Haaland khiến Brazil trả giá đắt

Cựu hậu vệ Gary Neville chỉ trích trung vệ Gabriel Magalhaes sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7.

Gabriel không thể phong tỏa Haaland. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 79, khi Erling Haaland băng cắt đánh đầu ghi bàn mở tỷ số sau pha tạt bóng từ cánh phải. Trong tình huống này, Gabriel để Haaland chiếm lợi thế trong pha tranh chấp trên không, tạo điều kiện để chân sút của Manchester City đánh bại hàng phòng ngự Brazil.

Bình luận trên ITV, Neville đặt dấu hỏi về cách kèm người của Gabriel: "Tôi thực sự tức giận với Gabriel. Cậu ấy hiểu Haaland hơn bất kỳ ai. Vậy mà lại đứng cách cậu ấy khoảng 5 m rồi lao vào tranh chấp bóng bổng. Điều đó thật điên rồ", cựu hậu vệ MU nhận xét.

Neville cũng nhấn mạnh ngôi sao của Arsenal chỉ cần áp sát, cản đường chạy và khiến Haaland mất đà. Theo ông, khi tiền đạo người Na Uy đã có khoảng trống để tăng tốc và bật nhảy, các hậu vệ gần như không còn cơ hội ngăn cản.

Sau tình huống mở tỷ số, Haaland tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn với cú sút chìm hiểm hóc đánh bại Alisson Becker, một đối thủ quen thuộc khác của anh tại Premier League. Cú đúp của chân sút sinh năm 2000 giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup.

Màn trình diễn chói sáng của Haaland tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới, đồng thời khiến những sai lầm nơi hàng thủ Brazil càng bị đặt dưới áp lực chỉ trích.

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.