Báo Argentina chế giễu tuyển Brazil

Tờ Ole liên tiếp đăng tải những thông điệp châm chọc nhằm vào Brazil và Vinicius Junior sau thất bại trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Brazil bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/7, Brazil không chỉ hứng chịu nỗi thất vọng sau khi dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn trở thành chủ đề chế giễu của truyền thông Argentina. Ngay sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy, tờ Ole liên tiếp đăng tải những bài viết mang tính khiêu khích trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X.

Bài đăng đầu tiên của Ole sử dụng hình ảnh Endrick quỳ gối trên sân sau tiếng còi mãn cuộc. Kèm theo bức ảnh là dòng chú thích ngắn gọn: "Các anh sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa", ám chỉ việc Brazil tiếp tục lỡ hẹn chức vô địch World Cup.

Không dừng lại ở đó, tờ báo thể thao hàng đầu Argentina tiếp tục chia sẻ hình ảnh Vinicius Junior bật khóc sau trận đấu. Lần này, Olé viết: "Mi, mi, mi, mi, mi, mi. Y bueeeeno....", sử dụng cách diễn đạt mang tính giễu cợt để nhắm vào ngôi sao của tuyển Brazil.

Các bài đăng của tờ Ole trên mạng xã hội X.

Trên sân, Na Uy tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng 16 đội khi đánh bại Brazil với tỷ số 2-1. Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp, trong khi Neymar chỉ kịp ghi bàn danh dự trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ.

Thất bại khiến Brazil sớm khép lại hành trình tại World Cup 2026, đồng thời nối dài cơn khát danh hiệu thế giới từ sau chức vô địch năm 2002. Trong khi đó, Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Mexico.

Sự kình địch lâu năm giữa bóng đá Brazil và Argentina cũng khiến những màn "cà khịa" từ truyền thông hai nước trở nên quen thuộc sau mỗi giải đấu lớn. Lần này, Ole nhanh chóng tận dụng thời điểm Brazil bị loại để tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội bằng những thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tính châm biếm.

Na Uy nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.