Trùng hợp kỳ lạ bám lấy các đối thủ của tuyển Tây Ban Nha

Mạng xã hội lan truyền một thống kê đáng chú ý rằng hầu hết đối thủ lớn của Tây Ban Nha tại FIFA World Cup 2026 đều mất trụ cột vì chấn thương.

Trận chung kết gặp Argentina tiếp tục nối dài một thống kê đáng chú ý của tuyển Tây Ban Nha. Đây là trận đấu loại trực tiếp thứ tư liên tiếp mà một đối thủ của "La Roja" mất đi trụ cột vì chấn thương ngay trong trận.

Lần này, người không thể thi đấu hết trận là trung vệ Lisandro Martínez của Argentina. Cầu thủ đang khoác áo Manchester United trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đến cuối hiệp một, anh được HLV Lionel Scaloni rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Nicolas Otamendi.

Lisandro Martinez của Argentina bị thay ra vì chấn thương trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Dù kết quả chung cuộc của trận chung kết ra sao, sự thay đổi bất đắc dĩ này vẫn tiếp tục nối dài chuỗi diễn biến đặc biệt bám theo hành trình của Tây Ban Nha ở vòng knock-out, theo Guft News.

Mọi chuyện bắt đầu từ vòng 1/8 gặp Bồ Đào Nha. Trước khi dính chấn thương, hậu vệ trái Nuno Mendes đã chơi rất hay khi khóa chặt Lamine Yamal, khiến tài năng trẻ của Tây Ban Nha gần như "im tiếng" trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

Nuno Mendes của tuyển Bồ Đào Nha rời sân vì chấn thương trong trận gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8 hôm 6/7. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Mendes phải rời sân trong hiệp hai và được thay bằng Nelson Semedo. Kể từ thời điểm đó, Yamal có nhiều khoảng trống hơn để thi đấu, tạo ra một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của mình tại giải. Tây Ban Nha sau đó ghi bàn thắng quyết định nhờ công của Mikel Merino ở những phút cuối để giành quyền vào tứ kết.

Đến trận tứ kết với Bỉ, kịch bản tương tự lại xuất hiện. Khi hai đội đang hòa 1-1, thủ thành Thibaut Courtois - người được nhiều người đánh giá là thủ môn hay nhất thế giới - buộc phải rời sân vì chấn thương. Người vào thay là Senne Lammens đã mắc sai lầm, tạo điều kiện để Tây Ban Nha tận dụng và giành chiến thắng, qua đó đoạt vé vào bán kết.

Thibaut Courtois của Bỉ thất vọng sau khi bị thay ra vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Ở bán kết gặp Pháp, trung vệ William Saliba dính chấn thương ngay trong hiệp một, khiến cặp trung vệ vốn là điểm tựa của Les Bleus bị phá vỡ. Dù tuyển Pháp vẫn còn nhiều vấn đề khác trong trận đấu và Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng, việc thiếu vắng Saliba rõ ràng khiến đoàn quân của HLV Didier Deschamps gặp thêm nhiều khó khăn.

William Saliba của Pháp ngồi trên mặt đất sau khi bị chấn thương trong trận bán kết với Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Chuỗi sự kiện kỳ lạ bám lấy các đối thủ của Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp có thể chỉ đơn thuần là sự trùng hợp. Tuy nhiên, việc liên tiếp bốn trụ cột của bốn đội bóng lớn, từ Nuno Mendes, Thibaut Courtois, William Saliba cho đến Lisandro Martínez, lần lượt rời sân vì chấn thương đã trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất trong hành trình của "La Roja" ở giải đấu năm nay.