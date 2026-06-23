Gần 50 y bác sĩ bất lực nhìn chàng trai 25 tuổi ra đi sau cuộc vui

Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, gần 50 y bác sĩ Bệnh viện E không thể giữ được sự sống của nam thanh niên 25 tuổi gặp tai nạn sau cuộc vui xem bóng đá.

Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông. Ảnh: BSCC.

Khi kim đồng hồ dần chạm mốc kết thúc ca trực kéo dài 24 giờ, các y bác sĩ tại Bệnh viện E (Hà Nội) bất ngờ nhận tín hiệu báo động từ xe cấp cứu 115. Một nam thanh niên 25 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Đó là ca bệnh khiến bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, không thể quên.

Theo chia sẻ của bác sĩ Lực, khoảng 6h20 sáng ngày 21/6, nam bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu với đa chấn thương nặng. Người bạn đi cùng nghẹn ngào kể lại nhóm vừa xem bóng đá và có sử dụng rượu bia trước khi ra về. Trên đường về nhà, tai nạn bất ngờ xảy ra.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện E lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các chuyên khoa đầu ngành được huy động khẩn cấp để phối hợp cấp cứu, hồi sức và chuẩn bị các phương án can thiệp tối ưu nhất. Tuy nhiên, trong lúc các bác sĩ đang chạy đua với thời gian, bệnh nhân bất ngờ rơi vào tình trạng ngừng tim.

"Chúng tôi ép tim liên tục, giành giật sự sống từng giây, cố gắng bấu víu vào cả những hy vọng mong manh nhất", bác sĩ Lực nhớ lại.

Trong phòng cấp cứu, gần 50 nhân viên y tế từ điều dưỡng, bác sĩ gây mê, hồi sức đến các phẫu thuật viên đã dốc toàn lực để cứu người bệnh. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nỗ lực, các bác sĩ buộc phải chấp nhận sự thật nam thanh niên 25 tuổi không qua khỏi.

Bước ra khỏi phòng cấp cứu, hình ảnh người mẹ tiều tụy cùng những giọt nước mắt lặng lẽ của gia đình khiến những người làm nghề y không khỏi day dứt. "Người ta vẫn nói bác sĩ là người chữa bệnh cứu người. Nhưng có những lúc, chúng tôi nhận ra mình quá nhỏ bé trước hai chữ 'số mệnh'", bác sĩ Lực chia sẻ.

Ông cho biết quyết định chia sẻ câu chuyện không nhằm nhắc lại mất mát của gia đình nạn nhân mà mong đây sẽ là lời cảnh tỉnh đối với những người còn đang chủ quan với việc sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông.

Theo bác sĩ Lực, mùa bóng đá luôn mang đến bầu không khí sôi động, những cuộc gặp gỡ bạn bè và các cuộc vui kéo dài. Việc nâng ly chúc mừng sau những trận cầu là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, chỉ một phút chủ quan sau cuộc vui cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Vị bác sĩ khuyến cáo sau khi sử dụng rượu bia hoặc khi cảm thấy cơ thể không còn đủ tỉnh táo, người dân tuyệt đối không nên điều khiển xe máy hay ôtô. Thay vào đó, hãy lựa chọn phương tiện công cộng, gọi xe công nghệ hoặc nhờ người đủ điều kiện lái xe đưa về nhà.