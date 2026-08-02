Các loại vaccine và lịch tiêm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi

Không ít phụ huynh chỉ nhớ mũi tiêm đầu mà quên các mũi nhắc. Trong năm đầu đời, việc tiêm đúng lịch giúp trẻ hình thành miễn dịch đầy đủ trước nhiều bệnh truyền nhiễm.

Tiêm đúng lịch, đủ mũi trong năm đầu đời giúp trẻ tạo miễn dịch tối ưu. Ảnh: Đinh Hà.

Tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất giúp trẻ phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhiều loại vaccine không tạo đủ lượng kháng thể bảo vệ chỉ sau mũi tiêm đầu tiên. Vì vậy, trẻ cần được tiêm đủ các mũi cơ bản và mũi nhắc theo đúng lịch để đạt hiệu quả miễn dịch tối ưu.

Dưới đây là những vắc xin phổ biến dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi và lịch tiêm cần lưu ý.

Vaccine phòng lao (BCG)

Đây là mũi tiêm chỉ thực hiện một lần duy nhất, thường được tiêm ngay sau khi trẻ chào đời. Nếu trẻ chưa được tiêm trước khi xuất viện, cha mẹ nên sớm liên hệ trạm y tế địa phương để được theo dõi và tiêm bù.

Vaccine viêm gan B

Liều đầu tiên cần được tiêm trong vòng 24 giờ sau sinh. Từ khi trẻ đủ 2 tháng tuổi, vaccine viêm gan B sẽ được tiêm cùng các vaccine phối hợp.

Phụ huynh cần phân biệt các loại vắc xin phối hợp để đảm bảo trẻ được bảo vệ đầy đủ. Hai loại vaccine 6 trong 1 đang được sử dụng phổ biến là Infanrix Hexa và Hexaxim, giúp phòng đồng thời 6 bệnh gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B (Hib) và viêm gan B.

Trong khi đó, vaccine 5 trong 1 có hai nhóm khác nhau. Loại được sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng miễn phí phòng 5 bệnh gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, Hib và viêm gan B, nên trẻ vẫn cần uống hoặc tiêm thêm vaccine phòng bại liệt.

Ngược lại, Pentaxim - loại vaccine dịch vụ phổ biến - phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và Hib, nhưng không có thành phần phòng viêm gan B. Vì vậy, trẻ cần tiêm bổ sung vaccine viêm gan B.

Vaccine cúm mùa

Trẻ có thể bắt đầu tiêm từ 6 tháng tuổi. Lần đầu tiên tiêm cúm luôn gồm 2 mũi cách nhau ít nhất một tháng. Liều sử dụng cũng khác nhau theo độ tuổi. Trẻ dưới 3 tuổi dùng liều 0,25 ml, còn trẻ từ 3 tuổi trở lên dùng liều 0,5 ml. Sau đó, trẻ cần tiêm nhắc lại hàng năm.

Vaccine cúm mùa. Ảnh: Đinh Hà.

Vaccine phòng phế cầu

Đây là vaccine giúp phòng các bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết do phế cầu.

Lịch tiêm phụ thuộc vào độ tuổi bắt đầu tiêm.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần 4 liều, bắt đầu từ 2 tháng tuổi; 3 liều đầu cách nhau ít nhất một tháng, liều cuối sau đó từ 6-12 tháng.

Trẻ từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi cần 3 liều; hai liều đầu cách nhau ít nhất một tháng, liều cuối sau 6-12 tháng.

Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên cần 2 liều, cách nhau tối thiểu hai tháng.

Vaccine phòng tiêu chảy do Rotavirus

Hiện có ba loại phổ biến là Rotarix, Rotavin và Rotateq. Rotarix và Rotavin được bắt đầu khi trẻ đủ 2 tháng tuổi, với tổng cộng 2 liều và phải hoàn thành trước khi trẻ tròn 6 tháng.

Trong khi đó, Rotateq gồm 3 liều, cũng bắt đầu từ 2 tháng tuổi nhưng phải hoàn thành trước khi trẻ được 32 tuần tuổi.

Vaccine sởi

Khi trẻ đủ 9 tháng tuổi, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở triển khai Chương trình Tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là trạm y tế xã, phường để tiêm mũi sởi đơn. Sau đó, trẻ sẽ tiếp tục được tiêm các mũi vaccine phối hợp có thành phần phòng sởi theo lịch.

Nếu trẻ bỏ lỡ lịch tiêm, phụ huynh không cần tiêm lại từ đầu mà chỉ cần tiếp tục hoàn thành những mũi còn thiếu theo hướng dẫn của nhân viên y tế.