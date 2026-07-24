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Sức khỏe

Dính thắng lưỡi ở trẻ em

  • Thứ sáu, 24/7/2026 09:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dính thắng lưỡi được ghi nhận ở khoảng 1,7-10,7% trẻ sơ sinh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của lưỡi cũng như khả năng phát âm của trẻ.

Dính thắng lưỡi là dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến việc bú và vận động lưỡi của trẻ. Ảnh: Fisher Pointe Dental.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng khoa Phẫu thuật trong ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) dính thắng lưỡi là tình trạng dây thắng lưỡi dày, ngắn và chặt hơn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng này có thể gây ra triệu chứng hoặc không.

Dính thắng lưỡi có thể làm trẻ khó bú, với các biểu hiện như ngậm bắt vú không đúng, bú hay nghe tiếng tặc lưỡi dẫn đến bé chậm lên ký, đầy bụng hoặc nhanh no. Bên cạnh đó, mẹ dễ bị nứt núm vú, đau đầu vú, dễ tắc các tuyến sữa.

Tùy độ tuổi và mức độ dính thắng lưỡi, trẻ có thể có các biểu hiện như đầu lưỡi chẻ đôi, không thể thè lưỡi qua môi, không chạm được vòm miệng hoặc đầu lưỡi có hình trái tim khi cố đưa ra ngoài.

Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) khuyến cáo nếu trẻ dính thắng lưỡi nhưng vẫn bú hiệu quả, tăng cân tốt và không có biểu hiện hạn chế chức năng lưỡi thì không cần can thiệp.

Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi nhận thấy các dấu hiệu như lưỡi hình trái tim, bú khó hoặc xuất hiện các bất thường trong quá trình bú như nghe tiếng tặc lưỡi, ngậm bắt vú không đúng, đầy bụng sau bú...

Bác sĩ Trúc cho biết tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cắt thắng lưỡi là thủ thuật thực hiện dưới gây mê, vì thế phụ huynh cần được bác sĩ tư vấn về việc chuẩn bị trước gây mê nhằm bảo đảm thủ thuật diễn ra an toàn.

Sau khi thực hiện thủ thuật, trẻ có thể bú sữa lại bình thường, uống thuốc theo toa, có thể rửa họng bằng nước muối sinh lý 2 lần/ngày, sáng và tối.

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Minh Châu

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