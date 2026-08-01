5 dấu hiệu chứng tỏ người có đường ruột khỏe mạnh

Nếu bạn ít bị ốm, hiếm khi đầy hơi và đi vệ sinh đều đặn, đó có thể là những tín hiệu cho thấy đường ruột đang ở trạng thái khỏe mạnh.

Đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp tiêu hóa tốt mà còn tăng cường miễn dịch. Ảnh: Shutterstock.

Đường ruột là nơi cư trú của hàng nghìn tỷ vi khuẩn có lợi, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng và điều hòa hệ miễn dịch. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng, cơ thể không chỉ tiêu hóa tốt hơn mà còn có khả năng chống lại bệnh tật hiệu quả.

Theo Times of India, tiến sĩ Karan Rajan, bác sĩ phẫu thuật thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), chia sẻ 5 dấu hiệu đơn giản giúp đánh giá tình trạng đường ruột. Theo ông, đây là những điều mọi người có thể tự quan sát tại nhà để biết hệ tiêu hóa đang hoạt động tốt hay không.

Ít khi bị ốm

Nếu bạn hiếm khi mắc các bệnh cảm lạnh, cảm cúm hoặc nhiễm trùng thông thường, đó có thể là tín hiệu tích cực cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động hiệu quả. Theo bác sĩ Karan Rajan, trung bình nếu ít bị ốm hơn một lần trong khoảng 3 tháng, điều này phản ánh sự phối hợp tốt giữa đường ruột và hệ miễn dịch.

Chuyên gia này cho biết khoảng 70% tế bào miễn dịch của cơ thể tập trung tại đường ruột. Hệ vi khuẩn có lợi giúp nhận diện mầm bệnh, điều hòa phản ứng miễn dịch và hạn chế tình trạng viêm. Ngược lại, khi hệ vi sinh mất cân bằng, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cũng có thể tăng lên.

Người có đường ruột khỏe mạnh ít khi bị ốm, dưới một lần trong khoảng 3 tháng. Ảnh: Magnific.

Ăn được nhiều loại thực phẩm mà không khó chịu

Một đường ruột khỏe mạnh thường có khả năng dung nạp đa dạng thực phẩm. Nếu bạn có thể thử những món ăn mới mà không bị đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc khó tiêu, đó là dấu hiệu cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột khá phong phú và ổn định.

Điều này cũng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn khi thay đổi chế độ ăn hoặc đi du lịch đến những vùng có nền ẩm thực khác biệt.

Không dễ bị rối loạn tiêu hóa khi đi xa

Không ít người gặp tình trạng đau bụng hoặc tiêu chảy khi đi du lịch do thay đổi nguồn nước, thực phẩm hoặc môi trường. Tuy nhiên, nếu hệ tiêu hóa vẫn hoạt động ổn định trong những chuyến đi, đây được xem là biểu hiện của một đường ruột có khả năng thích nghi tốt.

Theo bác sĩ Rajan, đây là dấu hiệu cho thấy hệ vi sinh đường ruột đủ đa dạng để ứng phó với những thay đổi trong chế độ ăn uống và môi trường sống.

Đi vệ sinh đều đặn, phân bình thường

Một trong những cách đơn giản nhất để theo dõi sức khỏe đường ruột là quan sát thói quen đại tiện. Người khỏe mạnh có thể đi ngoài từ 3 lần mỗi ngày đến 3 lần mỗi tuần. Điều quan trọng là tần suất này duy trì ổn định theo thời gian.

Ngoài ra, việc đại tiện không nên quá khó khăn hoặc phải cố gắng nhiều. Theo thang phân Bristol, phân có dạng số 3 đến số 5 được xem là bình thường và phản ánh hoạt động tiêu hóa khỏe mạnh.

Hiếm khi bị đầy hơi hoặc khó chịu ở bụng

Ngay cả người có đường ruột khỏe mạnh cũng có thể bị đầy bụng hoặc khó chịu sau một bữa ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc quá no. Tuy nhiên, nếu những triệu chứng này chỉ xuất hiện thỉnh thoảng, khoảng dưới một lần mỗi tuần, bạn không cần quá lo lắng.

Ngược lại, nếu đầy hơi, đau bụng, táo bón hoặc tiêu chảy diễn ra thường xuyên, kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Để duy trì đường ruột khỏe mạnh, bác sĩ Karan Rajan khuyến nghị mọi người tăng lượng chất xơ lên khoảng 30 g mỗi ngày thông qua rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, hạn chế thực phẩm siêu chế biến và kiểm soát căng thẳng cũng góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.