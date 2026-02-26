Bất ngờ loại trái cây giúp 'chuyện ấy' thăng hoa

Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt, quả lựu chứa còn các hợp chất đặc biệt có khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.

Không chỉ là một loại trái cây giải khát thơm ngon, quả lựu từ lâu đã được ví như một loại "viagra tự nhiên". Nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào, việc bổ sung quả lựu vào thực đơn hàng ngày chính là cách đơn giản và an toàn nhất để cải thiện sinh lý, hâm nóng lại tình cảm cho cả nam và nữ.

Dưới đây là những lợi ích thực sự mà loại quả này mang lại:

Tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chất lượng "cuộc yêu"

Bí quyết đầu tiên của quả lựu nằm ở lượng chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào. Quả lựu rất giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là polyphenol) giúp cơ thể tăng cường sản xuất oxit nitric - một hợp chất làm giãn nở mạch máu và thúc đẩy máu lưu thông dễ dàng hơn.

Lượng máu dồi dào được bơm đến các cơ quan sinh dục giúp nam giới cải thiện khả năng cương dương một cách tự nhiên. Đối với nữ giới, việc lưu thông máu tốt giúp tăng độ nhạy cảm, tạo nền tảng vững chắc để dễ dàng thăng hoa "cuộc yêu".

Quả lựu chứa nhiều vitamin C, kali và các dưỡng chất giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì năng lượng.

Kích thích sản sinh testosterone, đánh thức ham muốn tự nhiên

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng nước ép lựu nguyên chất thường xuyên có thể làm tăng đáng kể nồng độ testosterone trong cơ thể ở cả hai giới. Testosterone không chỉ là hormone đặc trưng của nam giới mà còn là "chìa khóa" quyết định ham muốn tình dục.

Một nghiên cứu nổi tiếng từ Đại học Queen Margaret (Edinburgh - Vương quốc Anh) đã chỉ ra rằng việc uống nước ép từ quả lựu nguyên chất liên tục trong 2 tuần có thể làm tăng đáng kể nồng độ testosterone ở cả hai giới. Khi lượng hormone này được cân bằng và tăng cường, sự cuồng nhiệt sẽ quay trở lại, giúp cả hai dễ dàng đạt được trạng thái thăng hoa.

Quả lựu giúp giảm căng thẳng, giải tỏa tâm lý

Áp lực công việc và cuộc sống chính là "kẻ thù" lớn nhất ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Các nghiên cứu cho thấy, quả lựu có khả năng làm giảm nồng độ cortisol - một loại hormone sinh ra khi chúng ta căng thẳng. Khi tinh thần được thư giãn, tâm trạng vui vẻ và ít lo âu hơn, bạn sẽ dễ dàng nhập cuộc và tận hưởng trọn vẹn những phút giây thăng hoa "chuyện ấy".

Đối với sức khỏe sinh sản, quả lựu đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ tế bào khỏi quá trình oxy hóa.

Hỗ trợ cải thiện tình trạng rối loạn cương dương

Một nghiên cứu lâm sàng được công bố trên International Journal of Impotence Research cho thấy rằng nam giới bị rối loạn cương dương mức độ nhẹ đến trung bình đã có sự cải thiện rõ rệt sau khi uống nước ép lựu đều đặn trong 4 tuần so với nhóm đối chứng. Mặc dù không thể thay thế thuốc điều trị chuyên khoa nhưng lựu được xem là một thực phẩm hỗ trợ an toàn, giúp bảo vệ các tế bào biểu mô mạch máu trước sự tấn công của các gốc tự do.

Cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng khả năng thụ thai

Các gốc tự do là "kẻ thù" số một gây tổn thương ADN của tinh trùng. Nhờ hàm lượng vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, quả lựu giúp bảo vệ tinh trùng khỏi quá trình oxy hóa, từ đó hỗ trợ cải thiện số lượng, khả năng vận động và hình thái của tinh trùng, góp phần tăng khả năng thụ thai.

Hàm lượng cao các chất như punicalagins và vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do, giúp cải thiện đáng kể mật độ và khả năng di động của tinh trùng ở nam giới. Ở phụ nữ, việc tăng cường lưu lượng máu đến tử cung nhờ các dưỡng chất từ lựu cũng hỗ trợ niêm mạc tử cung khỏe mạnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thụ thai.

Đây là lý do lựu thường được khuyến khích sử dụng như một thực phẩm bổ trợ trong chế độ ăn của các cặp đôi đang chuẩn bị có con, giúp nâng cao sức khỏe nền tảng cho cả quá trình thụ tinh và duy trì thai kỳ.

Để quả lựu phát huy tác dụng tốt nhất, bạn nên sử dụng nước ép tươi nguyên chất không thêm đường hoặc ăn trực tiếp cả phần hạt để tận dụng tối đa chất xơ. Thời điểm tốt nhất là uống vào buổi sáng hoặc trước khi tập thể dục để hỗ trợ tuần hoàn máu tối đa. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc làm loãng máu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh các tương tác không đáng có.