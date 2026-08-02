Phớt lờ dấu hiệu suốt nửa năm, người đàn ông mắc ung thư giai đoạn 3

Khó tiêu, đầy hơi suốt nhiều tháng, người đàn ông 68 tuổi được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 3. Bác sĩ cảnh báo 2 thói quen ăn uống phổ biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo China Times, ông Trương, 68 tuổi, ở quận Đại Giáp, thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc), đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau nhiều tháng bị khó tiêu và đầy hơi. Theo bác sĩ điều trị, phần lớn bệnh nhân ung thư dạ dày đều nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), trong khi nhiều người vẫn duy trì hai thói quen ăn uống làm tăng nguy cơ lây nhiễm mà không hề hay biết.

Khoảng nửa năm trước, ông Trương bắt đầu thường xuyên bị khó tiêu, đầy bụng sau mỗi bữa ăn. Do trước đây từng gặp tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản, ông cho rằng đây chỉ là bệnh cũ tái phát và không đi khám ngay.

Tuy nhiên, khi các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng và kéo dài, ông đã đến Bệnh viện Đa khoa Quang Điền để kiểm tra. Qua nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện niêm mạc dạ dày có tổn thương bất thường. Kết quả sinh thiết xác nhận ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3, khối u đã lan đến các hạch bạch huyết lân cận và phải được phẫu thuật cắt bỏ khẩn cấp.

Ảnh: Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3, đã xâm lấn các hạch bạch huyết khu vực. Ảnh: Chinatimes.

Bác sĩ Tô Kiếm Sinh, chuyên khoa Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quang Điền, cho biết ung thư dạ dày là bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ. Ngoài chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn và các món muối chua, nhiễm vi khuẩn H. pylori cũng được xem là nguyên nhân quan trọng dẫn đến căn bệnh này.

Theo bác sĩ, vi khuẩn H. pylori có thể lây truyền qua đường miệng, đặc biệt trong các tình huống nhiều người thường bỏ qua như:

Ăn chung món, dùng chung đũa hoặc muỗng gắp thức ăn.

Dùng chung các loại nước chấm hoặc gia vị đựng trong khay, lọ mở tại bàn ăn.

Những thói quen này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn H. pylori giữa các thành viên trong gia đình hoặc khi ăn uống tập thể.

Bác sĩ Tô Kiếm Sinh cho biết ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư thường được phát hiện khá muộn vì các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu và rất dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Theo vị bác sĩ, khi xuất hiện các biểu hiện như đầy bụng, tức vùng thượng vị kéo dài, khó tiêu, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc đi ngoài phân đen, cần đi thăm khám sớm. Đây đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương nghiêm trọng tại đường tiêu hóa.

Ngoài ra, những người trên 50 tuổi, có thói quen hút thuốc lá, uống rượu hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày được xem là nhóm nguy cơ cao và nên khám sức khỏe định kỳ.

Về tiên lượng bệnh, bác sĩ Tô cho biết tỷ lệ sống sau 5 năm phụ thuộc rất lớn vào giai đoạn phát hiện:

Giai đoạn 1: trên 90%.

Giai đoạn 2: khoảng 60-70%.

Giai đoạn 3: giảm còn khoảng 30-40%.

Giai đoạn 4: chỉ còn khoảng 5-10%.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ tình trạng đầy bụng, khó tiêu kéo dài. Khi các triệu chứng xuất hiện liên tục hoặc ngày càng nặng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong phát hiện ung thư dạ dày.