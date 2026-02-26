Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Bất ngờ loại trái cây giúp 'chuyện ấy' thăng hoa

  • Thứ năm, 26/2/2026 20:30 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt, quả lựu chứa còn các hợp chất đặc biệt có khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.

Không chỉ là một loại trái cây giải khát thơm ngon, quả lựu từ lâu đã được ví như một loại "viagra tự nhiên". Nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào, việc bổ sung quả lựu vào thực đơn hàng ngày chính là cách đơn giản và an toàn nhất để cải thiện sinh lý, hâm nóng lại tình cảm cho cả nam và nữ.

Dưới đây là những lợi ích thực sự mà loại quả này mang lại:

Tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chất lượng "cuộc yêu"

Bí quyết đầu tiên của quả lựu nằm ở lượng chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào. Quả lựu rất giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là polyphenol) giúp cơ thể tăng cường sản xuất oxit nitric - một hợp chất làm giãn nở mạch máu và thúc đẩy máu lưu thông dễ dàng hơn.

Lượng máu dồi dào được bơm đến các cơ quan sinh dục giúp nam giới cải thiện khả năng cương dương một cách tự nhiên. Đối với nữ giới, việc lưu thông máu tốt giúp tăng độ nhạy cảm, tạo nền tảng vững chắc để dễ dàng thăng hoa "cuộc yêu".

Không chỉ là một loại trái cây giải khát thơm ngon, quả lựu từ lâu đã được ví như một loại "viagra tự nhiên". Nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào, việc bổ sung quả lựu vào thực đơn hàng ngày chính là cách đơn giản và an toàn nhất để cải thiện sinh lý, hâm nóng lại tình cảm cho cả nam và nữ.

Loi ich tu qua luu anh 1

Quả lựu chứa nhiều vitamin C, kali và các dưỡng chất giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì năng lượng.

Kích thích sản sinh testosterone, đánh thức ham muốn tự nhiên

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng nước ép lựu nguyên chất thường xuyên có thể làm tăng đáng kể nồng độ testosterone trong cơ thể ở cả hai giới. Testosterone không chỉ là hormone đặc trưng của nam giới mà còn là "chìa khóa" quyết định ham muốn tình dục.

Một nghiên cứu nổi tiếng từ Đại học Queen Margaret (Edinburgh - Vương quốc Anh) đã chỉ ra rằng việc uống nước ép từ quả lựu nguyên chất liên tục trong 2 tuần có thể làm tăng đáng kể nồng độ testosterone ở cả hai giới. Khi lượng hormone này được cân bằng và tăng cường, sự cuồng nhiệt sẽ quay trở lại, giúp cả hai dễ dàng đạt được trạng thái thăng hoa.

Quả lựu giúp giảm căng thẳng, giải tỏa tâm lý

Áp lực công việc và cuộc sống chính là "kẻ thù" lớn nhất ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Các nghiên cứu cho thấy, quả lựu có khả năng làm giảm nồng độ cortisol - một loại hormone sinh ra khi chúng ta căng thẳng. Khi tinh thần được thư giãn, tâm trạng vui vẻ và ít lo âu hơn, bạn sẽ dễ dàng nhập cuộc và tận hưởng trọn vẹn những phút giây thăng hoa "chuyện ấy".

Loi ich tu qua luu anh 2

Đối với sức khỏe sinh sản, quả lựu đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ tế bào khỏi quá trình oxy hóa.

Hỗ trợ cải thiện tình trạng rối loạn cương dương

Một nghiên cứu lâm sàng được công bố trên International Journal of Impotence Research cho thấy rằng nam giới bị rối loạn cương dương mức độ nhẹ đến trung bình đã có sự cải thiện rõ rệt sau khi uống nước ép lựu đều đặn trong 4 tuần so với nhóm đối chứng. Mặc dù không thể thay thế thuốc điều trị chuyên khoa nhưng lựu được xem là một thực phẩm hỗ trợ an toàn, giúp bảo vệ các tế bào biểu mô mạch máu trước sự tấn công của các gốc tự do.

Cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng khả năng thụ thai

Các gốc tự do là "kẻ thù" số một gây tổn thương ADN của tinh trùng. Nhờ hàm lượng vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, quả lựu giúp bảo vệ tinh trùng khỏi quá trình oxy hóa, từ đó hỗ trợ cải thiện số lượng, khả năng vận động và hình thái của tinh trùng, góp phần tăng khả năng thụ thai.

Hàm lượng cao các chất như punicalagins và vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do, giúp cải thiện đáng kể mật độ và khả năng di động của tinh trùng ở nam giới. Ở phụ nữ, việc tăng cường lưu lượng máu đến tử cung nhờ các dưỡng chất từ lựu cũng hỗ trợ niêm mạc tử cung khỏe mạnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thụ thai.

Đây là lý do lựu thường được khuyến khích sử dụng như một thực phẩm bổ trợ trong chế độ ăn của các cặp đôi đang chuẩn bị có con, giúp nâng cao sức khỏe nền tảng cho cả quá trình thụ tinh và duy trì thai kỳ.

Để quả lựu phát huy tác dụng tốt nhất, bạn nên sử dụng nước ép tươi nguyên chất không thêm đường hoặc ăn trực tiếp cả phần hạt để tận dụng tối đa chất xơ. Thời điểm tốt nhất là uống vào buổi sáng hoặc trước khi tập thể dục để hỗ trợ tuần hoàn máu tối đa. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc làm loãng máu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh các tương tác không đáng có.

Đối mặt với sự vỡ mộng trong tình yêu

Truyện cổ tích khiến bạn tin rằng nếu bạn tìm được đúng ý trung nhân và cho anh ta thứ anh muốn thì anh ta sẽ yêu thương bạn mãi mãi. Nhưng thực tế không như thế. Trong cuốn sách Gửi người yêu dấu, tác giả khám phá từng khía cạnh của những ái ân về mặt tinh thần trong thói quen của nữ giới, từ bản năng, chuyện chăn gối đến gia đình, sự nghiệp, cảm xúc, niềm tin và sự cam kết.

TP.HCM quyết liệt sau loạt vụ việc chế biến thực phẩm mất vệ sinh

TP.HCM đã kiểm tra hơn 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong cao điểm Tết, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng và đang tiếp tục tổng rà soát đến hết tháng 3.

2 giờ trước

Một bệnh dịch ở TP.HCM dự báo tăng sớm năm nay

Dù số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng đang giảm mạnh trước và trong Tết Nguyên đán, ngành y tế TP.HCM cảnh báo nguy cơ dịch có thể quay lại sớm hơn thường lệ trong năm 2026.

4 giờ trước

Bệnh lây truyền qua đường tình dục 'nóng' sau Tết ở TP.HCM

Số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu do gia tăng quan hệ không an toàn trong dịp lễ.

6 giờ trước

https://suckhoedoisong.vn/5-ly-do-bat-ngo-tu-qua-luu-giup-chuyen-ay-thang-hoa-169260209115655683.htm

Theo Thiên Châu / Sức Khỏe & Đời Sống

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lợi ích từ quả lựu quả lựu chất lượng "cuộc yêu" đánh thức ham muốn

    Đọc tiếp

    Mot benh vien lon o Da Nang doi ten hinh anh

    Một bệnh viện lớn ở Đà Nẵng đổi tên

    2 giờ trước 18:51 26/2/2026

    0

    UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam từ Bộ Y tế, đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng và kiện toàn ban giám đốc từ ngày 1/3.

    6 nguoi o Da Nang bi cho dai can hinh anh

    6 người ở Đà Nẵng bị chó dại cắn

    1 giờ trước 19:58 26/2/2026

    0

    Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, khu vực trung du miền núi phía tây TP Đà Nẵng (địa bàn huyện Tiên Phước cũ) ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó và 6 trường hợp người bị phơi nhiễm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý