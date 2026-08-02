Độ tuổi lý tưởng nhất để sinh con

Nhiều người cho rằng chỉ cần sức khỏe tốt là có thể mang thai ở mọi độ tuổi. Tuy nhiên, tuổi tác vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng khả năng thụ thai, sức khỏe của cả mẹ và em bé.

Việc sinh con trong độ tuổi sinh sản là yếu tố quan trọng để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh. Ảnh: Vectezzy.

Khi xu hướng kết hôn và sinh con muộn ngày càng phổ biến, nhiều phụ nữ băn khoăn đâu là thời điểm thích hợp nhất để mang thai. Mặc dù y học hiện đại đã hỗ trợ đáng kể cho việc sinh sản, độ tuổi vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng thụ thai cũng như nguy cơ gặp biến chứng trong thai kỳ.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), xét về mặt sinh học, khả năng sinh sản của phụ nữ đạt mức cao nhất trong độ tuổi từ khoảng 20 đến dưới 30 tuổi. Đây là giai đoạn chất lượng và số lượng trứng còn dồi dào, giúp tăng cơ hội thụ thai tự nhiên, đồng thời giảm nguy cơ sảy thai và các biến chứng khi mang thai.

Sau tuổi 30, khả năng sinh sản bắt đầu giảm dần. Đặc biệt, từ sau 35 tuổi, tốc độ suy giảm diễn ra nhanh hơn. ACOG cho biết ở những cặp vợ chồng khỏe mạnh trong độ tuổi 20-30, cơ hội mang thai có thể đạt khoảng 25%. Tuy nhiên, khi người phụ nữ bước sang tuổi 40, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 10%.

Theo Viện Quốc gia về Sức khỏe trẻ em và Phát triển con người Mỹ (NICHD), phụ nữ sinh ra với số lượng trứng nhất định và không thể tạo thêm trứng mới. Theo thời gian, cả số lượng lẫn chất lượng trứng đều giảm, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn. Không chỉ vậy, trứng ở người lớn tuổi cũng có nguy cơ xuất hiện bất thường về nhiễm sắc thể cao hơn, làm tăng khả năng sẩy thai hoặc thai nhi mắc các rối loạn di truyền như hội chứng Down.

Ở nam giới, tuổi tác cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nhưng thường diễn ra chậm hơn. Chất lượng tinh trùng có xu hướng giảm theo tuổi, làm tăng thời gian thụ thai và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Theo Mayo Clinic, tuổi 35 không phải là "giới hạn" để mang thai mà chỉ là mốc cho thấy một số nguy cơ bắt đầu tăng lên. Phụ nữ mang thai sau tuổi này có thể mất nhiều thời gian hơn để thụ thai và có nguy cơ cao hơn mắc đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật, sinh non hoặc phải sinh mổ.

Dù vậy, rất nhiều phụ nữ trên 35, thậm chí ngoài 40 tuổi vẫn mang thai và sinh con khỏe mạnh. Điều quan trọng là có sức khỏe tốt, được khám tiền sản đầy đủ và theo dõi thai kỳ chặt chẽ.

ACOG khuyến cáo nếu dự định sinh con, các cặp vợ chồng nên chủ động xây dựng kế hoạch sinh sản phù hợp. Phụ nữ dưới 35 tuổi nếu quan hệ đều đặn không sử dụng biện pháp tránh thai trong 12 tháng mà chưa có thai nên đi khám hiếm muộn. Với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, thời gian này chỉ nên kéo dài khoảng 6 tháng trước khi tìm đến bác sĩ.