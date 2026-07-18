Thức uống rẻ tiền giúp giảm mỡ máu và ngừa đột quỵ

Trà xanh không chỉ giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch mà còn có thể góp phần kéo dài tuổi thọ nếu được sử dụng đúng cách.

Trà xanh đã được tiêu thụ suốt hàng thiên niên kỷ, giúp giảm đáng kể lượng cholesterol và góp phần kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Stock Adobe.

Một thức uống đã xuất hiện từ hàng thế kỷ trước và vẫn được ưa chuộng đến ngày nay là trà xanh. Loại đồ uống phổ biến hàng đầu thế giới này không chỉ giúp giảm cholesterol xấu mà còn có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Theo Newsweek, một nghiên cứu cho thấy trà xanh khử caffeine (decaf) không đường đặc biệt có hiệu quả trong việc làm giảm cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), hay còn gọi là cholesterol xấu. Uống trà sau bữa tối được cho là mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.

Một nghiên cứu khác trên 40.530 người trưởng thành tại Nhật Bản cũng ghi nhận những người uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân (ngoại trừ ung thư) thấp hơn đáng kể. Việc duy trì thói quen uống trà xanh còn giúp giảm 26% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ và 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Được sử dụng từ ít nhất 2.000 năm trước, trà xanh chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Nổi bật là catechin – nhóm flavonoid có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp hạn chế cơ thể hấp thu cholesterol, đồng thời bảo vệ cholesterol LDL khỏi quá trình oxy hóa, qua đó giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa trong động mạch. Catechin cũng góp phần bảo vệ tế bào, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường type 2.

Bên cạnh đó, trà xanh còn giàu polyphenol – hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ mạch máu và tim mạch. Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản cho thấy những người thường xuyên uống trà xanh có ít dấu hiệu lão hóa não hơn, từ đó giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Nhiều chuyên gia về tuổi thọ cũng đánh giá trà xanh là thức uống đơn giản, tiết kiệm giúp hỗ trợ sức khỏe làn da, khớp, hệ miễn dịch và đường ruột.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng trà xanh không thể thay thế một lối sống lành mạnh trong việc kiểm soát cholesterol. Để đạt hiệu quả, nên uống trà xanh nguyên chất, không đường, đồng thời hạn chế các loại trà xanh đóng chai hoặc pha chế sẵn vì thường chứa nhiều đường bổ sung.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, lượng đường bổ sung mỗi ngày không nên vượt quá khoảng 6 thìa cà phê đối với phụ nữ và 9 thìa cà phê đối với nam giới.

Ngoài ra, thay thế các loại thức uống nhiều đường, nhiều kem hoặc có cồn sau bữa tối bằng trà xanh không đường cũng giúp giảm lượng đường, rượu bia và chất béo bão hòa nạp vào cơ thể. Việc kiểm soát cholesterol LDL hiệu quả vẫn cần kết hợp với chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa, chất xơ hòa tan, duy trì vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.