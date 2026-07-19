Chế độ ăn được 'thiết kế' riêng của các ngôi sao World Cup 2026

Từ thực đơn bỏ đường của Messi đến bữa ăn kiểu Địa Trung Hải của Mbappé, mỗi ngôi sao bóng đá đều có bí quyết dinh dưỡng riêng nhằm duy trì thể trạng và phong độ đỉnh cao.

Tài năng thôi chưa đủ để giúp những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới duy trì phong độ đỉnh cao. Bên cạnh quá trình tập luyện khắt khe, việc phục hồi thể lực và chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Mỗi bữa ăn đều được tính toán nhằm cung cấp năng lượng cho những buổi tập cường độ cao, các trận đấu kéo dài và giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng giữa các lần ra sân.

Mặc dù mỗi cầu thủ có một chế độ ăn uống riêng phù hợp với thể trạng và nhu cầu của mình, họ đều có chung một điểm: xem dinh dưỡng là yếu tố không thể thiếu để đạt hiệu suất thi đấu tốt nhất.

Lionel Messi: Chế độ ăn từ thực phẩm tự nhiên giúp thay đổi sự nghiệp

Theo Times of India, chế độ ăn của Lionel Messi đã thay đổi đáng kể trong suốt sự nghiệp. Trước đây, anh yêu thích pizza, nước ngọt có ga, đồ chiên rán và các bữa thịt nướng kiểu Argentina (asado). Tuy nhiên, khi chấn thương xảy ra thường xuyên hơn, Messi quyết định điều chỉnh thói quen ăn uống dưới sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng người Italy Giuliano Poser.

Từ đó, siêu sao người Argentina ưu tiên 5 nhóm thực phẩm gồm nước, dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ tươi, đồng thời gần như loại bỏ đường và bột mì tinh luyện - những thực phẩm mà Poser cho rằng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi cơ bắp.

Messi vẫn bổ sung protein nạc để duy trì khối cơ nhưng với lượng vừa phải, đồng thời đặc biệt chú trọng uống đủ nước. Ngoài nước lọc, anh còn thường xuyên dùng yerba mate, thức uống truyền thống phổ biến ở Nam Mỹ.

Điều làm nên khác biệt trong chế độ ăn của Messi không phải những món ăn đắt đỏ hay cầu kỳ, mà là việc ưu tiên thực phẩm tươi, ít qua chế biến và duy trì thói quen ăn uống khoa học. Chính sự thay đổi này được cho là đã góp phần giúp anh cải thiện thể trạng, giảm chấn thương và duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm.

Messi từng rất thích ăn pizza, nước ngọt có ga, đồ chiên rán và các bữa thịt nướng kiểu Argentina (asado) nhưng giờ đã từ bỏ. Ảnh: Instagram.

Kylian Mbappé: Chế độ ăn Địa Trung Hải tiếp thêm năng lượng cho những pha bứt tốc

Sở hữu tốc độ hàng đầu thế giới, Kylian Mbappé cần chế độ dinh dưỡng giúp duy trì nguồn năng lượng ổn định cho những buổi tập và trận đấu cường độ cao. Tiền đạo người Pháp áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải và chia khẩu phần thành 6 bữa nhỏ mỗi ngày để bổ sung năng lượng liên tục mà không gây cảm giác nặng bụng.

Bữa sáng của Mbappé thường gồm trứng luộc, yến mạch ăn cùng táo và quả bơ hoặc bơ hạnh nhân, cung cấp protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Giữa các bữa chính, anh bổ sung sữa lắc giàu protein hoặc thanh dinh dưỡng nhằm hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Bữa trưa của tiền đạo người Pháp thường có thịt gà hoặc cá ăn kèm mì ống nguyên cám hoặc gạo lứt. Trong đó, cá hồi là món ăn yêu thích nhờ giàu protein và axit béo omega-3, giúp giảm viêm và hỗ trợ phục hồi sau vận động. Bữa tối được giữ nhẹ với protein nạc và nhiều rau xanh.

Mbappé cũng hạn chế đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn, bột mì trắng và thịt đỏ, thay vào đó, tuyển thủ Pháp ưu tiên thực phẩm tươi để duy trì thể lực và phong độ trong suốt mùa giải.

Tiền đạo người Pháp áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải và chia khẩu phần thành 6 bữa nhỏ mỗi ngày. Ảnh: Reuters.

Erling Haaland: Chế độ ăn 6.000 kcal mỗi ngày để duy trì sức mạnh vượt trội

Theo NDTV, với chiều cao hơn 1,9 m và thể hình vạm vỡ, Erling Haaland có nhu cầu năng lượng vượt xa người bình thường. Tiền đạo của Manchester City có thể tiêu thụ khoảng 6.000 kcal mỗi ngày để đáp ứng cường độ tập luyện và thi đấu.

Ngay từ bữa sáng, Haaland đã nạp gần 1.000 kcal với 4 quả trứng, sữa chua, bánh mì nướng và sữa tươi chưa tiệt trùng - loại đồ uống anh từng ví như "thần dược". Bữa trưa thường là bánh sandwich kiểu Italy với thịt nguội Parma, phô mai burrata, sốt pesto, cà chua sấy khô, rau rocket và dầu nấm truffle, cung cấp dồi dào protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh.

Đến bữa tối, chân sút người Na Uy thường thưởng thức bít tết tomahawk cỡ lớn ăn kèm tủy xương để bổ sung protein và các dưỡng chất cần thiết cho quá trình phục hồi cơ bắp.

Dù mức 6.000 kcal/ngày có vẻ rất cao, đây được xem là lượng năng lượng phù hợp với một trong những tiền đạo có thể hình và sức mạnh hàng đầu thế giới. Khối lượng cơ lớn cùng cường độ vận động liên tục khiến cơ thể Haaland tiêu hao năng lượng nhiều hơn đáng kể so với người trưởng thành thông thường.

Erling Haaland thực hiện chế độ ăn 6.000 kcal mỗi ngày để duy trì sức mạnh vượt trội. Ảnh: Norwegian Seafood Council.

Cristiano Ronaldo: Chế độ ăn 6 bữa mỗi ngày giúp duy trì phong độ ở tuổi ngoài 40

Cristiano Ronaldo là hình mẫu về sự kỷ luật trong bóng đá. Dù đã ngoài 40 tuổi, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhờ duy trì chế độ ăn uống khoa học và lối sống nghiêm ngặt.

Thay vì ăn ba bữa chính, Ronaldo chia khẩu phần thành 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày để cơ thể được bổ sung năng lượng liên tục.

Thay vì ăn ba bữa chính, Ronaldo chia khẩu phần thành 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày để cơ thể được bổ sung năng lượng liên tục, đồng thời tránh cảm giác nặng bụng khi tập luyện và thi đấu. Bữa sáng của anh thường gồm trứng, quả bơ và cà phê, còn các bữa chính ưu tiên cá, thịt gà hoặc thịt bò nạc, ăn kèm rau xanh và cơm nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Theo Giorgio Barone, đầu bếp riêng từng làm việc với Ronaldo, cầu thủ này gần như tránh đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn, các sản phẩm từ sữa và bánh mì để duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức lý tưởng và hỗ trợ quá trình hồi phục sau tập luyện.

Dù vậy, anh vẫn thỉnh thoảng thưởng thức món truyền thống Bacalhau à Brás làm từ cá tuyết muối, trứng và khoai tây, nhưng luôn kiểm soát khẩu phần. Với Ronaldo, sự cân bằng và tính kỷ luật là chìa khóa giúp anh duy trì sức khỏe và phong độ suốt nhiều năm.