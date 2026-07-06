Neymar không cứu được Brazil

Dù được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch, Neymar cùng đồng đội gây thất vọng khi dừng chân ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau trận thua Na Uy.

Cảm xúc thất vọng của Neymar sau khi trận đấu khép lại. Chân sút của Santos chỉ vào sân từ ghế dự bị và mang về bàn thắng cho "Selecao" trên chấm 11 m ở phút bù giờ cuối hiệp hai.

Người hâm mộ hô vang tên Neymar khi anh vào sân, thời điểm Brazil vẫn đang hòa 0-0 trước Na Uy. Nhiều người kỳ vọng những khoảnh khắc thiên tài của tiền đạo đang khoác áo Santos sẽ giúp "Selecao" vượt khó.

Thực tế trên sân cho thấy Neymar không tạo nhiều dấu ấn trong 23 phút thi đấu trước Na Uy. Ngoài pha lập công, chân sút 34 tuổi chỉ tạo ra 1 cơ hội ghi bàn và có 1 lần qua người thành công.

Neymar rơi nước mắt trước khi được đồng đội an ủi. World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo tuyển Brazil.

Ở tuổi 34, Neymar không còn là đầu tàu trên hàng công Brazil. Anh phải nhường chỗ cho những đàn em như Vinicius Junior, Matheus Cunha hay Endrick. Trước giải đấu, Neymar cũng vật lộn với chấn thương và không đạt phong độ tốt nhất.

Neymar được ca ngợi là nghệ sĩ thiên tài cuối cùng của bóng đá Brazil. Nhưng đoạn kết sự nghiệp của anh đang tới rất gần rồi.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.