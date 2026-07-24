Danone kết nối nghiên cứu dinh dưỡng toàn cầu với gia đình Việt

Từ sức khỏe đường ruột đến miễn dịch đầu đời, những nghiên cứu chuyên sâu về Synbiotic trên thế giới đang được Tập đoàn Danone chuyển hóa thành các giải pháp gần gũi.

Từ sức khỏe đường ruột đến miễn dịch đầu đời, những nghiên cứu chuyên sâu về Synbiotic trên thế giới đang được Tập đoàn Danone chuyển hóa thành các giải pháp gần gũi.

Bước vào hành trình làm mẹ, ai cũng mong muốn chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho con. Khi một em bé chào đời, quá trình hình thành hệ vi sinh đường ruột và nền tảng miễn dịch cũng lập tức bắt đầu. Với bé sinh mổ, hành trình đó có đôi chút khác biệt ở vạch xuất phát. Sự khác biệt giữa 2 hành trình chào đời nằm ở những tiếp xúc đầu tiên của bé với thế giới vi sinh vật.

Những năm gần đây, tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam tăng khá nhanh, hiện ở mức khoảng 37,4% và thuộc nhóm cao trong khu vực. Sinh mổ đôi khi là một chỉ định y khoa cần thiết và mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm đảm bảo sự an toàn cho cả sản phụ lẫn thai nhi trong các tình huống thai kỳ phức tạp. Tuy nhiên, dưới góc độ sinh học và sự phát triển dài hạn của trẻ nhỏ, phương pháp sinh này vô tình tạo ra một bước ngoặt khác biệt đối với hệ vi sinh đường ruột, nơi được xem là nền tảng của hệ miễn dịch tự nhiên của con.

Trẻ sinh thường khi đi qua đường sinh tự nhiên của mẹ sẽ được tiếp nhận ngay hệ vi sinh phong phú, đặc biệt là chủng lợi khuẩn Bifidobacteria để kích hoạt hệ miễn dịch sớm. Ngược lại, trẻ sinh mổ do không có cơ hội này nên quá trình thiết lập các chủng lợi khuẩn tiên phong trong đường ruột bị chậm trễ, tạo ra khoảng trống miễn dịch kéo dài.

Sự thiếu hụt các lợi khuẩn khiến hàng rào bảo vệ non nớt của trẻ sinh mổ trở nên mỏng manh hơn trước tác nhân gây hại từ môi trường. Hậu quả thực tế là trẻ dễ đối mặt với các đợt nhiễm khuẩn hô hấp, rối loạn tiêu hóa và nhiều nguy cơ dị ứng kéo dài đến những năm tháng sau này.

Chính khoảng khác biệt sinh học tưởng như nhỏ bé này lại đang trở thành điểm gặp gỡ giữa thực tế chăm sóc trẻ tại Việt Nam và thành tựu khoa học dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới.

Khoảng trống sinh học của trẻ sinh mổ từ lâu đã là mối quan tâm của cộng đồng khoa học toàn cầu. Hơn 100 năm tiên phong trong giải pháp chăm sóc sức khỏe và hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, Tập đoàn Danone quy tụ hơn 200 nhà khoa học khắp thế giới, bền bỉ theo đuổi lời giải cho bài toán này.

Chính hành trình tích lũy tri thức kéo dài qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng để Danone tiên phong ứng dụng những tiến bộ mới về Synbiotic. Khi “gặp gỡ” nhu cầu thực tiễn của nhiều gia đình Việt, thành tựu khoa học ấy không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng cho trẻ, mà còn mở ra cơ hội chủ động bù đắp các khác biệt trong khởi đầu cuộc sống, giúp trẻ sinh mổ có thêm nền tảng vững vàng để phát triển khỏe mạnh.

Trọng tâm của giải pháp là công thức Synbiotic đặc chế, kết hợp giữa hỗn hợp chất xơ Prebiotics scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1 và lợi khuẩn Probiotic B. breve M-16V. Sự kết hợp này vận hành theo cơ chế gieo mầm và nuôi dưỡng tự nhiên. Cụ thể, Probiotic cung cấp các lợi khuẩn khỏe mạnh để định cư trong đường ruột, trong khi Prebiotics nuôi dưỡng và thúc đẩy các lợi khuẩn này sinh sôi mạnh mẽ.

Hiệu quả của công thức Synbiotic đặc chế này đã được chứng minh lâm sàng thông qua các nghiên cứu quy mô lớn mang tính bước ngoặt như nghiên cứu Julius và Dragon. Các dữ liệu thực chứng khẳng định việc bổ sung Synbiotic đặc chế hỗ trợ phục hồi hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ, giúp các chỉ số vi sinh của trẻ nhanh chóng tiệm cận với trẻ sinh thường sau thời gian ngắn, từ đó lấp đầy khoảng trống đề kháng ngay từ những ngày đầu tiên.

