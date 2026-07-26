Điều gì xảy ra khi ký sinh trùng lên não?

Ký sinh trùng có thể tồn tại âm thầm trong não nhiều năm trước khi gây co giật, đau đầu và các rối loạn thần kinh nghiêm trọng.

Ký sinh trùng có thể tồn tại trong não nhiều năm mà không gây ra triệu chứng. Ảnh: Indian Express.

Ký sinh trùng lên não là bệnh hiếm gặp nhưng có thể gây ra nhiều triệu chứng thần kinh nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Theo các chuyên gia, trong đa số trường hợp, người bệnh có thể hồi phục tốt nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách.

Khi ấu trùng ký sinh trong não, chúng sẽ tạo thành các nang nhỏ. Ban đầu, những nang này có thể chưa gây ra triệu chứng. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ phản ứng với chúng, gây viêm hoặc phù não. Chính phản ứng viêm này là nguyên nhân dẫn đến phần lớn các biểu hiện của bệnh.

Điều đáng lưu ý là bệnh có thể âm thầm tồn tại trong nhiều năm. Một số người mang nang ký sinh trong não nhưng hoàn toàn không biết cho đến khi các triệu chứng xuất hiện đột ngột. Mức độ nghiêm trọng của bệnh phụ thuộc vào số lượng nang, kích thước của chúng và vị trí bị ảnh hưởng trong não.

Theo các chuyên gia, dấu hiệu thường gặp nhất là co giật, kể cả ở những người chưa từng có tiền sử co giật. Đau đầu kéo dài hoặc đau dữ dội, không đỡ dù đã dùng thuốc giảm đau thông thường, cũng là một dấu hiệu đáng lưu ý.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như: Chóng mặt, nôn ói nhiều lần, nhìn mờ, mất thăng bằng, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung hoặc thay đổi hành vi.

Do những triệu chứng này cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý thần kinh khác, người bệnh không nên chủ quan. Khi có các biểu hiện trên, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà hoặc tự ý dùng thuốc.

Để xác định có nang ký sinh trong não hay không, bác sĩ thường chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT). Các kỹ thuật này giúp đánh giá số lượng, kích thước và vị trí của các nang, từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh cũng có thể được chỉ định xét nghiệm máu nhằm hỗ trợ chẩn đoán và loại trừ các nguyên nhân khác gây triệu chứng tương tự.

TS Puneet Kant Arora, bác sĩ tư vấn cao cấp chuyên ngành phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), nói với đài NDTV rằng việc điều trị phụ thuộc vào số lượng và vị trí của các nang ký sinh.

Bên cạnh thuốc chống ký sinh trùng, người bệnh có thể được sử dụng corticosteroid và thuốc chống co giật. Phẫu thuật chỉ được chỉ định ở một tỷ lệ nhỏ trường hợp, chủ yếu khi các nang gây chèn ép não hoặc không đáp ứng với điều trị bằng thuốc.

Các chuyên gia lưu ý rằng nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tái khám đầy đủ, phần lớn người bệnh có thể hồi phục tốt và trở lại sinh hoạt bình thường.