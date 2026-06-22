Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻ

Danone cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc, quy tụ 350 chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về Xu hướng mới Synbiotic và dinh dưỡng đầu đời cho trẻ nhỏ.

Ngày 7/6, tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc 2026 với chủ đề “Xu hướng mới Synbiotic và dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ”. Thuộc khuôn khổ Hội thảo Dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEA Nutrition Congress 2026), sự kiện thu hút 350 chuyên gia, y bác sĩ chuyên ngành nhi khoa, sản khoa, dinh dưỡng trong và ngoài nước tham dự.

Hội nghị khoa học toàn quốc 2026 do Danone và Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp tổ chức.

Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng tỷ lệ sinh mổ tại các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, việc thiết lập nền tảng miễn dịch đầu đời cho trẻ nhận được sự quan tâm từ giới y khoa và bậc cha mẹ.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ vi sinh đường ruột đối với sức khỏe lâu dài của trẻ. Đường ruột không chỉ là nơi hấp thu dưỡng chất mà còn tập trung phần lớn tế bào miễn dịch của cơ thể. Theo các nghiên cứu được công bố, hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà còn “huấn luyện” hệ miễn dịch và truyền tín hiệu tích cực lên não bộ, giúp trẻ lanh lợi và tự tin khám phá thế giới. Khi hệ vi sinh khoẻ mạnh, trẻ có nền tảng phát triển hài hoà cả bốn hệ thống quan trọng: tiêu hóa, miễn dịch, thần kinh và chuyển hóa.

Trong bối cảnh đó, Synbiotic (kết hợp giữa lợi khuẩn Probiotic và chất xơ Prebiotics) là một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận tại hội nghị. Theo chuyên gia, Synbiotic thúc đẩy lợi khuẩn đường ruột phát triển, từ đó góp phần tăng cường miễn dịch, đồng thời tác động tích cực đến chức năng não bộ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Cũng tại hội nghị, dữ liệu từ chuỗi nghiên cứu lâm sàng Julius (2017) và Dragon (2025) trên công thức Synbiotic đặc chế đã cung cấp thêm những bằng chứng khoa học về tiềm năng của việc can thiệp dinh dưỡng sớm, đặc biệt với trẻ sinh mổ.

PGS Amber Chiou chia sẻ tại hội nghị.

PGS Amber Chiou, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Thực phẩm Tương lai thuộc Đại học Bách khoa Hong Kong, cho biết: “Trẻ sinh mổ có cấu trúc hệ vi sinh đường ruột khác với trẻ sinh thường, đặc biệt là lượng lợi khuẩn Bifidobacteria thấp hơn. Công thức dinh dưỡng chứa Synbiotic đặc chế giúp hỗ trợ thiết lập hệ vi sinh đường ruột theo hướng thuận lợi hơn, thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi và giúp điều hòa đáp ứng miễn dịch. Nhờ đó, hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ có xu hướng phát triển gần hơn với trẻ sinh thường, góp phần tạo nền tảng cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh”.

Dưới góc nhìn thực hành nhi khoa tại Việt Nam, bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhận định: “Qua thực tế điều trị, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp trẻ dễ mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa từ sớm do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến việc lạm dụng kháng sinh không đáng có. Hội nghị khoa học 2026 lần này với các chuyên gia quốc tế nhiều kinh nghiệm đã chia sẻ những bằng chứng khoa học tương đối đầy đủ về Synbiotic giúp đội ngũ bác sĩ nhi khoa tại Việt Nam có đủ dữ liệu lâm sàng cần thiết, đáng tin cậy và tự tin hơn khi tư vấn cho các bậc phụ huynh phương pháp chủ động nuôi dưỡng và chăm sóc con, đặc biệt là nhóm trẻ sinh mổ”.

Hội nghị cũng đánh dấu hợp tác chiến lược giữa Hội Nhi khoa Việt Nam và Danone nhằm đưa thành tựu khoa học dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới tiếp cận cộng đồng y khoa và phụ huynh Việt Nam.

Bà Trần Thị Hoàng Thư, Tổng giám đốc Danone Việt Nam, khẳng định: “Điểm khởi đầu cho mọi nghiên cứu của Danone luôn là nhu cầu thực tế của trẻ em và những trăn trở của cha mẹ. Hệ dưỡng chất Synbiotic đặc chế là một trong những thành quả từ hơn 50 năm nghiên cứu của Danone về dinh dưỡng đầu đời. Thông qua hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, chúng tôi không chỉ thúc đẩy nghiên cứu khoa học mà còn mong muốn đưa những tiến bộ khoa học đó đến gần hơn với thực hành nhi khoa. Đây cũng là cách Danone hiện thực hóa cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng trẻ em Việt Nam phát triển khỏe mạnh và toàn diện”.

Hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Danone và Hội Nhi khoa Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học thực chứng. Đó cũng là hành trình Danone mang đến khởi đầu khỏe mạnh, hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

*Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.