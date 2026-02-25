Bệnh viện ở TP.HCM đông nghịt đầu năm

Không khí tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM sáng đầu năm nhộn nhịp hơn thường lệ. Khu vực khoa Khám bệnh chật kín người chờ đến lượt. Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa, cho biết lượng bệnh nhân tăng khoảng 30% so với trước Tết. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên dưới 300 lượt khám.

Vừa trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài, lượng người đổ về các khoa khám bệnh đã khiến hành lang luôn trong tình trạng đông đúc từ sáng sớm. Ghi nhận số ca nhập viện, khám chữa bệnh tăng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái, buộc đội ngũ nhân viên y tế phải làm việc "hết công suất" để xử lý hồ sơ đang chất chồng.

Các phòng khám hoạt động hết công suất từ 6h đến 18h30. Khoảng 35 phòng được mở, trong đó có 9-10 phòng VIP. Khu vực bảo hiểm y tế luôn trong tình trạng kín chỗ. Bệnh viện phải huy động bác sĩ từ nhiều khoa để hỗ trợ.

Sau Tết, các bệnh viêm da tiếp xúc dị ứng gia tăng rõ rệt. Nhiều người đi du lịch, thay đổi môi trường sống và chế độ ăn uống. Thức khuya, dùng rượu bia, đồ ngọt khiến bệnh da dễ bùng phát. Không khí phòng khám vì thế luôn quá tải.

Số ca bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng 30-40% so với trước Tết. Bác sĩ Lợi Em cho biết dịp lễ hội, giao lưu nhiều làm nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Người dân được khuyến cáo sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ. Khu tư vấn luôn có bệnh nhân chờ trao đổi riêng.

Nhiều Việt kiều và người từ nước ngoài về nước tranh thủ tái khám. Lượng bệnh nhân nhóm này tăng 30-40% so với trước Tết. Việc thay đổi khí hậu đột ngột khiến bệnh da dễ tái phát. Khu vực tiếp nhận hồ sơ liên tục ghi nhận ca mới.

Bệnh nhân Tuấn Hưng, 76 tuổi, đến khám vì tổn thương da kéo dài khoảng 2 năm. Ông cho biết khối tổn thương thỉnh thoảng tái phát và gây ngứa. Do khó chịu, ông nhiều lần tự cắt xử lý tại nhà. Bác sĩ Lợi Em xác định đây là mụn cóc. Việc tự can thiệp tiềm ẩn nguy cơ lây lan và nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Lợi Em, tổn thương của ông chưa lan rộng là điều may mắn. Tuy nhiên nếu không điều trị triệt để, bệnh có thể tái phát và nặng hơn. Ông được chỉ định dùng kháng sinh trong một tuần. Sau đó, bác sĩ sẽ tiến hành đốt tổn thương để xử lý dứt điểm. Bệnh nhân đồng ý với hướng điều trị này.

Bệnh nhân Vũ, 33 tuổi, vừa từ Anh trở về Việt Nam đã đến khám vì xuất hiện các tổn thương bất thường trên da. Các nốt nhỏ, rải rác hai bên cơ thể, không gây ngứa hay đau rõ rệt. Bác sĩ khai thác kỹ yếu tố dịch tễ do bệnh nhân có lịch sử di chuyển quốc tế gần đây, nhằm loại trừ nguy cơ bệnh truyền nhiễm như đậu mùa khỉ hoặc thủy đậu. Bệnh nhân cho biết không có tổn thương ở vùng sinh dục và không có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Sau thăm khám, bác sĩ hẹn tái khám sau một tuần để theo dõi diễn tiến và đánh giá lại tình trạng.

Không chỉ khoa Khám bệnh, khoa Thẩm mỹ da cũng đông khách bất ngờ. Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Phương, lượng khách năm nay tăng đột biến sau Tết. Khu chờ vẫn còn nhiều người dù đã gần giờ nghỉ trưa. Nhân viên phải làm xuyên trưa để phục vụ.

Trung bình mỗi ngày khoa Thẩm mỹ da tiếp nhận khoảng 100 lượt khách. Con số này cao hơn nhiều so với thông lệ sau Tết các năm trước. Các dịch vụ điều trị mụn, sẹo, laser xạm nám duy trì ổn định. Không khí làm việc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Nhóm khách VIP sử dụng dịch vụ cao cấp tăng mạnh sau Tết. Chỉ trong hai ngày đầu năm đã có gần 10 khách thực hiện liệu trình trị giá 50-100 triệu đồng mỗi ca. Đây được xem là mức tăng bất thường. Khu vực dịch vụ cao cấp vì thế luôn kín lịch.

Trong giai đoạn cao điểm, tất cả phòng khám đều mở cửa. Bệnh viện bố trí thêm phòng theo thông tư, phòng dịch vụ và phòng VIP. Nhân viên làm việc xuyên trưa để hạn chế thời gian chờ. Dòng người ra vào bệnh viện kéo dài đến cuối giờ chiều.

