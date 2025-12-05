Danone mang ‘Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil’ tới Việt Nam

Sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” mang đến trải nghiệm đa giác quan kết hợp khoa học và công nghệ, truyền cảm hứng về nền tảng dinh dưỡng cho trẻ em Việt.

Hướng đến việc giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng và khẳng định cam kết mang đến dưỡng chất khoa học tối ưu, hỗ trợ sự phát triển của trẻ em Việt, Danone và Aptamil tổ chức sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil”. Với thông điệp “Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước”, sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM từ ngày 5/12 đến 7/12. Đây là không gian sống động, thể hiện nền tảng dinh dưỡng khoa học mà Danone và thương hiệu Aptamil dày công kiến tạo.

Với di sản hơn 100 năm tiên phong về dinh dưỡng toàn cầu và danh mục sản phẩm phong phú, Danone luôn mong muốn đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của con người ở mọi lứa tuổi và thể trạng sức khỏe.

Kế thừa di sản đó, thương hiệu Aptamil với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ xây dựng cho con yêu nền tảng phát triển về đề kháng và trí não. Một trong những thành tựu khoa học đáng chú ý của thương hiệu Aptamil là hệ công thức Synbiotic độc quyền, được cấp bằng sáng chế tại châu Âu. Hệ dưỡng chất này đã được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó tăng cường đề kháng, ở cả trẻ sinh thường và trẻ sinh mổ. Đây cũng là dưỡng chất chính trong các sản phẩm chủ lực của thương hiệu như Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3, Aptamil PROfutura 4 và Aptamil ESSENSIS Organic A2 4.

Sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” do Danone và Aptamil tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại Việt Nam, Danone Việt Nam tập trung đầu tư phát triển thương hiệu Aptamil với nhiều dòng sản phẩm cao cấp để đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ em. Aptamil khẳng định vị thế trên thị trường và trong lòng các bậc cha mẹ Việt Nam khi liên tiếp giữ vị trí hàng đầu với doanh số bán ra tại hệ thống, cửa hàng kinh doanh sản phẩm mẹ bé trên toàn quốc.

Theo báo cáo từ hệ thống cửa hàng mẹ và bé Con Cưng, tính đến năm 2024, nhãn hàng Aptamil, gồm dòng Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3), vào top 3 nhãn hiệu sữa bột tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc cao cấp, sản phẩm cũng được bình chọn là “nhãn hiệu được khuyên dùng nhiều nhất” trong hai năm liên tiếp.

Là thương hiệu sữa công thức dành cho trẻ số 1 tại châu Âu, Aptamil cũng là nhãn hiệu được đông đảo phụ huynh tin chọn cho con.

Bằng việc ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D hiện đại, sự kiện lần này mang đến không gian vũ trụ kỳ ảo, tràn ngập những trải nghiệm thị giác ấn tượng và cảm xúc sống động, đánh thức mọi giác quan của người xem.

Tiếp nối hành trình trong không gian vũ trụ bao la, khách tham dự lần lượt khám phá các “tinh cầu” dinh dưỡng, được thiết kế như trạm tương tác khoa học thú vị, mô phỏng giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt đến từ thương hiệu Aptamil.

Các gia đình sẽ trực tiếp tham gia trò chơi tương tác tại trạm Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 để khám phá dưỡng chất phù hợp hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ, mang lại lợi ích vượt trội về “Đề kháng - trí não song hành” hay bước vào không gian của trạm Aptamil PROfutura 4 để tìm hiểu về các dưỡng chất với lợi ích “Phát triển toàn diện”. Cuối cùng, trạm Aptamil SuperGold KID mang đến khoảnh khắc đáng nhớ với khu vực chụp ảnh sáng tạo, hiệu ứng ảo ảnh thị giác độc đáo với thông điệp “Cao lớn - thông minh vượt trội”.

Bên cạnh những hoạt động thú vị, khách tham quan còn nhận được những phần quà xinh xắn khi trải nghiệm sự kiện.

Xen kẽ hoạt động khám phá dinh dưỡng khoa học là nhiều khu vực chụp ảnh ấn tượng, trạm thông tin hữu ích và khu vực đổi quà hấp dẫn. Điểm nhấn bùng nổ của sự kiện là chương trình gala night ca nhạc diễn ra vào tối 6/12, quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gồm Phương Mỹ Chi, Hiền Thục và Bùi Công Nam. Sự kiện mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật sôi động và khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ cho các gia đình.

Phát biểu về sự kiện, bà Korakot Vuthihirunthamrong (Mimi), Giám đốc Phát triển Đông Nam Á, Danone chia sẻ: “Tại Danone, chúng tôi tin rằng sức khỏe khởi đầu từ dinh dưỡng và khoa học là cách chúng tôi vun đắp sức khỏe đó. Nền tảng sức khỏe sẽ định hình tương lai của trẻ và đó là lý do Aptamil cam kết mang đến giải pháp tiên tiến, dựa trên nghiên cứu khoa học đến các gia đình Việt Nam. Sự kiện ‘Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil’ thể hiện rõ sự tập trung, đầu tư mạnh mẽ của chúng tôi vào thị trường Việt Nam và hướng đến vị trí dẫn đầu. Sự kiện này là minh chứng cho chuyên môn toàn cầu của chúng tôi, đến gần hơn với gia đình, để mọi trẻ em đều có thể phát triển khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng phát huy tiềm năng của mình".

Bà Korakot Vuthihirunthamrong (Mimi) phát biểu tại sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil".

Với tầm nhìn “Một hành tinh. Một sức khỏe”, tập đoàn Danone tin tưởng vào mối liên kết chặt chẽ giữa sức khỏe của con người và sức khỏe của hành tinh xanh.