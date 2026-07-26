Loại đồ uống hại đường ruột, tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng đồ uống nhiều đường để tỉnh táo. Tuy nhiên, thói quen này có thể làm tổn thương đường ruột, tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng nếu kéo dài.

Ly nước đầu tiên sau khi thức dậy không chỉ giúp cơ thể bù nước sau một đêm dài mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, việc tiêu thụ đồ uống chứa nhiều đường khi bụng đói có thể gây mất cân bằng đường ruột và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Thói quen không có lợi cho sức khỏe đường ruột

Theo China Times, bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa hồi sức tích cực ở Đài Loan (Trung Quốc), cho biết nhiều người bỏ qua bữa sáng nhưng lại uống ngay một loại đồ uống nhiều đường để lấy lại tỉnh táo. Đây là thói quen không có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Các loại đồ uống này thường chứa đường tinh luyện, siro ngô hàm lượng fructose cao (HFCS), thậm chí kết hợp với chất tạo ngọt nhân tạo, sữa và chất béo. Khi được tiêu thụ lúc đói, chúng có thể khiến lượng đường trong máu tăng vọt, kéo theo hàng loạt phản ứng bất lợi.

Cụ thể, cơ thể sẽ tiết nhiều insulin hơn để hạ đường huyết, đồng thời dễ xuất hiện tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp. Bên cạnh đó, hệ vi sinh đường ruột có thể bị mất cân bằng, khả năng tự phục hồi của niêm mạc ruột suy giảm và nguy cơ xuất hiện các đột biến tế bào cũng tăng lên theo thời gian.

Thậm chí, theo bác sĩ Hoàng Hiên, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận việc tiêu thụ đồ uống có đường trong nhiều năm liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn, đặc biệt ở nam giới và những người hình thành thói quen này từ khi còn trẻ. So với người thường uống cà phê đen hoặc trà không đường, nhóm sử dụng đồ uống có đường mỗi ngày trên 10 năm có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gần gấp đôi.

Lượng đường dư thừa không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì và kháng insulin mà còn tạo môi trường thuận lợi cho tình trạng viêm kéo dài - yếu tố được xem là có liên quan đến sự hình thành và phát triển của nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Uống đồ uống ngọt khi bụng đói vào buổi sáng sớm rất có hại cho đại tràng. Ảnh: Shutterstock.

Những dấu hiệu ung thư đại tràng không nên bỏ qua

Bác sĩ Hoàng Hiên nhấn mạnh ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm và ít có triệu chứng rõ rệt. Khi xuất hiện các biểu hiện dưới đây, người bệnh nên đi khám sớm để được kiểm tra:

Đi ngoài ra máu hoặc có máu lẫn trong phân.

Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Đầy hơi, chướng bụng kéo dài.

Thay đổi thói quen đại tiện như táo bón, tiêu chảy hoặc phân nhỏ bất thường.

Do đó, việc tầm soát định kỳ vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phát hiện ung thư đại trực tràng từ giai đoạn sớm, đặc biệt ở người trên 45 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Buổi sáng nên uống gì để tốt cho hệ tiêu hóa?

Dưới đây là một số loại nước nếu uống vào buổi sáng có thể giúp giảm viêm, cải thiện rất tốt sức khỏe hệ tiêu hóa và đường ruột.

Nước lọc

Vì cơ thể chúng ta có tới 60-70% trọng lượng là nước, và mọi chức năng của cơ thể đều cần nước, việc uống đủ nước là một bước khởi đầu hoàn hảo để duy trì hoạt động của đường ruột. Uống một cốc nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp giãn nở các mạch máu trong ruột, hỗ trợ tốt quá trình tiêu hóa.

Nước chanh ấm pha gừng, mật ong

Nếu muốn thay đổi hương vị, bạn có thể pha một ly nước ấm với một ít nước cốt chanh, mật ong hoặc gừng (hoặc cả 3 nguyên liệu). Chanh cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, trong khi gừng hoặc mật ong có thể giúp làm dịu dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng. Tuy nhiên, người bị viêm loét hoặc trào ngược dạ dày nên hạn chế uống quá chua khi bụng còn đói.

Sữa ít đường hoặc sữa không đường

Với người bình thường, một ly sữa ít đường hoặc không đường vào bữa sáng có thể bổ sung protein, canxi và vitamin D, giúp duy trì năng lượng. Tuy nhiên, không nên thay thế hoàn toàn bữa sáng bằng sữa mà cần kết hợp với các thực phẩm giàu chất xơ và protein khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.