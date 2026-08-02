5 dấu hiệu nhận biết sớm ung thư đường tiêu hóa

Ung thư đường tiêu hóa thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến việc phát hiện sớm gặp nhiều khó khăn.

Một trong những thách thức lớn nhất của ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường tiến triển âm thầm. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư đường tiêu hóa không phải là một bệnh đơn lẻ mà là nhóm bệnh ung thư xảy ra ở các cơ quan thuộc hệ tiêu hóa.

Ung thư đường tiêu hóa hình thành khi các tế bào tại những cơ quan tiêu hóa phát triển mất kiểm soát, tạo thành khối u ác tính. Theo thời gian, các tế bào ung thư có thể xâm lấn mô xung quanh và di căn đến những cơ quan khác trong cơ thể.

Một trong những thách thức lớn nhất của ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường tiến triển âm thầm. Ở giai đoạn đầu, khối u còn nhỏ nên hầu như không gây triệu chứng rõ rệt. Khi bệnh tiến triển, các dấu hiệu mới dần xuất hiện nhưng lại khá mơ hồ, dễ bị nhầm với những bệnh lý thông thường như rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày hay nhiễm virus đường tiêu hóa.

Bác sĩ Thayer Nasereddin, chuyên gia tiêu hóa và nội soi can thiệp tại viện Franciscan Health Indianapolis (Mỹ), chỉ ra một số dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân dù không ăn kiêng, không tập luyện nhiều hơn hay không sử dụng thuốc giảm cân là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Các tế bào ung thư tiêu thụ rất nhiều năng lượng của cơ thể, khiến người bệnh sụt cân. Ngoài ra, khối u trong đường tiêu hóa có thể cản trở quá trình hấp thu chất dinh dưỡng hoặc gây cảm giác nhanh no, khiến người bệnh ăn ít hơn bình thường.

Nếu giảm khoảng 4,5 kg trở lên mà không xác định được nguyên nhân, bạn nên đi khám để được kiểm tra.

Các tế bào ung thư tiêu thụ rất nhiều năng lượng của cơ thể, khiến người bệnh sụt cân. Ảnh: Shutterstock.

Xuất huyết đường tiêu hóa và thiếu máu

Có máu trong phân là một trong những dấu hiệu điển hình của ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Máu trong phân có thể có màu đỏ tươi hoặc khiến phân chuyển sang màu đen như hắc ín. Phân đen thường là dấu hiệu cho thấy tình trạng chảy máu xảy ra ở đoạn trên của đường tiêu hóa, chẳng hạn dạ dày hoặc thực quản.

Trong nhiều trường hợp, lượng máu mất rất ít và không thể quan sát bằng mắt thường. Tuy nhiên, tình trạng mất máu kéo dài sẽ dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt.

Theo bác sĩ Nasereddin, nếu xét nghiệm máu cho thấy thiếu sắt mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng, người bệnh cần được kiểm tra để loại trừ khả năng xuất huyết do bệnh lý đường tiêu hóa, trong đó có ung thư.

Đau bụng kéo dài

Đau bụng thoáng qua là tình trạng phổ biến, nhưng đau bụng hoặc khó chịu vùng bụng kéo dài lại là vấn đề khác.

Cơn đau có thể biểu hiện dưới dạng đau âm ỉ, đau quặn hoặc đau nhói. Nguyên nhân có thể do khối u chèn ép các cơ quan, dây thần kinh hoặc mạch máu. Nếu cơn đau xuất hiện sau khi ăn hoặc kéo dài dù đã dùng các thuốc điều trị thông thường, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Thay đổi thói quen đại tiện

Những thay đổi bất thường trong việc đi đại tiện kéo dài nhiều ngày có thể là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề. Người bệnh cần lưu ý nếu xuất hiện các biểu hiện sau:

Tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài.

Phân thay đổi về hình dạng hoặc độ đặc.

Phân nhỏ, dẹt hoặc mỏng như bút chì.

Có cảm giác đi ngoài không hết phân, vẫn muốn đi tiếp sau khi đại tiện.

Thay đổi thói quen đại tiện có thể là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề. Ảnh: Healthline.

Khó nuốt

Khó nuốt là một trong những dấu hiệu điển hình của ung thư đường tiêu hóa trên, đặc biệt là ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Người bệnh thường có cảm giác thức ăn bị mắc ở cổ họng hoặc sau xương ức khi nuốt.

Khi khối u lớn dần và làm hẹp đường tiêu hóa, người bệnh sẽ ngày càng khó nuốt. Ban đầu chỉ khó nuốt thức ăn đặc, sau đó đến thức ăn mềm và cuối cùng là cả nước.