Ung thư gan chỉ còn điều trị bảo tồn, người đàn ông nhận tin bất ngờ

Từng được tư vấn điều trị bảo tồn do ung thư gan giai đoạn tiến triển, bệnh nhân 66 tuổi cải thiện thể trạng và các chỉ số ung thư giảm mạnh sau 2 chu kỳ điều trị.

Người đàn ông 66 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) đa ổ từ đầu năm 2025 trên nền xơ gan. Thời điểm phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn tiến triển với nhiều ổ tổn thương trong gan, đồng thời di căn phổi, di căn xương và xuất hiện huyết khối tĩnh mạch cửa.

Biến chứng chồng biến chứng

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Dương Thị Hường, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết với tình trạng tổn thương thứ phát diện rộng như trên, người bệnh không còn chỉ định phẫu thuật và được tư vấn điều trị bảo tồn.

Tháng 3/2026, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa trong tình trạng sức khỏe suy giảm rõ rệt: bụng chướng do cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng toàn thân và suy thận mức độ nhẹ.

Ung thư gan đa ổ, di căn nhiều cơ quan, sức khỏe suy kiệt vì biến chứng nặng.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ghi nhận gan phải có nhiều tổn thương lan tỏa, kèm huyết khối thân chung tĩnh mạch cửa. Phổi và xương sườn cũng xuất hiện các tổn thương di căn. Đáng chú ý, các chỉ điểm sinh học u (tumor markers) đều tăng rất cao: chỉ số AFP đạt 84,6 ng/mL và PIVKA-II lên tới 175 mAU/mL.

Trước tình trạng bệnh phức tạp, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa với sự phối hợp của chuyên ngành ung thư, nội gan mật và truyền nhiễm.

Chiến lược mới cho ung thư gan giai đoạn muộn

ThS.BSNT Dương Thị Hường cho hay mục tiêu ưu tiên trước tiên là kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, hồi phục và ổn định chức năng gan, thận, đồng thời nâng cao thể trạng trước khi tiến hành điều trị đặc hiệu.

Sau khi tình trạng toàn thân ổn định, các chỉ số sinh tồn và chức năng tạng trong giới hạn an toàn, người bệnh được chỉ định tiếp cận liệu pháp điều trị miễn dịch theo phác đồ STRIDE. Quá trình truyền thuốc diễn ra thuận lợi, bệnh nhân đáp ứng tốt, không ghi nhận các tác dụng phụ nghiêm trọng và được xuất viện để theo dõi ngoại trú.

Sau một thời gian điều trị, người đàn ông ghi nhận chuyển biến đáng chú ý.

Chỉ sau 2 chu kỳ điều trị, nhiều tín hiệu khả quan đã được ghi nhận. Chức năng gan cải thiện rõ rệt, người bệnh ăn uống tốt hơn và tăng 3 kg chỉ trong vòng 4 tuần.

Đặc biệt, các chỉ số phản ánh hoạt động của khối u gan đều giảm về gần ngưỡng bình thường, cho thấy người bệnh đang đáp ứng tốt với phác đồ miễn dịch. Cụ thể, AFP giảm từ 84,6 ng/mL xuống còn 0,9 ng/mL, PIVKA-II giảm từ 175 mAU/mL xuống còn 12,42 mAU/mL.

Song song đó, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy các tổn thương tại gan có xu hướng thu nhỏ và thuyên giảm. Theo chia sẻ của người bệnh, ngay sau chu kỳ điều trị đầu tiên, khối lồi vùng xương sườn trước đây gần như không còn sờ thấy rõ, cảm giác đau cũng giảm đáng kể.

Bác sĩ Hường chia sẻ mặc dù đây là những tín hiệu rất tích cực, nhưng ung thư gan giai đoạn tiến triển vẫn là bệnh lý nặng, người bệnh cần tiếp tục được theo dõi sát để đánh giá đáp ứng điều trị lâu dài.

"Không phải mọi trường hợp đều có đáp ứng giống nhau, tuy nhiên việc cải thiện đồng thời về thể trạng, triệu chứng lâm sàng, chức năng gan, các chỉ điểm ung thư và hình ảnh học là cơ sở quan trọng để tiếp tục duy trì chiến lược điều trị", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Thông tin thêm về giải pháp điều trị này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, cho biết phác đồ STRIDE là một trong những chiến lược điều trị miễn dịch mới dành cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan không còn khả năng phẫu thuật.

Bác sĩ Giang nhấn mạnh nghiên cứu lâm sàng quốc tế HIMALAYA đã chứng minh phác đồ STRIDE giúp kéo dài thời gian sống thêm toàn bộ tốt hơn so với điều trị sorafenib đơn thuần ở nhóm bệnh nhân ung thư gan không còn khả năng phẫu thuật và chưa từng điều trị toàn thân. Đây là một trong những bước tiến y học quan trọng giúp mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ung thư gan giai đoạn tiến triển.

Bác sĩ Nguyễn Trường Giang khuyến cáo viêm gan B, viêm gan C và xơ gan là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Người mắc các bệnh lý này cần được theo dõi định kỳ, siêu âm gan và làm các xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.

Khi được chẩn đoán ung thư gan, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ giai đoạn bệnh và điều trị tại các trung tâm chuyên sâu có khả năng phối hợp đa chuyên khoa. Việc lựa chọn đúng phương pháp điều trị và theo dõi sát trong suốt quá trình điều trị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.