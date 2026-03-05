Mất con trai, người phụ nữ quyết sinh thêm con ở tuổi 63

Người phụ nữ Trung Quốc bất chấp rủi ro đã hạ sinh bé gái nặng 2,8 kg bằng phương pháp mổ ở tuổi 63 sau khi đứa con duy nhất của bà qua đời.

Sáng 4/3, tài khoản mạng xã hội của Trưởng khoa Bệnh viện Sản phụ khoa Phú Hoa, cơ sở thành phố Song Nguyên (Cát Lâm, Trung Quốc) đã đăng tải 3 video, thông báo người phụ nữ đã sinh con ở tuổi 63 tại bệnh viện này.

Video đầu tiên trên kênh này cho thấy người phụ nữ 63 tuổi đã vỡ ối khi chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày dự sinh; video thứ hai là cảnh người phụ nữ đang chờ sinh; video thứ ba khẳng định ca sinh nở diễn ra an toàn, gia đình bày tỏ lòng biết ơn. Người phụ nữ cũng cho biết: "Tôi không cảm thấy đau, tôi không cảm thấy gì trước khi em bé chào đời".

Người phụ nữ hạnh phúc khi sinh con thành công ở tuổi 63. Ảnh: WJ.

Trước đó, người phụ nữ họ Feng, ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, đã quyết định mang thai khoảng một năm sau khi người con trai duy nhất qua đời ở tuổi 35 vì bệnh ung thư.

Quá trình mang thai của bà Feng thường xuyên được cập nhật trên trang cá nhân của người em gái. Khi được hỏi thích con trai hay con gái hơn, người mẹ lớn tuổi nói: "Con trai hay con gái đều được, tôi sẽ đón nhận bất cứ em bé nào được ban cho".

Ban đầu, không ai trong gia đình ủng hộ bà. Đặc biệt là người cháu trai, làm việc tại bệnh viện, phản đối vì cho rằng rủi ro quá cao khi mang thai ở độ tuổi này. Một số người cũng nghi ngờ khả năng nuôi dạy con cái của vợ chồng bà. Tuy nhiên, theo bà Feng, gia đình có đủ điều kiện để nuôi dạy con. Tổng lương cơ bản của hai vợ chồng hơn 10.000 nhân dân tệ, và họ cũng kinh doanh các lĩnh vực khác.

Gia đình bà không có vấn đề về di truyền; bố mẹ bà đều trên 90 tuổi, và bà có thể sống ít nhất đến 80 tuổi, khi đó đứa trẻ đã trưởng thành. Thậm chí, ngay cả khi hai vợ chồng qua đời, cháu trai bà cũng khẳng định sẽ nuôi dạy con bà như con ruột của mình.

Người phụ nữ thường xuyên cập nhật tình hình mang thai lên mạng xã hội. Ảnh: Douyin.

Bà Feng cũng cho biết việc mang thai cũng kết nối tình cảm của vợ chồng bà hơn. "Trước đây, vợ chồng tôi cảm thấy không thoải mái khi ở cùng nhau. Chúng tôi cũng không dám khóc trước mặt nhau", người mẹ mới sinh nói.

"Từ khi mang thai, tôi mở lòng hơn và luôn mong chờ được nhìn thấy con mỗi ngày. Mặc dù tóc tôi đã bạc trắng, các bác sĩ trong các lần khám thai đều nói rằng tôi khỏe mạnh hơn cả một số người trẻ tuổi".

Một người phụ trách bệnh viện cho biết đây là người mẹ mới sinh lớn tuổi nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận kể từ khi thành lập.

Theo Thư viện Y khoa Mỹ, việc sinh con muộn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ sảy thai cao hơn cả trong giai đoạn đầu của thai kỳ với tỷ lệ hơn 90% ở người trên 45 tuổi, so với 25% ở phụ nữ trên 35 và 12% ở phụ nữ dưới 30 tuổi. Phụ nữ trên 35 tuổi có nguy cơ mang thai ngoài tử cung gấp 4-8 lần so với phụ nữ trẻ. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng vùng chậu và các vấn đề với ống dẫn trứng.

Theo Mayo Clinic, càng lớn tuổi, phụ nữ càng dễ mang đa thai, tuy nhiên, điều này lại càng tăng nguy cơ rủi ro về sức khỏe và biến chứng cho cả mẹ và em bé. Đặc biệt, phụ nữ lớn tuổi mang thai có nguy cơ sẽ bị cao huyết áp. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển tình trạng tiền sản giật, biến chứng mang thai do huyết áp cao làm tổn thương hệ thống các cơ quan khác.

Đối với em bé, mẹ mang thai ở độ tuổi lớn (sau 35 tuổi) có thể làm tăng nguy cơ trẻ mắc khiếm khuyết, dị tật khi sinh như bệnh tim bẩm sinh, bệnh Down. Thậm chí, nguy cơ thai lưu và sinh non càng cao so với người mẹ ở độ tuổi 25-29.

Trên thế giới không thiếu những người phụ nữ lớn tuổi mang thai và sinh con ở độ tuổi rủi ro này, thậm chí nhiều trường hợp còn mang đa thai.

Năm 2023, bà Safina Namukwaya, 70 tuổi, ở Uganda hạ sinh một bé trai, một bé gái và trở thành một trong những bà mẹ lớn tuổi nhất thế giới và bà mẹ lớn tuổi nhất châu Phi.

Năm 2019, bà Mangayamma Yaramati, 73 tuổi, ở miền nam Ấn Độ, được coi là người phụ nữ sinh con lớn tuổi nhất thế giới sau khi sinh đôi hai bé gái bằng phương pháp mổ. Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, bà lần đầu được làm mẹ sau 54 năm kết hôn.

Năm 2016, một phụ nữ khác ở Ấn Độ là Daljinder Kaur cũng sinh con đầu lòng khi đã 72 tuổi. Với mục đích giành quyền thừa kế trong gia đình, bà Daljinder và chồng đã thực hiện phương pháp IVF để sinh con trai. Bé trai chỉ nặng hơn 1,36 kg khi mới ra đời.