Uống một loại nước mỗi ngày suốt một tháng, người phụ nữ nhập viện

Tin rằng uống nước ép trái cây thay nước lọc giúp thanh lọc cơ thể, một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu vì đường huyết tăng vọt, kèm hai biến chứng cấp tính nguy hiểm.

Người mắc đái tháo đường nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép để kiểm soát đường huyết tốt hơn. Ảnh: Magnific.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), bệnh nhân N.T.T.T. (64 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói liên tục. Gia đình cho biết người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2. Hơn một tháng qua, với mong muốn bổ sung vitamin và thanh lọc cơ thể, bà T. uống khoảng 1,5 - 2 lít nước ép trái cây (cam, bưởi, dưa hấu, cà rốt…) mỗi ngày thay cho nước lọc.

Khi nhập viện, người bệnh có đường huyết tĩnh mạch gần 1.000 mg/dL và HbA1c 14,5%, cho thấy tình trạng tăng đường huyết kéo dài. Bệnh nhân còn bị nhiễm toan ceton và tăng áp lực thẩm thấu. Đây là hai biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Người bệnh được bù dịch, truyền insulin tĩnh mạch, điều chỉnh điện giải và theo dõi tích cực. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng cải thiện rõ, đường huyết ổn định hơn, ăn uống được và giảm các triệu chứng mệt, khát nước.

Theo ThS. bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Trí, khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), thời điểm nắng nóng, nhiều người chọn các loại nước ép trái cây, nước sâm, nước mía để giải khát. Điều này vô tình đã nạp một lượng lớn đường vào cơ thể. Tuy nhiên, với người bệnh tiểu đường, thói quen này khiến đường huyết tăng vọt, dẫn đến những biến chứng cấp tính nguy hiểm.

Bác sĩ Trí cho biết nước ép trái cây có thể làm tăng nguy cơ tăng đường huyết ở người mắc đái tháo đường do quá trình ép làm mất hoặc phá vỡ phần lớn chất xơ. Khi đó, đường trong trái cây trở thành đường tự do, được hấp thu nhanh vào máu, khiến đường huyết tăng đột ngột. Đồng thời, việc thiếu chất xơ cũng làm giảm cảm giác no, khiến người uống dễ nạp nhiều carbohydrate và năng lượng hơn trong thời gian ngắn.

Để kiểm soát đường huyết hiệu quả, bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để giữ lại chất xơ, không dùng nước ép thay nước lọc, kiểm soát khẩu phần trái cây theo hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi đường huyết thường xuyên, đặc biệt khi thay đổi chế độ ăn.