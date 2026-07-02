Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy nhiều loại kem chống nắng, kem đánh răng

Nhiều sản phẩm mỹ phẩm quen thuộc như Anessa, Aquafresh, Bigen, Hada Labo bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trong đợt xử lý hàng loạt vi phạm của Cục Quản lý Dược.

Kem chống nắng Anessa do Công ty TNHH ALICE CAO kinh doanh bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn quốc. Ảnh: S.P.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời yêu cầu thu hồi, tiêu hủy nhiều sản phẩm do vi phạm quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File - PIF), công bố và quảng cáo mỹ phẩm.

Đáng chú ý, Công ty TNHH ALICE CAO bị xử phạt 55 triệu đồng do kinh doanh 20 sản phẩm mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định.

Danh mục sản phẩm bị buộc thu hồi, tiêu hủy gồm nhiều thương hiệu quen thuộc như Propolinse Matcha; Propolinse Sakura; Bigen Cream Tone các màu 3G, 4G, 5G, 6G và 7G; Men's Bigen One Push 5 Natural; Men's Bigen One Push 6S Natural Shadow; Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion; Hadalabo Foaming Facial Cleanser; Waki Guard; Rosette Gommage Clear Peel; Rosette Gommage Bright Peel; Anessa Sunscreen Lotion for Oil-Controlling Skin; Anessa Whitening Sunscreen Milk; Anessa Perfect UV Sunscreen; Baby Powder (Pressed) (Medicated); Aquafresh Clear Mint và Aquafresh Soft Mint.

Theo Cục Quản lý Dược, số lượng sản phẩm vi phạm là 20 nên được xác định là tình tiết tăng nặng, trong khi doanh nghiệp không có tình tiết giảm nhẹ. Ngoài bị xử phạt 55 triệu đồng, Công ty TNHH ALICE CAO còn bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 20 sản phẩm nêu trên.

Trước đó, ngày 12/6, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 2224/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm này.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Đồng thời, công ty phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài Công ty TNHH ALICE CAO, Cục Quản lý Dược cũng xử phạt Công ty TNHH IWON Việt Nam 162,5 triệu đồng - mức cao nhất trong đợt này.

Doanh nghiệp bị xác định kinh doanh sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus có công thức không đúng với hồ sơ công bố; kinh doanh 10 sản phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ và quảng cáo 4 sản phẩm mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với hồ sơ công bố.

Ngoài mức phạt tiền, Công ty TNHH IWON Việt Nam bị buộc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus; thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm; tháo gỡ nội dung quảng cáo sai quy định trên sàn thương mại điện tử và bị tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong thời hạn 6 tháng.

Công ty TNHH X.C.G.G cũng bị xử phạt 125 triệu đồng do thay đổi tên, địa chỉ của đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đã công bố đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm; kinh doanh 6 sản phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ và quảng cáo mỹ phẩm không đúng nội dung đã công bố.

Doanh nghiệp bị buộc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm, tháo gỡ quảng cáo sai quy định trên sàn thương mại điện tử và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong thời hạn 30 ngày.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm bị xử phạt 90 triệu đồng do kinh doanh 9 sản phẩm mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ và không thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đã công bố sau khi thay đổi tên, địa chỉ và người đại diện theo pháp luật của đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngoài xử phạt tiền, doanh nghiệp bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong thời hạn 30 ngày.

Cùng đợt, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Thương mại SUSU Việt Nam bị xử phạt 35 triệu đồng do thay đổi tên và địa chỉ của đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đã công bố đối với 33 sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Cục Quản lý Dược xác định số lượng sản phẩm vi phạm là 33, đây là tình tiết tăng nặng và doanh nghiệp không có tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả đối với doanh nghiệp.