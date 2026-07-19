Hai thất bại lột trần giới hạn của Deschamps

Tuyển Pháp khép lại 14 năm dưới thời Didier Deschamps bằng hai thất bại liên tiếp, cái kết buồn nhưng phản ánh đúng những vấn đề tích tụ trong nhiệm kỳ cuối của ông.

Không ai có thể phủ nhận vị trí của Didier Deschamps trong lịch sử bóng đá Pháp. Từ khi tiếp quản đội tuyển vào năm 2012, ông đưa “Les Bleus” trở lại nhóm quyền lực của bóng đá thế giới và biến việc tiến sâu ở các giải đấu lớn thành một thói quen.

Pháp vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022, đồng thời đăng quang tại Nations League 2021. Deschamps cũng trở thành một trong ba người từng vô địch thế giới trên cả hai cương vị cầu thủ và huấn luyện viên.

Di sản ấy đủ lớn để hai thất bại cuối cùng không thể xóa nhòa. Tuy nhiên, cách tuyển Pháp rời World Cup 2026 vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Đội bóng sở hữu lực lượng thuộc nhóm mạnh nhất giải lần lượt thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết và Anh 4-6 trong trận tranh hạng ba.

Một triều đại được xây dựng trên sự ổn định khép lại bằng hai trận đấu mà tuyển Pháp lần lượt đánh mất cấu trúc chiến thuật và tinh thần thi đấu. Đó không chỉ là một kết thúc kém may mắn. Những thất bại cho thấy công thức từng làm nên thành công của Deschamps đi tới giới hạn, trong khi phiên bản mới ông cố xây dựng vẫn chưa hoàn thiện.

Khi Deschamps rời bỏ sự an toàn

Trong phần lớn nhiệm kỳ, Deschamps chưa bao giờ cố biến tuyển Pháp thành đội bóng đẹp mắt nhất. Ông đề cao sự cân bằng, khả năng kiểm soát không gian và những pha chuyển trạng thái dựa trên tốc độ của hàng công.

Pháp có thể nhường quyền kiểm soát bóng, lùi sâu hoặc chịu sức ép trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, họ hiếm khi để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là nền tảng giúp đội bóng của Deschamps luôn nguy hiểm ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Cách tiếp cận ấy đem lại thành công, nhưng cũng khiến ông thường xuyên bị chỉ trích. Với nguồn nhân lực dồi dào, tuyển Pháp nhiều lần bị cho là quá thận trọng, phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân và chưa khai thác hết tiềm năng của hàng công.

Deschamps khép lại 14 năm dẫn dắt tuyển Pháp bằng hai thất bại liên tiếp tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Deschamps dường như muốn thay đổi hình ảnh đó. Ông trao nhiều tự do hơn cho Kylian MbappE, Ousmane Dembele, Michael Olise cùng các cầu thủ tấn công. Tuyển Pháp chơi chủ động, trực diện và có những thời điểm thể hiện sức mạnh đúng với chất lượng đội hình.

Nghịch lý nằm ở chỗ Deschamps thất bại khi làm điều mà dư luận từng mong chờ. Khi cởi bỏ lớp áo thực dụng, tuyển Pháp cũng mất đi phần nào sự chắc chắn từng giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn.

Trận bán kết với Tây Ban Nha phơi bày vấn đề ấy rõ nhất. Deschamps đưa Tchouameni trở lại đội hình ngay sau chấn thương, bố trí anh đá cùng Adrien Rabiot nhưng không thể giúp Pháp kiểm soát khu trung tuyến. Các tiền vệ bị chia cắt với hàng công, khiến những ngôi sao phía trên phải hoạt động riêng lẻ.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với cấu trúc rõ ràng hơn. Họ kiểm soát bóng, duy trì cự ly đội hình và liên tục đẩy Pháp vào thế phải chạy theo. Ngược lại, đội bóng của Deschamps gần như chờ các tiền đạo tự tìm ra lời giải.

Khi Mbappe, Dembele và Olise không tạo được khác biệt, Pháp cũng không còn phương án tập thể đủ sắc nét để xoay chuyển thế trận. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc, nhưng chưa trở thành một đội bóng tấn công hoàn chỉnh.

Thất bại 0-2 vì thế không phải một tai nạn. Nó phản ánh sự chênh lệch về khả năng tổ chức, kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ. Pháp không chỉ thua trong những tình huống quyết định, mà còn lép vế trong cách vận hành trận đấu.

Thất bại trước Tây Ban Nha phơi bày những giới hạn trong cách vận hành của tuyển Pháp.

