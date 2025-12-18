CEO Danone VN: 'Không có khuôn mẫu chung cho hành trình lớn khôn'

Với 100 năm di sản toàn cầu, CEO Danone khẳng định dùng khoa học minh bạch làm bảo chứng cho sự phát triển của thế hệ tương lai Việt Nam.

“Không có khuôn mẫu chung cho sự xuất sắc. Trách nhiệm của chúng tôi là mang đến những chuẩn mực khoa học dinh dưỡng để hỗ trợ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, giúp các em tự tin cất bước trên hành trình khôn lớn” - quan niệm này của bà Trần Thị Hoàng Thư, Tổng giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam, là kim chỉ nam trong chiến lược chinh phục niềm tin hàng triệu phụ huynh Việt của Danone Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của bà, Danone Việt Nam với tầm nhìn “One Planet. One Health” (Một hành tinh. Một sức khỏe) đã trở thành cam kết phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ sức khỏe con người với trách nhiệm môi trường.

Trước làn sóng tiêu dùng cao cấp đang bùng nổ, CEO Danone Việt Nam tin rằng giá trị lớn nhất doanh nghiệp tạo ra là nỗ lực nghiên cứu khoa học và minh bạch về nguồn gốc sản phẩm. Đây là nền tảng để Aptamil - thương hiệu số 1 của tập đoàn - bước vào kỷ nguyên hỗ trợ và nuôi dưỡng thế hệ tương lai thêm khỏe mạnh, vững vàng với tinh thần: “Mỗi hành trình lớn khôn đều khác biệt”.

Khắc họa dấu ấn 100 năm vào hai chữ “phi thường”

- Danone hoạt động hơn 100 năm trong lĩnh vực dinh dưỡng và Aptamil có hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu cho trẻ. Theo bà, điều gì làm nên sự “phi thường” của hành trình này?

- Hành trình của Danone bắt đầu từ năm 1919 tại Barcelona, khi nhà sáng lập Isaac Carasso tạo ra sữa chua từ men vi sinh để hỗ trợ trẻ suy dinh dưỡng.

Từ hành động nhân văn này, Danone phát triển thành hệ sinh thái dinh dưỡng toàn cầu. Điều phi thường nằm ở chỗ, trải qua hơn một thế kỷ, chúng tôi vẫn trung thành với sứ mệnh cốt lõi “mang lại sức khỏe thông qua thực phẩm cho càng nhiều người càng tốt”. Hiện nay, 2 trung tâm R&D của Danone tại Pháp và Hà Lan cùng 6 trung tâm nghiên cứu chuyên biệt quy tụ hàng nghìn nhà khoa học, chuyên gia y tế hàng đầu thế giới. Chính tại đây, Aptamil ra đời và liên tục được cải tiến dựa trên hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về hệ miễn dịch và vi sinh đường ruột.

Chúng tôi đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam bởi thị trường đạt độ “chín”. Phụ huynh Việt ngày nay không chỉ tìm kiếm sữa giúp con no bụng, mà còn đòi hỏi giải pháp dinh dưỡng khoa học chuyên biệt cho sự phát triển toàn diện, trong đó bao gồm đề kháng và trí não. Đây là cơ hội để chúng tôi mang di sản khoa học toàn cầu đến Việt Nam.

- Vậy tại Việt Nam, đâu là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của di sản này?

- Năm 2019, Aptamil gia nhập thị trường sữa Việt Nam, đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng của Danone Việt Nam - trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3).

Sự kiện này không đơn thuần chứng tỏ sự mở rộng thị trường, hơn hết cho thấy cam kết của chúng tôi về tính chính danh. Trước đây, phụ huynh Việt thường phải tìm đến hàng xách tay với nhiều rủi ro. Vì thế việc phân phối chính hãng giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chuẩn nguồn gốc, chất lượng đồng nhất với tiêu chuẩn toàn cầu của Danone. Đó là thành tựu bước đầu nhưng vững chắc trong việc xây dựng lòng tin.

- Thị trường sữa công thức Việt Nam cạnh tranh rất cao, đi kèm sự khắt khe ngày càng lớn của phụ huynh. Danone giải quyết bài toán niềm tin này ra sao, thưa bà?

- Đúng là nhu cầu của cha mẹ Việt ngày nay rất cao. Họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sữa dinh dưỡng ngoại nhập. ​​Trong 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam chi đến 9.847 tỷ đồng (tương đương gần 400 triệu USD ) để nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa. Đó là cơ hội lớn cho Aptamil tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, khi tiêu chuẩn chọn sữa được nâng lên đồng nghĩa áp lực cạnh tranh không ngừng ở chất lượng sản phẩm. Thách thức lớn nhất lúc này là làm sao cho sự minh bạch của thương hiệu đủ sức nặng để nổi bật giữa “rừng” thông tin đa chiều.

