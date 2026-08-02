Đề xuất 7 nhóm người không đến bệnh viện vẫn được BHYT chi trả

Bộ Y tế đề xuất Quỹ BHYT thanh toán khám chữa bệnh tại nhà, gồm cả thuốc, xét nghiệm và thiết bị y tế, cho nhiều nhóm bệnh nhân hạn chế đi lại.

Nếu dự thảo được thông qua, nhiều người bệnh không thể tự đến bệnh viện sẽ được bác sĩ khám tại nhà và Quỹ BHYT chi trả phần lớn chi phí theo quy định. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khám, chữa bệnh y học gia đình, khám tại nhà và khám chữa bệnh từ xa. Nếu được ban hành, nhiều nhóm người bệnh gặp khó khăn trong việc đi lại sẽ được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh ngay tại nơi cư trú.

Theo dự thảo, thông tư quy định việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong các hình thức khám chữa bệnh y học gia đình, khám tại nhà, khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.

Đối tượng áp dụng gồm người tham gia BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng BHYT cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động khám chữa bệnh theo các hình thức trên.

Nhiều nhóm người bệnh được khám tại nhà bằng BHYT

Dự thảo quy định Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà khi cơ sở y tế cử bác sĩ hoặc nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ. Địa điểm có thể là nhà riêng, trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc hoặc nơi cư trú hợp pháp khác của người bệnh.

Những người được hưởng chính sách này là các trường hợp không thể đến cơ sở y tế do tình trạng sức khỏe, bệnh lý hoặc hạn chế vận động, gồm:

Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Người từ 75 tuổi trở lên bị hạn chế khả năng đi lại.

Người mắc bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc.

Người mắc bệnh mạn tính hạn chế vận động hoặc bị liệt.

Người cần chăm sóc giảm nhẹ trong giai đoạn cuối đời.

Người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng hoặc cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công.

Trẻ dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

BHYT thanh toán những khoản chi nào?

Theo dự thảo, Quỹ BHYT sẽ thanh toán các chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, hóa chất, dụng cụ sử dụng trong quá trình khám chữa bệnh tại nhà theo đúng phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia BHYT.

Bộ Y tế đề xuất Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tại nhà, gồm tiền khám, thuốc, xét nghiệm, thiết bị y tế; người bệnh chỉ đồng chi trả một số trường hợp. Ảnh: Đinh Hà.

Ngoài ra, BHYT cũng thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế hoặc các dịch vụ xét nghiệm được chỉ định để thực hiện tại nhà.

Cụ thể, nếu thuốc hoặc thiết bị y tế có sẵn tại cơ sở khám chữa bệnh, nhân viên y tế sẽ mang đến tận nơi cư trú của người bệnh. Trường hợp cần thực hiện xét nghiệm, nhân viên y tế được phép mang thiết bị đến nhà để tiến hành hoặc lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà rồi chuyển về cơ sở y tế để phân tích.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc thanh toán đối với giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà. Nếu giá dịch vụ khám tại nhà thấp hơn hoặc bằng giá khám tại cơ sở y tế, Quỹ BHYT thanh toán theo mức giá đã được phê duyệt.

Nếu giá khám tại nhà cao hơn giá khám tại cơ sở y tế, Quỹ BHYT sẽ thanh toán toàn bộ phần giá tương đương dịch vụ tại cơ sở và hỗ trợ thêm 50% phần chi phí chênh lệch giữa khám tại nhà và khám tại cơ sở. Người bệnh sẽ tự chi trả 50% phần chênh lệch còn lại, theo phạm vi và mức hưởng BHYT.

Đối với các dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt giá, Quỹ BHYT sẽ thanh toán theo mức giá dịch vụ đang áp dụng tại chính cơ sở y tế đó. Phần chi phí phát sinh cao hơn (nếu có) do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh.

Để xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà, dự thảo yêu cầu các cơ sở y tế tính toán trên cơ sở chi phí thực tế.

Theo đó, giá dịch vụ không bao gồm các khoản chi chỉ phát sinh khi khám tại cơ sở như điện, nước, nhân viên đón tiếp hoặc các chi phí vận hành không sử dụng trong quá trình khám tại nhà.

Ngược lại, cơ sở khám chữa bệnh được phép bổ sung những khoản chi đặc thù của hình thức khám tại nhà như chi phí đi lại, chi phí nhân công do thời gian thực hiện dịch vụ kéo dài hơn, cùng các khoản chi cần thiết khác để bảo đảm việc cung cấp dịch vụ tại nơi cư trú của người bệnh.