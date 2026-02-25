Bệnh viện báo cáo vụ người phụ nữ ở TP.HCM tử vong tại nhà

Sau khi truyền 3 lọ glutathione để “truyền trắng” tại nhà, bệnh nhân 34 tuổi xuất hiện lạnh run, khó thở rồi ngưng tim, ngưng thở. Bệnh viện nỗ lực hồi sức gần 40 phút nhưng không cứu được.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng tử vong ngoại viện.

Tối 23/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ tử vong ngoại viện, nghi do sốc phản vệ sau khi truyền trắng tại nhà.

Theo báo cáo nhanh ngày 25/2 gửi Sở Y tế TP.HCM, bệnh nhân là chị Đ.N.H.P. (ngụ TP.HCM). Người nhà cho biết khoảng 20h30 ngày 23/2, bệnh nhân P. tự đưa cho một điều dưỡng bên ngoài 3 lọ glutathione để pha truyền tại nhà với mục đích làm trắng da. Sau khoảng 1 giờ 30 phút truyền dịch, bệnh nhân xuất hiện lạnh run và được tiêm 1/2 ống adrenalin. Tuy nhiên, tình trạng khó thở tăng dần. Khi người hỗ trợ quay lại, bệnh nhân đã ngưng thở, tím tái.

Đến 23h06 cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu, đồng tử giãn, không bắt được mạch, huyết áp không đo được.

Ê-kíp trực lập tức hồi sức tim phổi tích cực, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng oxy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao với tổng cộng 34 ống adrenalin. Dù nỗ lực gần 40 phút, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn.

Bệnh viện chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ do thuốc, đồng thời báo công an địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

Glutathione là một chất chống oxy hóa tự nhiên có trong cơ thể, tham gia quá trình giải độc và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Trong y học, hoạt chất này được sử dụng với một số chỉ định nhất định như hỗ trợ điều trị ngộ độc hoặc bệnh lý gan theo hướng dẫn chuyên môn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, glutathione được nhiều cơ sở quảng cáo sử dụng trong “truyền trắng” với mục đích làm sáng da. Việc truyền tĩnh mạch tại nhà, không có chỉ định và theo dõi y tế chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ phản ứng dị ứng, sốc phản vệ và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.