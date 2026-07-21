Trận đấu cay đắng của Emiliano Martínez

Dù Argentina nhận thất bại tại trận chung kết World Cup 2026, Emiliano Martínez vẫn đi vào lịch sử với kỷ lục 11 pha cứu thua và màn trình diễn khiến cả thế giới ngả mũ.

Dù Argentina thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, nhưng Emiliano Martínez vẫn khiến cả thế giới phải nhắc đến với màn trình diễn được xem là xuất sắc nhất lịch sử các trận chung kết World Cup.

Lập kỷ lục tại World Cup

Suốt 120 phút thi đấu, người gác đền 33 tuổi gần như một mình chống chọi trước sức ép từ hàng công Tây Ban Nha. Theo FOX Sports, Martínez có tới 11 pha cứu thua - nhiều nhất mà một thủ môn từng thực hiện trong một trận chung kết World Cup kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê vào năm 1966.

Trong khi Argentina gần như bế tắc hoàn toàn trên mặt trận tấn công, không tung ra nổi một cú dứt điểm nào trong thời gian thi đấu chính thức, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối. "La Roja" liên tục uy hiếp khung thành đối phương bằng những cú sút xa, các pha xâm nhập vòng cấm sắc bén và tạo ra sức ép dồn dập. Hết lần này đến lần khác, Martínez cứu nguy để giữ hy vọng cho Albiceleste.

Anh xuất sắc cản phá những cú sút xa uy lực của Pau Cubarsí và Nico Williams, rồi bay người đẩy cú dứt điểm hiểm hóc của Lamine Yamal đi hết đường biên ngang.

Những tình huống cứu thua của thủ thành Emiliano Martínez trong trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha trên sân New York/New Jersey Stadium (Mỹ) rạng sáng 20/7. Ảnh: Reuters.

Khi hàng phòng ngự Argentina liên tục chao đảo trước sức ép, Martínez nhiều lần giải nguy bằng khả năng chọn vị trí chuẩn xác cùng những pha phản xạ xuất thần.

Điểm nhấn trong màn trình diễn của Martínez đến ở những phút bù giờ cuối cùng. Ngay sau khi Enzo Fernández nhận thẻ đỏ, Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 20 m. Đối mặt với quả đá phạt trực tiếp của tài năng trẻ Lamine Yamal, thủ môn Argentina bay người hết cỡ, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng khỏi góc cao khung thành, qua đó đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Pha cứu thua thứ 11, cũng là cuối cùng của Martínez, giúp Argentina giữ sạch lưới đến phút 106. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân thay người Ferran Torres sau đó đã kịp ghi bàn với cú dứt điểm đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, mang về chiến thắng 1-0 và chức vô địch World Cup thứ hai cho Tây Ban Nha.

Vũ khí làm nên "Dibu" Martínez

Điểm mạnh nổi bật nhất của Emiliano Martínez là sự chắc chắn trong khung gỗ nhờ thể hình lý tưởng với chiều cao 1m95, kết hợp khả năng cứu thua xuất thần dựa trên phản xạ cực nhanh.

Theo giới chuyên môn, khả năng bắt dính bóng là điểm nổi bật nhất của Martínez. Không ít tình huống mà phần lớn thủ môn chỉ có thể đẩy bóng ra, anh lại ôm gọn ngay từ cú sút đầu tiên. Chính vì vậy, lối chơi của Martínez mang đến cảm giác rất an toàn khi gần như triệt tiêu nguy cơ đối phương tận dụng bóng bật ra để ghi bàn.

Nhờ sải tay dài và lợi thế thể hình, thủ thành người Argentina luôn tạo được sự chắc chắn trong những pha cản phá. Bên cạnh đó, phản xạ nhanh cùng sự linh hoạt giúp anh nhiều lần bay người cứu thua ở những góc gần như không thể với tới, đặc biệt là các cú sút hướng vào góc cao khung thành.

Emiliano Martinez nhận huy chương bạc FIFA World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, khả năng cản phá phạt đền là điểm khiến Martínez khác biệt. Tại World Cup 2022, anh trở thành người hùng khi cản phá thành công hai quả luân lưu của Hà Lan ở tứ kết, đưa Argentina vào bán kết. Đến trận chung kết, Martínez tiếp tục đẩy được cú sút của Kingsley Coman và khiến Aurélien Tchouaméni đá hỏng, góp công lớn giúp Lionel Messi cùng Argentina lần đầu vô địch World Cup sau 36 năm.

Không chỉ nổi tiếng với khả năng cản phá penalty, Martínez còn được biết đến là bậc thầy về đấu tâm lý. Anh thường xuyên sử dụng những lời nói, cử chỉ để gây áp lực lên cầu thủ đối phương trước khi họ thực hiện cú sút.

Tại World Cup 2026, Martínez thừa nhận anh đã phải thi đấu với bàn tay phải bị chấn thương suốt giải đấu. Anh quyết định hoãn ca phẫu thuật theo khuyến nghị của bác sĩ để kịp thời góp mặt cùng đội tuyển.

"Đúng là tay tôi vẫn đau mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng tôi đã quyết định không phẫu thuật. Tất cả các bác sĩ chuyên khoa mà tôi tham khảo ý kiến đều nói tôi cần phải phẫu thuật, nếu không sẽ không thể thi đấu", Martínez chia sẻ hôm 18/7.

Theo tờ ESPN, Martínez bị gãy ngón áp út tay phải vào ngày 20/5 trong lúc khởi động trước trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg.

Chấn thương khiến thủ thành này phải tập riêng trong giai đoạn đầu World Cup 2026 để thực hiện giáo án hồi phục chuyên biệt, thay vì tập cùng các đồng đội ở tuyển Argentina.

"Trong suốt vòng bảng, tôi không thể tập cùng cả đội. Điều đó thực sự ảnh hưởng đến tôi vì tôi rất thích được tập luyện cùng các đồng đội. Nhưng kể từ trận gặp Ai Cập, tôi đã có thể trở lại tập bình thường và hiện cảm thấy tốt hơn nhiều", anh chia sẻ.