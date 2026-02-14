Hàng trăm ca cấp cứu mỗi ngày ở bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM

|
Những ngày cận Tết, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) sáng đèn suốt ngày đêm. Hành lang chật kín băng ca, tiếng máy monitor và bước chân nhân viên y tế nối nhau không dứt. Không khí tất bật khác hẳn nhịp chuẩn bị Tết ngoài phố. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận 100-150 lượt bệnh nhân, tăng 20-30% so với trước đó. Các ca chấn thương, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt dồn dập nhập viện.
|
Giữa dòng người ra vào liên tục, một người đàn ông 65 tuổi (ngụ xã Bà Điểm) được đưa vào cấp cứu với bàn tay bê bết máu, đầu quấn băng gạc. Khi ông dùng máy cưa cắt cành cây dọn vườn đón Tết, lưỡi cưa bất ngờ văng trúng tay. Sau sơ cứu ban đầu ở địa phương, ông được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.
|
Các bác sĩ vừa xử trí vết thương, vừa theo dõi sát tình trạng tim mạch. Trong phòng cấp cứu, từng thao tác đều được thực hiện khẩn trương.
|
Ở một góc khác của khoa, một phụ nữ 61 tuổi nằm trên băng ca với bàn chân quấn chặt băng ép. Tai nạn xảy ra khi bà đi ăn sáng, bị một vật nhọn xuyên qua dép tổ ong, trúng mạch máu khiến máu chảy nhiều. Bà được chuyển đến sau khi sơ cứu tại trạm y tế phường. Các nhân viên y tế nhanh chóng may vết thương cầm máu và bác sĩ chỉ định đi chụp X-quang kiểm tra vết thương.
|
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu, đặc thù của cấp cứu là tính bất định. Có thời điểm bệnh nhân vào dồn dập, vượt quá dự tính của kíp trực. Mỗi ca nguy kịch đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác. Khoa tổ chức trực 24/24 theo mô hình 3 ca, 4 kíp. Mỗi kíp khoảng 20 người, gồm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên vận chuyển và bảo vệ. Dịp Tết, lực lượng ứng trực và dự phòng luôn sẵn sàng.
|
Điều dưỡng tập trung điều chỉnh chai dịch truyền cho bệnh nhân trong ca trực cận Tết. Phía sau, các giường bệnh gần như kín chỗ, nhân viên y tế liên tục di chuyển giữa các buồng. Nhịp làm việc khẩn trương, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác và phối hợp chặt chẽ. Dịp cuối năm, lượng bệnh nhân tăng khiến áp lực tại khoa càng thêm nặng nề.
|
Người đàn ông vừa được chuyển từ băng ca xe cứu thương xuống giường bệnh, ê-kíp trực lập tức tiếp nhận, nhanh chóng kiểm tra dấu hiệu sinh tồn và tiến hành các thủ thuật cần thiết. Không có khoảng chờ nào giữa lúc vào cửa khoa và khi được xử trí.
|
Lối đi trung tâm khoa Cấp cứu chật kín giường bệnh đặt song song hai bên, nhân viên y tế liên tục ra vào buồng bệnh.
|
Trước cửa khoa Cấp cứu, xe cứu thương ra vào liên tục. Nhân viên bảo vệ đứng bên hông xe điều phối lối ra vào, nhường khoảng trống cho ê-kíp đưa bệnh nhân xuống. Trong khi đó, khu vực tiếp nhận ngay phía trong cửa kính đã sẵn sàng cho một ca cấp cứu mới.
|
Sau khi bác sĩ xử trí ban đầu, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển ra khỏi khu cấp cứu để tiếp tục điều trị tại khoa chuyên môn. Hồ sơ bệnh án được bàn giao trực tiếp cho ê-kíp tiếp nhận ở khoa sau. Quy trình chuyển khoa diễn ra ngay trong khu vực điều trị, bảo đảm liên tục theo dõi người bệnh.
|
Tại khu làm việc phía trong, các bác sĩ, điều dưỡng liên tục cập nhật hồ sơ bệnh án trên hệ thống. Ngoài lương và phụ cấp trực theo quy định, bệnh viện có thù lao riêng cho các ca trực lễ, Tết thì những bộ phận đặc thù như hồi sức cấp cứu còn có chế độ bổ sung. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dũng, thù lao không phải yếu tố duy nhất để giữ chân nhân viên. Cấp cứu được ví như “đầu sóng ngọn gió”, áp lực cao và khó giữ người, vì vậy môi trường làm việc cùng cơ hội học tập, phát triển chuyên môn mới là điều then chốt.
|
Bác sĩ tại khoa Cấp cứu xem trực tiếp hình ảnh chẩn đoán trên hệ thống sau khi bệnh nhân được chụp. Một trong những áp lực lớn là tình huống quá tải cục bộ khi chuyển người bệnh lên các chuyên khoa. Bệnh viện đã triển khai phần mềm điều tiết giường bệnh, giúp khoa cấp cứu theo dõi số giường trống ở từng khoa để điều phối kịp thời, hạn chế ùn ứ. Đồng thời, bệnh án điện tử thay thế hồ sơ giấy cho phép tra cứu nhanh và xem ngay kết quả cận lâm sàng, hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị.
|
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa tuyến cuối của TP.HCM, tiếp nhận chủ yếu người dân thành phố, các ca chuyển từ tuyến dưới hoặc tự đến. Ngoài ra, đơn vị còn xử trí tất cả trường hợp cấp cứu từ nhiều tỉnh, thành, kể cả bệnh nhân gặp sự cố trên đường được đưa thẳng vào viện.
|
Tại phòng trực, các bác sĩ tập trung trước hệ thống màn hình theo dõi và hồ sơ điện tử, liên tục cập nhật diễn biến người bệnh từ các buồng cấp cứu phía sau lớp kính. Với họ, niềm vui lớn nhất trong những ngày Tết không chỉ nằm ở chế độ đãi ngộ, mà là khoảnh khắc giành lại sự sống cho bệnh nhân nguy kịch, để mỗi người có thể kịp trở về sum họp cùng gia đình.