Deschamps từng giúp tuyển Pháp chiến thắng bằng việc chấp nhận không cần chơi hay hơn đối thủ. Nhưng trước Tây Ban Nha, đội bóng của ông không còn đủ chắc chắn để phòng ngự theo cách cũ, cũng chưa đủ thuần thục để kiểm soát trận đấu theo cách mới.

Một cái kết không còn mang dáng dấp Deschamps

Nếu thất bại trước Tây Ban Nha phản ánh giới hạn chiến thuật, hiệp một trận gặp Anh lại phơi bày vấn đề về tinh thần. Tuyển Pháp để thủng lưới bốn lần trước giờ nghỉ, thi đấu rời rạc và thiếu quyết tâm trong trận đấu cuối cùng của Deschamps.

Đó là hình ảnh xa lạ với một đội tuyển vốn được xây dựng trên tính kỷ luật. Rabiot thẳng thắn cho rằng một số thái độ trong hiệp một là “không thể chấp nhận”. Deschamps cũng không né tránh trách nhiệm khi thừa nhận màn trình diễn ấy không đạt tiêu chuẩn của tuyển Pháp.

Ông thay bốn cầu thủ ngay sau giờ nghỉ, quyết định hiếm thấy trong suốt nhiệm kỳ. Pháp ghi bốn bàn trong hiệp hai và khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, nhưng phản ứng muộn màng chỉ càng làm 45 phút đầu trở nên khó hiểu.

Đội bóng này có đủ khả năng để gây sức ép lên tuyển Anh, nhưng chỉ vùng lên khi trận đấu gần như đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Trận thua 4-6 vì thế đáng thất vọng không chỉ bởi tỷ số, mà còn bởi cách tuyển Pháp bước vào trận đấu.

Deschamps rời tuyển Pháp với một chức vô địch World Cup và di sản khó thay thế.

Trong ngày chia tay một huấn luyện viên luôn đề cao trách nhiệm với màu áo quốc gia, các cầu thủ lại nhập cuộc hời hợt. Deschamps từng biến Pháp thành tập thể rất khó bị đánh bại, nhưng không thể duy trì phẩm chất ấy trong trận đấu cuối cùng của mình.

Điều đó không có nghĩa ông mất hoàn toàn quyền kiểm soát phòng thay đồ. Các cầu thủ vẫn dành cho Deschamps sự kính trọng lớn. Mbappe gọi ông là huyền thoại và thừa nhận toàn đội không thể mang lại cái kết tương xứng với những đóng góp suốt 14 năm.

Tuy nhiên, tình cảm không thể che lấp thực tế rằng tuyển Pháp cần mở ra một chu kỳ mới. Đội bóng vẫn sở hữu lực lượng đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu, nhưng cần tìm lại sự cân bằng giữa tài năng cá nhân và cấu trúc tập thể.

Họ không thể tiếp tục chỉ dựa vào tốc độ, sức mạnh và những khoảnh khắc bùng nổ của các ngôi sao. Trước những đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tốt, tuyển Pháp cần một hệ thống rõ ràng hơn để kết nối các tuyến và duy trì thế trận.

Deschamps ra đi với vị thế của người đã đưa bóng đá Pháp trở lại đỉnh cao. Trước khi ông xuất hiện, việc lọt vào bán kết World Cup chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Dưới thời Deschamps, thành tích ấy gần như trở thành tiêu chuẩn.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Chính sự ổn định đó khiến người kế nhiệm ông phải đối mặt với sức ép lớn. Nhưng World Cup 2026 cũng chỉ ra rằng sự thay đổi đã trở nên cần thiết. Công thức cũ không còn đủ sức giúp Pháp vượt qua những đối thủ có khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, còn cách chơi mới chưa đạt đến độ chín.

Nhiệm kỳ cuối của Deschamps vì thế chứa đựng một nghịch lý. Ông cố giúp tuyển Pháp táo bạo hơn, nhưng lại đánh mất phần nào sự chắc chắn từng tạo nên thương hiệu. Đến khi cần khôi phục tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu, đội bóng không còn duy trì được trạng thái như trước.

Một triều đại lớn không nhất thiết phải kết thúc bằng chiến thắng. Tuy nhiên, cái kết tại Mỹ vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Tuyển Pháp không chỉ bỏ lỡ cơ hội tranh chức vô địch, mà còn rời giải bằng hai trận đấu phơi bày gần như toàn bộ những vấn đề mà người kế nhiệm Deschamps phải giải quyết.