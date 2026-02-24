Thương tâm bé trai bị găm đầy mảnh vỡ sắc nhọn sau tiếng nổ

Tưởng là đồ chơi phát sáng, bé trai 9 tuổi đấu pin tiểu vào vật lạ và thiết bị phát nổ trong tích tắc, gây tổn thương nặng nhiều cơ quan.

Ngày 24/2, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về ca đa chấn thương nghiêm trọng do kíp nổ được cứu sống. Bệnh nhi là bé trai 9 tuổi, trú tại Ninh Bình.

Theo lời mẹ bé, khoảng 12h trưa 16/2, trẻ nhặt được vật lạ nhưng gia đình không nhận ra đó là kíp nổ nên không kịp ngăn cản. Sau đó, trẻ lấy pin tiểu trong micro đấu nối vào vật này, khiến thiết bị bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến trẻ tổn thương nặng hai mắt và bị nhiều vết thương trên cơ thể. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, các bác sĩ khẩn trương làm xét nghiệm cận lâm sàng, chụp CT sọ não, lồng ngực và ổ bụng. Kết quả cho thấy trẻ bị tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng, thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc, giác mạc và có dị vật trong mắt trái.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Ngoài ra, cơ thể trẻ còn nhiều vết thương phần mềm do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn. Tình trạng đa chấn thương đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trước diễn biến nặng nề, bệnh viện lập tức tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, huy động các ê-kíp cấp cứu, ngoại lồng ngực, ngoại tiêu hóa, ngoại thần kinh, ngoại chấn thương, gây mê, hồi sức ngoại và nhãn khoa. Bệnh nhi được xử trí theo nguyên tắc đa chấn thương, ưu tiên kiểm soát các yếu tố đe dọa tính mạng trước khi can thiệp ngoại khoa khẩn cấp.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, cho biết sau khi hoàn tất chẩn đoán hình ảnh, các chuyên gia thống nhất phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp đã đặt dẫn lưu màng phổi trái, mổ mở bụng thăm dò và khâu lỗ thủng dạ dày. Đồng thời, bệnh viện phối hợp bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khâu giác mạc và lấy dị vật nội nhãn cho trẻ.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tự thở, không cần hỗ trợ hô hấp. Tình trạng ổ bụng ổn định, trẻ bắt đầu được cho ăn trở lại và các ống dẫn lưu đã được rút. Hai mắt có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, song thị lực còn giảm, cần tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng. Các tổn thương da đang dần liền sẹo.

Không chỉ riêng trường hợp này, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa của bệnh viện đã tiếp nhận 26 trẻ nhập viện, trong đó có 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông. Đáng chú ý, một bé 4 tuổi bị bỏng 40% cơ thể do ngã vào nồi nước sôi luộc gà.

Trong 8 ngày nghỉ Tết, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện cũng đã tiêm vaccine phòng dại cho 110 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn.

Các bác sĩ cảnh báo, những kỳ nghỉ dài như Tết là thời điểm trẻ có nhiều thời gian vui chơi nhưng dễ thiếu sự giám sát của người lớn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn thương tích. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ tiếp xúc với vật lạ, vật liệu nổ, thiết bị điện, hóa chất; đồng thời tăng cường trông coi khi trẻ chơi trong nhà lẫn ngoài trời.