Với mong muốn mang thành quả nghiên cứu tầm cỡ quốc tế này đến gần hơn với đội ngũ y bác sĩ và các gia đình Việt, Tập đoàn Danone phối hợp Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026, thuộc khuôn khổ Hội thảo Dinh dưỡng Khu vực Đông Nam Á (SEA Nutrition Congress 2026). Đây là không gian để giới y khoa Việt Nam trực tiếp thảo luận và tiếp cận các bằng chứng lâm sàng quốc tế quy mô lớn, đưa tiếng nói của nhà khoa học toàn cầu về đối thoại bình đẳng với thực tiễn điều trị trong nước.

Khi bằng chứng khoa học không còn nằm trong các báo cáo học thuật, mà chuyển hóa thành ngôn ngữ lâm sàng cụ thể, người hưởng lợi cuối cùng là trẻ em Việt Nam. Đích đến cuối cùng của Tập đoàn Danone và nhãn hàng Aptamil là mang lại cho trẻ em Việt Nam những chuẩn mực dinh dưỡng cao của thế giới, đồng hành thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh, vững vàng ngay từ bước đi đầu tiên.

Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh vừa giúp con tiêu hóa tốt, vừa là nền tảng cho hệ miễn dịch và sự phát triển trí não. Khoa học cho thấy khoảng 70-80% tế bào miễn dịch của cơ thể tập trung ở đường ruột. Khi hệ vi sinh tại đây được cân bằng, đường ruột không chỉ hoạt động hiệu quả hơn, mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch học cách nhận diện và chống lại các tác nhân gây hại, giúp con xây dựng đề kháng tự nhiên từ sớm.

Đường ruột cũng có sự kết nối chặt chẽ với não bộ thông qua trục não - ruột. Vì vậy, một hệ vi sinh khỏe mạnh có thể giúp con ít ốm vặt, góp phần hỗ trợ ăn ngon, ngủ tốt và tạo nền tảng thuận lợi cho việc học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Đó cũng là lý do Synbiotic đặc chế được xem là bước khởi đầu quan trọng để chăm sóc cả miễn dịch lẫn sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tuy nhiên, một hệ vi sinh khỏe mạnh mới chỉ là nền tảng. Để phát triển tốt cả về thể chất lẫn trí não, con còn cần được bổ sung đầy đủ năng lượng và các vi chất thiết yếu mỗi ngày. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn trẻ phát triển nhanh vượt bậc về chiều cao, cân nặng và não bộ, đồng thời có nhu cầu cao đối với dưỡng chất như sắt, kẽm, canxi, vitamin D.

Thực tế, tình trạng thiếu hụt vi chất vẫn đang là thách thức đáng quan tâm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra có tới 94% trẻ em Việt Nam chưa được đáp ứng đầy đủ một hoặc nhiều vi chất thiết yếu trong khẩu phần hàng ngày. Điều này cho thấy bên cạnh việc xây dựng nền tảng đề kháng từ đường ruột, trẻ cũng cần giải pháp dinh dưỡng toàn diện để được hỗ trợ đầy đủ trong 1.000 ngày đầu đời và cả những giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ hiểu biết sâu sắc về vai trò của hệ vi sinh đường ruột đối với sức khỏe toàn diện của trẻ, Tập đoàn Danone và nhãn hàng Aptamil không dừng lại ở nghiên cứu khoa học, mà còn ứng dụng thành tựu đó vào các giải pháp dinh dưỡng thực tiễn. Trong đó, sản phẩm Aptamil KID CESARBIOTIK 3 của nhãn hàng Aptamil với sự kết hợp của Synbiotic đặc chế và các dưỡng chất quan trọng như DHA, omega 3, vitamin B12, sắt, kẽm giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ phát triển trí não của trẻ trong những năm đầu đời.

Sự kết nối tri thức toàn cầu của Danone mang lại giá trị thiết thực cho hành trình nuôi con của nhiều gia đình Việt. Thay vì phải tự tìm kiếm giữa vô vàn thông tin, cha mẹ ngày nay có cơ hội tiếp cận kiến thức khoa học được kiểm chứng, từ đó chủ động hơn trong việc chăm sóc con ngay từ sớm.

Đối với gia đình có con sinh mổ, các tiến bộ trong khoa học dinh dưỡng mở ra góc nhìn tích cực hơn về những khác biệt trong khởi đầu cuộc sống. Từ các nghiên cứu chuyên sâu về hệ vi sinh đường ruột đến giải pháp Synbiotic đặc chế, khoa học ngày càng hiểu rõ hơn cách hỗ trợ trẻ xây dựng nền tảng hệ miễn dịch, đề kháng vững vàng như trẻ sinh thường. Những thành tựu nghiên cứu này thực sự mang đến điểm tựa khoa học cho cả chuyên gia y tế lẫn cha mẹ, để đồng hành cùng con một cách chủ động và an tâm hơn.

Khi khoa học dinh dưỡng thế giới ngày càng tiến gần hơn với thực tiễn tại Việt Nam, nhiều trẻ em sẽ có cơ hội phát triển hệ miễn dịch và trí não ngay từ những ngày đầu đời bất kể khởi đầu khác biệt. Đó cũng chính là mục tiêu Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone và Hội Nhi khoa Việt Nam cùng hướng tới thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và lan tỏa kiến thức khoa học tới cộng đồng.