Cách giảm đau đầu hiệu quả sau khi uống rượu bia

Đau đầu sau uống rượu bia là phản ứng thường gặp của cơ thể. Bù nước, ăn nhẹ, nghỉ ngơi đúng cách và dùng thuốc hợp lý có thể giúp triệu chứng nhanh thuyên giảm.

Đau đầu sau khi uống rượu bia không chỉ là dấu hiệu của tình trạng say mà còn là hệ quả của nhiều thay đổi xảy ra đồng thời trong cơ thể, như mất nước, giãn mạch máu, hạ đường huyết và sự tích tụ các chất chuyển hóa của rượu. Áp dụng đúng các biện pháp xử lý sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu, đồng thời hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh và hiệu quả hơn.

Vì sao đau đầu sau uống rượu?

Đau đầu là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của hội chứng "say rượu". Theo Mayo Clinic, nguyên nhân không chỉ đơn thuần là uống quá nhiều rượu mà còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Trước hết, rượu có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể đào thải nhiều nước hơn bình thường. Khi mất nước, thể tích máu giảm, lượng oxy và dưỡng chất cung cấp cho não cũng bị ảnh hưởng, từ đó gây ra cảm giác đau đầu, chóng mặt và khát nước.

Bên cạnh đó, rượu làm giãn các mạch máu trong não. Sự thay đổi này có thể kích hoạt cơn đau đầu ở nhiều người, đặc biệt là những người vốn dễ bị đau nửa đầu.

Nguyên nhân khác là quá trình chuyển hóa rượu tạo ra acetaldehyde - chất trung gian có độc tính cao. Khi lượng acetaldehyde tích tụ nhiều hơn khả năng đào thải của cơ thể, người uống có thể cảm thấy đau đầu, buồn nôn, tim đập nhanh và mệt mỏi.

Rượu cũng có thể làm giảm lượng đường trong máu, đặc biệt nếu uống khi bụng đói. Não bộ phụ thuộc rất nhiều vào glucose để hoạt động, vì vậy khi đường huyết giảm, người uống dễ xuất hiện đau đầu, run tay, choáng váng và mất tập trung.

Ngoài ra, dù nhiều người nghĩ uống rượu giúp ngủ ngon hơn, thực tế đồ uống có cồn lại làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ suy giảm khiến cơ thể không được phục hồi đầy đủ, góp phần làm cơn đau đầu và cảm giác uể oải trở nên nghiêm trọng hơn vào sáng hôm sau.

Đau đầu là triệu chứng phổ biến sau khi uống rượu bia. Ảnh: Dreamstime.

Cách giảm đau đầu sau uống rượu

Một số biện pháp đơn giản có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn và giảm bớt cảm giác khó chịu.

Bù nước

Điều quan trọng nhất là bù nước. Uống nước lọc từng ngụm nhỏ ngay sau khi uống rượu hoặc khi thức dậy vào sáng hôm sau giúp khắc phục tình trạng mất nước. Nếu bị nôn nhiều hoặc đổ mồ hôi nhiều, có thể cân nhắc bổ sung dung dịch điện giải theo hướng dẫn phù hợp để bù nước và khoáng chất đã mất.

Ăn nhẹ

Nên ăn một bữa nhẹ với các thực phẩm dễ tiêu hóa như cháo, bánh mì, bánh quy, súp hoặc chuối. Những thực phẩm này giúp bổ sung năng lượng, ổn định đường huyết và cung cấp một số khoáng chất như kali, góp phần cải thiện tình trạng mệt mỏi và đau đầu.

Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc

Đây cũng là một trong những "liều thuốc" hiệu quả nhất. Theo Cleveland Clinic, thời gian là yếu tố quan trọng nhất để cơ thể chuyển hóa và đào thải lượng cồn còn lại. Việc ngủ thêm giúp cơ thể có điều kiện phục hồi, từ đó các triệu chứng cũng giảm dần.

Sử dụng thuốc giảm đau đúng cách

Nếu cơn đau đầu quá khó chịu, một số thuốc giảm đau không kê đơn có thể giúp cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý dùng thuốc khi vẫn còn nhiều rượu trong cơ thể. Đặc biệt, paracetamol (acetaminophen) có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan nếu sử dụng cùng hoặc ngay sau khi uống nhiều rượu. Aspirin và ibuprofen cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở một số người.

Ngoài ra, để hạn chế tình trạng đau đầu sau những buổi liên hoan, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn no trước khi uống, uống chậm, xen kẽ mỗi ly rượu bằng một cốc nước lọc và tránh uống quá khả năng của bản thân. Đây vẫn là những biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ say rượu và hạn chế các triệu chứng khó chịu vào ngày hôm sau.