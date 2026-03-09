Người phụ nữ nhiễm 5 loại ký sinh trùng khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Bệnh viện ở Hải Phòng liên tiếp tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp nhiễm ký sinh trùng phức tạp, trong đó có các ca bệnh hiếm gặp và tình trạng nhiễm nhiều loại ký sinh trùng cùng lúc.

Người phụ nữ nhiễm cùng lúc nhiều loại ký sinh trùng. Ảnh: BVCC.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương (TP Hải Phòng) liên tiếp điều trị nhiều trường hợp nhiễm ký sinh trùng phức tạp. Đáng chú ý, ngày 21/1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ 37 tuổi đến khám chuyên sâu về gan sau khi siêu âm phát hiện xơ hóa gan độ 1.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm đồng thời 5 loại ký sinh trùng gồm giun lươn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn, sán dây chó và sán máng. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng tại bệnh viện.

Theo bác sĩ, người bệnh không uống rượu bia và cũng không mắc viêm gan mạn tính. Vì vậy, tổn thương gan có thể liên quan trực tiếp đến tình trạng nhiễm ký sinh trùng kéo dài nhưng diễn tiến âm thầm trong cơ thể.

Ngày 6/1, bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân nữ 28 tuổi với tình trạng ngứa toàn thân kéo dài hơn một năm, đã điều trị nhiều lần tại chuyên khoa da liễu nhưng không cải thiện.

Qua xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện bệnh nhân nhiễm cùng lúc 4 loại ký sinh trùng, trong đó có sán máng (Schistosoma spp.), bệnh ký sinh trùng hiếm gặp lây truyền qua tiếp xúc với nguồn nước có chứa ấu trùng xâm nhập qua da. Đây là trường hợp nhiễm sán máng đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện. Sau 5 ngày điều trị nội trú, tình trạng ngứa của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Theo ghi nhận của bệnh viện, thời gian gần đây số ca nhiễm ký sinh trùng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các trường hợp nhiễm đa ký sinh trùng từ 3-4 loại cùng lúc.

Trước đó, ngày 23/12/2025, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam 37 tuổi trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Khi đi đại tiện, người bệnh phát hiện một “vật thể lạ” dài gần 10 m.

Người đàn ông phát hiện sán dây lợn dài 10 mét khi đi đại tiện. Ảnh: BVCC.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng gồm giun đũa chó mèo, sán lá gan, sán dây chó và sán dây lợn. Trong đó, sán dây lợn là tác nhân tạo nên đoạn sán dài gần 10 m được thải ra ngoài.

Người bệnh có biểu hiện thiếu máu và suy nhược do ký sinh trùng tồn tại lâu ngày trong cơ thể. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến thói quen ăn gỏi cá, hải sản tái, tiết canh hoặc thực phẩm chưa được nấu chín kỹ.

Cuối tháng 2 và đầu tháng 3, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến từ Hải Phòng với tình trạng nhiễm nhiều loại ký sinh trùng. Trong đó, bệnh nhân 78 tuổi được xác định nhiễm sán lá gan lớn, sán dây lợn, giun lươn và giun đũa chó mèo, bệnh nhân 66 tuổi dương tính với giun đũa chó mèo, giun lươn và sán dây chó.

Một trường hợp khác là bệnh nhân 53 tuổi nhập viện với biểu hiện mệt mỏi kéo dài, ăn kém, khó tiêu và nổi ban ngứa toàn thân. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh nhiễm cùng lúc 4 loại ký sinh trùng gồm sán lá gan lớn, giun lươn, giun đũa chó mèo và sán dây chó.

Các bác sĩ cho biết nhiễm ký sinh trùng đa tác nhân thường diễn tiến âm thầm với các biểu hiện không điển hình như mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa, ngứa da, nổi ban hoặc thiếu máu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương gan, hệ tiêu hóa và nhiều cơ quan khác.

Những tác nhân thường gặp gồm giun đũa chó mèo, giun lươn, sán lá gan lớn, sán dây chó và sán dây lợn. Phần lớn bệnh nhân có tiền sử ăn thực phẩm tái sống như gỏi cá, tiết canh; sử dụng rau sống chưa đảm bảo vệ sinh; tiếp xúc với nguồn nước ao hồ; hoặc nuôi chó mèo nhưng không tẩy giun định kỳ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chín uống sôi, hạn chế sử dụng thực phẩm sống hoặc tái; rửa tay trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với vật nuôi; tẩy giun định kỳ cho người và vật nuôi. Đồng thời, người dân cần chủ động xét nghiệm ký sinh trùng khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài bất thường. Phát hiện sớm và điều trị đúng chuyên khoa là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.