Bộ Y tế phạt liên tiếp nhiều dược sĩ của 2 công ty dược lớn

Cục Quản lý Dược xử phạt 6 dược sĩ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà vì không cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định.

Không hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm, 4 dược sĩ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị phạt 4 triệu đồng/người và buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề. Ảnh: DCL.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các dược sĩ đang làm việc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà do không thực hiện đầy đủ quy định về đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược.

Theo các quyết định xử phạt, cả 6 cá nhân đều chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ lần cập nhật kiến thức chuyên môn gần nhất. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Với vi phạm trên, mỗi người bị xử phạt 4 triệu đồng. Đồng thời, Cục Quản lý Dược áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

Trong số các trường hợp bị xử phạt có bà Trần Thị Thùy Trang (sinh năm 1976), dược sĩ phụ trách chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc tại địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất dược phẩm thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Ngoài mức phạt 4 triệu đồng, bà Trang phải nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo quyết định của cơ quan quản lý.

Cùng công ty này, bà Trương Trần Trang (sinh năm 1987), người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại Nhà máy sản xuất nang gelatin cứng rỗng, cũng bị xử phạt 4 triệu đồng và buộc nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược.

Hai dược sĩ khác của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long cũng bị xử phạt với cùng hành vi là bà Võ Thị Thu Trang (sinh năm 1986), dược sĩ phụ trách chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc (vỏ nang gelatin cứng rỗng), và bà Võ Thị Tường Khanh (sinh năm 1971), dược sĩ phụ trách chuyên môn về đảm bảo chất lượng tại Nhà máy sản xuất nang gelatin cứng rỗng. Cả hai đều bị phạt 4 triệu đồng và buộc nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Cục Quản lý Dược xử phạt bà Trần Thị Nguyên (sinh năm 1985), dược sĩ phụ trách đảm bảo chất lượng, và ông Nguyễn Mạnh Phú (sinh năm 1979), dược sĩ phụ trách đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp.

Theo quyết định xử phạt, cả hai đều không hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo thời hạn quy định, nên mỗi người bị phạt 4 triệu đồng và buộc nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược.

Các quyết định xử phạt nêu rõ, cả 6 cá nhân phải hoàn thành việc nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược và nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, các trường hợp vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, đồng thời phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.