Giải quyết điều đó, chiến lược của chúng tôi xoay quanh 2 trụ cột: Sự nguyên bản và hệ thống phân phối.

Thứ nhất, chúng tôi đảm bảo độ nhất quán của sản phẩm. Sữa công thức Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3) chính hãng tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên hộp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát chất lượng từ nhà máy đến tay người dùng. Thứ hai, chúng tôi bắt tay đối tác bán lẻ uy tín để xây dựng hệ thống phân phối tin cậy. Khi kiểm soát được luồng hàng, chúng tôi bảo vệ được quyền lợi và sức khỏe của trẻ em Việt trước rủi ro hàng trôi nổi.

- Ngoài công thức dinh dưỡng, yếu tố cốt lõi nào giúp Aptamil định vị mình trong phân khúc cao cấp và thuyết phục những bà mẹ khó tính nhất?

- Trong phân khúc cao cấp, khách hàng mua “kết quả” chứ không chỉ mua thành phần. Yếu tố giúp Aptamil khẳng định vị thế là hiệu quả sản phẩm thực tế và sự vẹn nguyên của giá trị dinh dưỡng.

Sản phẩm của chúng tôi sở hữu công thức Synbiotic độc quyền, được cấp bằng sáng chế châu Âu. Công thức này được chứng minh lâm sàng về khả năng hỗ trợ miễn dịch thông qua cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo giá trị khoa học từ trung tâm nghiên cứu của Danone được giữ trọn vẹn khi đến tay các bậc cha mẹ Việt.

Kỷ nguyên nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ và nuôi dưỡng thế hệ trẻ em Việt

- Bước sang kỷ nguyên mới, Danone thiết lập tầm nhìn dài hạn 5-10 năm như thế nào để khẳng định sự đầu tư nghiêm túc tại thị trường Việt Nam?

- Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành đối tác dinh dưỡng được tin chọn của gia đình Việt. Để đạt được điều đó, Danone Việt Nam triển khai nhiều chương trình nâng cao kiến thức khoa học dinh dưỡng, mở rộng hợp tác chuyên gia và tổ chức dinh dưỡng trong nước.

Chúng tôi cũng đầu tư vào con người - phát triển đội ngũ chuyên gia am hiểu nhu cầu địa phương, đồng thời ứng dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm mua sắm chính hãng và tư vấn từ xa cho phụ huynh.

- Liệu Danone có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực khác ngoài sữa công thức cho trẻ?

- Trong giai đoạn mở rộng thị phần của chúng tôi tại Việt Nam, sản phẩm Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3) giữ vai trò “mũi nhọn”. Tuy nhiên, với vị thế tập đoàn đa ngành, chúng tôi đang nghiên cứu kế hoạch mở rộng danh mục sang các mảng tiềm năng khác như dinh dưỡng y tế chuyên biệt hoặc sản phẩm dinh dưỡng từ sữa và thực vật (plant-based).

Tầm nhìn này đến từ việc nhận thức rõ xu hướng tiêu dùng đang thay đổi theo hướng xanh và cá nhân hóa. Danone sẵn sàng đón đầu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình Việt.

- Như bà chia sẻ, Aptamil đồng hành cùng thế hệ tương lai Việt Nam với thông điệp “Mỗi hành trình lớn khôn đều khác biệt”. Bà có thể nói rõ hơn về cam kết này?

- Thông điệp “Mỗi hành trình lớn khôn đều khác biệt” thể hiện cam kết dài hạn của Danone với thế hệ tương lai Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi trẻ em là một cá thể độc lập, cần được tôn trọng và nuôi dưỡng theo tiềm năng riêng.

Trên nền tảng đó, Danone theo đuổi chiến lược bảo đảm trẻ em Việt Nam tiếp cận chuẩn mực dinh dưỡng quốc tế thông qua “Hành trình tác động Danone”, đồng thời đồng hành cùng ngành y tế - dinh dưỡng trong việc nâng cao nhận thức về “giai đoạn vàng” và hệ vi sinh đường ruột.

Ở cấp độ giải pháp, Aptamil cung cấp nền tảng khoa học với công thức Synbiotic độc quyền và các dưỡng chất hỗ trợ phát triển trí não, giúp cha mẹ an tâm tin vào khoa học, gạt bỏ áp lực so sánh để con tự do khám phá và lớn lên theo cách riêng.