Những thực phẩm tệ nhất với thận, thích mấy cũng nên tránh

Bí đao, tỏi, táo, súp lơ trắng hay lòng trắng trứng là những loại thực phẩm giải độc thận rất tốt, giúp thanh lọc và tăng cường chức năng của cơ quan quan trọng này.

Tỏi là một trong những thực phẩm giúp thải độc thận hiệu quả và khỏe mạnh hơn. Ảnh: Shutterstock.

Thận là cơ quan quan trọng có chức năng lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và giữ cho máu sạch. Thận hoạt động âm thầm cả ngày. Khi thận gặp khó khăn, độc tố sẽ tồn tại lâu hơn trong cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Tin tốt là một số thực phẩm hàng ngày có thể hỗ trợ chức năng thận tự nhiên. Những thực phẩm này không "giải độc" ngay lập tức, nhưng chúng giúp thận hoạt động tốt hơn theo thời gian nếu được ăn thường xuyên và đúng cách.

Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe thận

Bí đao

Theo India Times, bí đao rất giàu nước và kali, giúp thận đào thải chất thải mà không gây áp lực. Không giống các loại đồ uống đóng gói sẵn, nước ép bí đao hỗ trợ quá trình hydrat hóa mà không cần thêm đường hoặc natri. Tính chất dịu nhẹ của nó rất quan trọng. Thận hoạt động tốt nhất khi không bị áp lực. Bí đao giúp nước tiểu chảy chậm và đều đặn, giúp giảm sự tích tụ độc tố. Nấu chín nhẹ hoặc nước ép tươi là tốt nhất, đặc biệt là đối với những người dễ bị mất nước.

Tỏi

Tỏi giúp ích cho thận gián tiếp nhưng quan trọng. Nó có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, giúp giảm viêm và kiểm soát huyết áp. Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận. Loại thực phẩm giải độc thận này cũng tạo thêm hương vị đậm đà, giúp giảm lượng muối. Ít muối hơn đồng nghĩa với việc giảm áp lực lên bộ lọc của thận. Bạn nên ăn tỏi sống hoặc nấu chín sơ để giữ lại hầu hết hợp chất bảo vệ của nó.

Táo

Táo giúp ích cho thận bằng cách hỗ trợ hệ tiêu hóa trước tiên. Chất xơ hòa tan trong táo liên kết các chất thải trong hệ tiêu hóa và loại bỏ chúng qua phân. Điều này làm giảm lượng độc tố mà thận cần lọc từ máu. Táo cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến. Mức đường huyết ổn định bảo vệ các mạch máu nhỏ ở thận khỏi tổn thương lâu dài. Ăn sống, nướng hoặc thái lát trộn vào cháo yến mạch. Ăn táo cả vỏ mang lại nhiều lợi ích nhất.

Hạt rau mùi

Hạt rau mùi được xem là một trong những loại thực phẩm giải độc thận hiệu quả. Nó hỗ trợ sản xuất nước tiểu và giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa. Điều này làm giảm tình trạng giữ nước và giảm gánh nặng cho thận. Ngâm hạt rau mùi qua đêm và uống nước vào buổi sáng là thói quen hỗ trợ quá trình thanh lọc nhẹ nhàng mà không gây áp lực lên thận.

Súp lơ trắng

Nhiều loại rau củ tốt cho sức khỏe nhưng lại chứa nhiều kali, có thể gây áp lực lên thận yếu. Súp lơ trắng nổi bật vì giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa trong khi vẫn giữ hàm lượng kali thấp. Nó cũng hỗ trợ các con đường giải độc của gan, gián tiếp giúp thận bằng cách giảm lượng độc tố. Súp lơ trắng hấp hoặc xào nhẹ sẽ tốt hơn so với súp lơ trắng chiên ngập dầu.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao, tốt cho thận. Không giống trứng nguyên quả, chúng có hàm lượng phốt pho thấp và rất tốt cho những người có vấn đề về thận cần nguồn protein mà không gây thêm gánh nặng khoáng chất. Thêm chúng vào trứng ốp la, salad hoặc sinh tố để bổ sung protein sạch.

Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao, lại có hàm lượng phốt pho thấp, tốt cho thận. Ảnh: LiveScience.

Những thực phẩm tệ hại nhất cho thận

Nước ngọt có ga màu sẫm

Theo Eating Well, nước ngọt, đặc biệt là các loại nước ngọt có ga màu sẫm như cola, chứa nhiều phốt pho nhân tạo. Phốt pho là khoáng chất cần thiết cho xương chắc khỏe, và thận khỏe mạnh có thể dễ dàng lọc bỏ lượng phốt pho dư thừa từ thức ăn. Nhưng phốt pho nhân tạo có trong nước ngọt có ga màu sẫm có thể gây hại thận. Chúng cũng là nguồn cung cấp đường bổ sung đáng kể.

Bữa ăn đông lạnh

Các bữa ăn đông lạnh thường được chế biến siêu kỹ, và mặc dù chúng dễ dàng và tiện lợi, nhưng hàm lượng natri của chúng thường rất cao.

Thức ăn nhanh

Mặc dù tiện lợi, nên hạn chế tiêu thụ thức ăn nhanh vì chúng thường chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và calo - và ít chất dinh dưỡng.

Ăn quá nhiều thịt đỏ

Protein rất cần thiết cho sự phát triển và sửa chữa tế bào. Nhưng việc tiêu thụ quá nhiều protein cũng không tốt. Tiêu thụ quá nhiều protein động vật có thể gây áp lực lên thận. Protein động vật tạo ra lượng axit cao trong máu, và thận phải làm việc để loại bỏ lượng axit này.