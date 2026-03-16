Mật ong sử dụng kiểu này cực hại, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

Mật ong được ví như thuốc bổ tự nhiên với vô vàn tác dụng cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách, món quà quý giá này có thể biến thành thực phẩm gây hại cho cơ thể.

Dưới đây là 6 cách sử dụng mật ong sai nhiều người hay mắc phải mà không biết.

Pha mật ong với nước sôi ở nhiệt độ quá cao

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là dùng nước vừa đun sôi để pha mật ong. Ở nhiệt độ trên 60°C, các enzyme quý giá, vitamin và khoáng chất trong mật ong sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nguy hiểm hơn, nhiệt độ cao có thể khiến đường trong mật ong biến đổi, sinh ra chất HMF (Hydroxymethylfurfural) gây hại cho hệ tiêu hóa và gan.

Cách tốt nhất là chỉ nên pha mật ong với nước ấm khoảng 35-40°C để giữ trọn dưỡng chất.

Cho trẻ em dưới 1 tuổi sử dụng mật ong

Đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm mà các bậc phụ huynh cần lưu ý. Trong mật ong tự nhiên thường chứa bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum.

Hệ tiêu hóa của người lớn có thể tiêu diệt bào tử này, nhưng ở trẻ dưới 1 tuổi, chức năng giải độc của gan và đường ruột còn quá yếu. Trẻ ăn mật ong dễ dẫn đến ngộ độc botulism, gây liệt cơ, khó thở, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Bảo quản mật ong trong đồ đựng bằng kim loại

Mật ong có tính axit nhẹ. Khi tiếp xúc với các hũ đựng bằng kim loại (như sắt, đồng, nhôm), axit này sẽ gây ra phản ứng hóa học ăn mòn kim loại, tạo ra các hợp chất muối kim loại nặng. Nếu ăn phải loại mật ong này, bạn có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và tích tụ độc tố trong cơ thể về lâu dài.

Hãy luôn bảo quản mật ong trong hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa chất lượng cao (loại dùng cho thực phẩm).

Sử dụng mật ong sai cách có thể gây hại sức khỏe. Ảnh minh họa: VTC News.

Kết hợp mật ong với các thực phẩm đại kỵ

Trong đông y và dinh dưỡng học, mật ong khi kết hợp sai cách có thể gây ra những phản ứng khó lường. Điển hình là việc dùng chung mật ong với đậu phụ hoặc sữa đậu nành dễ gây tiêu chảy, chướng bụng do các enzyme phản ứng với nhau.

Đặc biệt, tuyệt đối không kết hợp mật ong với hành tây hoặc lá hẹ vì có thể tạo ra chất kích thích hệ tiêu hóa mạnh, gây ngộ độc hoặc tiêu chảy cấp.

Sử dụng mật ong đã để quá lâu hoặc nổi bọt khí

Nhiều người có thói quen tích trữ mật ong quá lâu vì nghĩ mật ong "không bao giờ hỏng". Thực tế, mật ong để lâu (trên 2 năm) sẽ bị chuyển sang màu đen, vị chua và biến chất. Khi thấy mật ong nổi nhiều bọt khí li ti và có mùi lên men, đó là dấu hiệu vi khuẩn và nấm men đang phát triển.

Tiếp tục sử dụng loại mật này sẽ gây hại trực tiếp cho hệ thống tiêu hóa và có nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao.

Uống quá nhiều mật ong trong một ngày

Dù tốt đến đâu, mật ong vẫn chứa hàm lượng đường cao. Việc lạm dụng mật ong quá mức (uống thay nước lọc hoặc dùng quá 50ml/ngày) có thể gây tăng đường huyết đột ngột, tăng nguy cơ béo phì và áp lực lên tuyến tụy.

Đối với những người bị tiểu đường hoặc người có cơ địa nóng trong, việc tiêu thụ quá liều lượng sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Mẹo sử dụng mật ong an toàn và hiệu quả:

- Thời điểm vàng: Uống 1 ly mật ong ấm vào sáng sớm để thanh lọc gan và tối trước khi ngủ để ngủ ngon hơn.

- Liều lượng: Chỉ nên dùng từ 1-2 muỗng cà phê mỗi lần sử dụng.

- Thử độ nguyên chất: Mật ong thật thường có mùi thơm đặc trưng và không bị tan ngay khi nhỏ vào nước lạnh.